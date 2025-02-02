روز شنبه، یکم فوریه، تعدادی از اسرای آزادشده فلسطینی اعلام کردند که پیش از آزادی بهشدت از سوی نیروهای اسرائیلی مورد ضرب و شتم قرار گرفته و از غذا و آب محروم شدهاند. آنها همچنین تأکید کردند که نحوه بستن دستبندها بهگو نهای بوده که باعث زخمهای عمیق بر مچ دستشان شده است.
برخی از این اسرا دستبندهایی را نشان دادند که نیروهای اسرائیلی آنها را مجبور به بستنشان کرده بودند. روی این دستبندها عباراتی تهدیدآمیز مانند «مردم اسرائیل فراموش نمیکنند، دشمنانمان را تعقیب کرده و بهحساب آنها خواهم رسید» نوشته شده بود. اسرای آزادشده همچنین اعلام کردند که از سوی ارتش اسرائیل تهدید به قتل شدهاند. گفته میشود این پیامها نشاندهنده قصد اسرائیل برای تعقیب، ترور یا بازداشت مجدد این افراد است.
وضعیت جسمانی اسرای آزادشده هنگام استقبال در رامالله وخیم گزارش شده است؛ برخی از آنها قادر به راه رفتن نبودند و برخی نیز با ویلچر حمل شدند.
باشگاه اسرای فلسطین در بیانیهای اعلام کرد که نیروهای اسرائیلی پیش از آزادی، اسرای فلسطینی را بهشدت مورد شکنجه قرار دادهاند.
این نهاد افزود: اشغالگران با این اقدامات در تلاشاند نماد اسیر فلسطینی را در ذهنیت جمعی فلسطینیان هدف قرار دهند و هرگونه تصویری را که به تقویت این نماد کمک کند، از بین ببرند. اسرائیل حتی پس از آزادی اسرا نیز به دنبال انتقامگیری است.
در همین حال، کمیته بینالمللی صلیب سرخ روز شنبه از رفتار اسرائیل با اسرای فلسطینی هنگام آزادی آنها بهشدت انتقاد کرد و اعلام داشت که این افراد در وضعیتی دردناک و با دستبند آزاد شدند.
روزنامه عبریزبان «هاآرتص» در نسخه انگلیسی خود، به نقل از یک منبع امنیتی که نامش فاش نشده، گزارش داد که صلیب سرخ در واکنش به وضعیت اسرای فلسطینی، شکایتی را به سازمان زندانهای اسرائیل ارائه کرده و خواستار توضیح درباره این رفتار شده است.
بر اساس گزارش نهادهای حقوقی فلسطینی، اسرائیل بیش از ۱۰ هزار فلسطینی را در زندانهای خود نگه میدارد که حدود ۶۰۰ نفر از آنها به حبس ابد محکوم شدهاند.