همزمان با این تبادل، اسرائیل در چارچوب توافق، ۳۶۹ زندانی فلسطینی را آزاد کرده است که از این تعداد، ۳۳۳ نفر به غزه و ۳۶ نفر به رام‌الله منتقل خواهند شد. همچنین ۲۴ نفر از زندانیان رام‌الله قرار است به مصر فرستاده شوند.

زندانیان آزادشده از طریق اتوبوس‌های کمیته صلیب سرخ وارد شهرهای خود شده و مورد استقبال خانواده‌های فلسطینی قرار گرفته‌اند. تیم‌های پزشکی وزارت بهداشت فلسطین و هلال احمر پس از ورود آنان، آزمایش‌های اولیه سلامت را انجام دادند. هلال احمر اعلام کرد که چهار زندانی فلسطینی به دلیل وضعیت نامناسب جسمانی بلافاصله به بیمارستانی در کرانه باختری منتقل و تحت مراقبت پزشکی قرار گرفتند.