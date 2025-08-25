پیت هگست، وزیر دفاع ایالات متحده، مجوز حمل سلاح توسط گارد ملی را در چارچوب سیاست‌های مقابله با جرم دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در واشنگتن صادر کرد. به گزارش رسانه‌های آمریکا، به واسطه این مجوز، اعضای گارد ملی در واشنگتن دی‌سی می‌توانند با سلاح‌های استاندارد مانند کارباین ام ۴ و کلت ام۱۷ در سطح شهر مستقر شوند. هدف این رویکرد، پشتیبانی از نیروهای پلیس محلی و فدرال در پایتخت اعلام شده است.

سخنگوی نیروی مشترک-دی‌سی در بیانیه‌ای اعلام کرد: نیروها تنها در شرایطی مجاز به استفاده از زور هستند که تهدید قریب‌الوقوع به مرگ یا آسیب جدی بدنی وجود داشته باشد و استفاده از زور صرفاً به عنوان آخرین راهکار انجام شود.

در بیانیه همچنین تأکید شده است که مأموریت گارد ملی «تقویت همکاری برای کمک به نیروهای محلی و فدرال در واشنگتن دی‌سی» است و این نیرو «متعهد به حفظ امنیت عمومی» باقی خواهد ماند.