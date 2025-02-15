بر اساس گزارشهای رسانهای، از صبح امروز شنبه پانزدهم فوریه و در ادامه توافق آتشبس میان حماس و اسرائیل، مرحله ششم تبادل زندانیان در حال اجراست.
تصاویر و ویدئوهای منتشر شده نشان میدهند که خودروهای صلیب سرخ به محل تحویل زندانیان اسرائیلی در خان یونس غزه رسیدهاند. حماس سه زندانی اسرائیلی به نامهای سگویی دکل-چن (اسرائیلی-آمریکایی)، الکساندر ساشا تروپانوف (اسرائیلی-روسی) و یایر هورن (اسرائیلی-آرژانتینی) را پس از پیادهروی در خیابانهای خان یونس و سخنرانی در برابر جمعیت، به صلیب سرخ تحویل داده است.
ارتش اسرائیل اعلام کرد که این سه زندانی هماکنون در اختیار نیروهای اسرائیلی در غزه قرار دارند.
همزمان با این تبادل، اسرائیل در چارچوب توافق، ۳۶۹ زندانی فلسطینی را آزاد کرده است که از این تعداد، ۳۳۳ نفر به غزه و ۳۶ نفر به رامالله منتقل خواهند شد. همچنین ۲۴ نفر از زندانیان رامالله قرار است به مصر فرستاده شوند.
زندانیان آزادشده از طریق اتوبوسهای کمیته صلیب سرخ وارد شهرهای خود شده و مورد استقبال خانوادههای فلسطینی قرار گرفتهاند. تیمهای پزشکی وزارت بهداشت فلسطین و هلال احمر پس از ورود آنان، آزمایشهای اولیه سلامت را انجام دادند. هلال احمر اعلام کرد که چهار زندانی فلسطینی به دلیل وضعیت نامناسب جسمانی بلافاصله به بیمارستانی در کرانه باختری منتقل و تحت مراقبت پزشکی قرار گرفتند.