روز شنبه، یکم فوریه، تعدادی از اسرای آزادشده فلسطینی اعلام کردند که پیش از آزادی به‌شدت از سوی نیروهای اسرائیلی مورد ضرب و شتم قرار گرفته و از غذا و آب محروم شده‌اند. آن‌ها همچنین تأکید کردند که نحوه بستن دستبندها به‌گو نه‌ای بوده که باعث زخم‌های عمیق بر مچ دستشان شده است.

برخی از این اسرا دستبندهایی را نشان دادند که نیروهای اسرائیلی آن‌ها را مجبور به بستنشان کرده بودند. روی این دستبندها عباراتی تهدیدآمیز مانند «مردم اسرائیل فراموش نمی‌کنند، دشمنانمان را تعقیب کرده و به‌حساب آن‌ها خواهم رسید» نوشته شده بود. اسرای آزادشده همچنین اعلام کردند که از سوی ارتش اسرائیل تهدید به قتل شده‌اند. گفته می‌شود این پیام‌ها نشان‌دهنده قصد اسرائیل برای تعقیب، ترور یا بازداشت مجدد این افراد است.

وضعیت جسمانی اسرای آزادشده هنگام استقبال در رام‌الله وخیم گزارش شده است؛ برخی از آن‌ها قادر به راه رفتن نبودند و برخی نیز با ویلچر حمل شدند.

باشگاه اسرای فلسطین در بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهای اسرائیلی پیش از آزادی، اسرای فلسطینی را به‌شدت مورد شکنجه قرار داده‌اند.