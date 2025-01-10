سیاست
قتلگاه کودکان؛ ۱۱۰۰ کودک فلسطینی در غزه قربانی حملات اسرائیل شده‌اند
از زمان آغاز حملات اسرائیل به غزه در اکتبر ۲۰۲۳، حدود ۱۱۰۰ کودک فلسطینی از‌جمله ۲۳۸ نوزاد، در پی بمباران‌ها و حملات هوایی جان خود را از دست داده‌اند.
بسیاری از خانواده‌ها قادر به تامین نیازهای اولیه خود نیستند و بدون دسترسی به منابع ضروری مانند غذا، دارو و سرپناه در معرض مرگ و بیماری قرار دارند. / عکس : AA
10 ژانویه 2025

طبق گزارش مقامات بهداشتی در غزه، از آغاز حملات اسرائیل به این منطقه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، حملات هوایی و بمباران‌های شدید منجر به کشته شدن بیش از ۴۵۵۵۰ نفر از‌جمله ۱۰۹۱ کودک فلسطینی و ۲۳۸ نوزاد شده است. همچنین، بیش از ۱۰۸۳۰۰ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

این فاجعه انسانی به همین‌جا ختم نمی‌شود، به دلیل سرمای شدید زمستانی و نبود سرپناه مناسب، حداقل هفت نفر از‌جمله شش نوزاد، بر اثر یخ‌زدگی جان باخته‌اند.

بسیاری از خانواده‌ها قادر به تامین نیازهای اولیه خود نیستند و بدون دسترسی به منابع ضروری مانند غذا، دارو و سرپناه در معرض مرگ و بیماری قرار دارند.

در واکنش به این جنایات، دیوان بین‌المللی کیفری در نوامبر ۲۰۲۳ حکم دستگیری برای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل و یوآو گالانت، وزیر دفاع سابق اسرائیل، به اتهام ارتکاب جنایات جنگی صادر کرده است.

همچنین، اسرائیل با پرونده‌ای از جنایت علیه بشریت در دادگاه بین‌المللی دادگستری به دلیل جنگ علیه غزه روبه‌رو است.

