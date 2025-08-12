سیاست
ترامپ تعلیق تعرفه‌های چین را برای ۹۰ روز دیگر تمدید کرد
رئیس‌جمهور آمریکا با امضای یک فرمان اجرایی، تعلیق تعرفه‌های اضافی بر واردات از چین را تا ۱۰ نوامبر تمدید کرد؛ پکن نیز در واکنش، تعلیق تعرفه‌های تلافی‌جویانه بر کالاهای آمریکایی را برای ۹۰ روز دیگر ادامه می‌دهد.
نشست دوجانبه دونالد ترامپ با رئیس جمهور چین در حاشیه اجلاس رهبران گروه ۲۰ در اوساکا، ژاپن، ۲۹ ژوئن ۲۰۱۹ / عکس: Reuters
به گزارش رسانه‌های آمریکا، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، روز دوشنبه ۱۱ آگوست، اعلام کرد که فرمان اجرایی تمدید تعلیق تعرفه‌های اضافی بر کالاهای وارداتی از چین را به مدت ۹۰ روز دیگر امضا کرده است.

وی در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشیال نوشت: تمام بخش‌های دیگر توافق بدون تغییر باقی می‌ماند؛ از توجه شما سپاسگزارم.

بر اساس این فرمان، تعلیق تعرفه‌های افزایش‌یافته بر واردات از چین تا ۱۰ نوامبر ادامه خواهد داشت؛ با این حال، تعرفه متقابل ۱۰ درصدی همچنان در دوره تعلیق پابرجا خواهد ماند.

ترامپ پیش‌تر در ۲ آوریل تعرفه‌های گسترده‌ای را علیه کشورهای مختلف اعلام و نرخ پایه ۱۰ درصدی را به عنوان مبنای مذاکرات دوجانبه تعیین کرده بود.

وی برای کشورها مهلت اول آگوست را جهت رسیدن به توافق با تیم مذاکره‌کننده‌اش تعیین کرده و هشدار داده بود که در صورت عدم توافق، تعرفه‌های بالای ۸۰ درصد اعمال خواهد شد؛ برای چین، مهلت نهایی ۱۲ آگوست تعیین شده بود.

وزارت بازرگانی چین پس از اعلام ترامپ مبنی بر تمدید اعلام کرد که پکن نیز به مدت ۹۰ روز دیگر، اعمال تعرفه‌های اضافی بر کالاهای آمریکایی را متوقف خواهد کرد.

این وزارتخانه افزود که ضمن حفظ تعرفه ۱۰ درصدی بر کالاهای آمریکایی، اقداماتی برای رفع موانع غیرتعرفه‌ای پیش روی محصولات آمریکایی انجام خواهد داد.

