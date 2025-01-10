طبق گزارش مقامات بهداشتی در غزه، از آغاز حملات اسرائیل به این منطقه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، حملات هوایی و بمباران‌های شدید منجر به کشته شدن بیش از ۴۵۵۵۰ نفر از‌جمله ۱۰۹۱ کودک فلسطینی و ۲۳۸ نوزاد شده است. همچنین، بیش از ۱۰۸۳۰۰ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

این فاجعه انسانی به همین‌جا ختم نمی‌شود، به دلیل سرمای شدید زمستانی و نبود سرپناه مناسب، حداقل هفت نفر از‌جمله شش نوزاد، بر اثر یخ‌زدگی جان باخته‌اند.

بسیاری از خانواده‌ها قادر به تامین نیازهای اولیه خود نیستند و بدون دسترسی به منابع ضروری مانند غذا، دارو و سرپناه در معرض مرگ و بیماری قرار دارند.