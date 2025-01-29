سیاست
امضای بیانیه آنکارا؛ تقویت همکاری‌های تجاری بین ترکیه، آذربایجان و ازبکستان
مقامات ترکیه، آذربایجان و ازبکستان در نشست سه‌جانبه آنکارا با تأکید بر توسعه همکاری‌های اقتصادی و تقویت کریدور میانی، بیانیه آنکارا را برای تسهیل تجارت منطقه‌ای و بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل امضا کردند.
وزیر امورخارجه ترکیه هاکان فیدان به همراه وزیر امور خارجه آذربایجان جیحون بایرام‌اف و وزیر امور خارجه ازبکستان، بختیار سعیدوف در نشست سه جانبه آنکارا / عکس : AA
29 ژانویه 2025

نشست سه‌جانبه آنکارا با حضور ۹ وزیر از ترکیه، آذربایجان و ازبکستان برگزار شد. در این نشست بر توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و تسهیل رویه‌های تجاری تأکید شد. مقامات سه کشور همچنین درباره اقدامات لازم برای بهبود شرایط تجاری و سرمایه‌گذاری مشترک تبادل نظر کردند.

هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، با اشاره به اهمیت کریدور میانی به‌عنوان یکی از مسیرهای اصلی تجاری میان آسیا و اروپا، تأکید کرد که این مسیر از آسیای مرکزی، دریای خزر، قفقاز جنوبی و ترکیه عبور می‌کند و نقشی کلیدی در تسهیل تبادلات اقتصادی دارد.

وی با اشاره به مشکلات ناشی از اختلالات زنجیره تأمین جهانی که تحت تأثیر عواملی مانند پاندمی کرونا، جنگ روسیه و اوکراین و تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه ایجاد شده است، خاطرنشان کرد که این چالش‌ها بر اهمیت راهبردی کریدور میانی افزوده‌اند.

فیدان تأکید کرد: کریدور میانی همچنان به‌عنوان یکی از کارآمدترین مسیرهای تجاری بین آسیا و اروپا شناخته می‌شود.

 وی همچنین ترکیه، آذربایجان و ازبکستان را در مرکز این مسیر حیاتی توصیف کرد.

پس از مذاکرات سه‌جانبه، وزرای ترکیه، آذربایجان و ازبکستان بیانیه آنکارا را به‌عنوان سندی برای تعمیق همکاری‌های اقتصادی و تجاری امضا کردند. این توافق بر توسعه تجارت، بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل و هماهنگی بیشتر در حوزه لجستیک تأکید دارد.

بر اساس این توافق، سه کشور تصمیم گرفتند با اجرای اقداماتی مشخص، روند تجارت میان خود را تسهیل کنند.

مدرن‌سازی زیرساخت‌های کریدور میانی، هماهنگی در رویه‌های گمرکی، گسترش خدمات دیجیتال در تجارت و کاهش تدریجی موانع تجاری از جمله تعهدات مشترک آن‌ها در این توافق محسوب می‌شود.

همچنین، یک برنامه عملیاتی تدوین شد که مسیر اجرای این اهداف را در سال‌های آینده مشخص کرده و همکاری‌های میان سه کشور را در حوزه‌های اقتصادی و ترانزیتی به شکلی منظم پیش خواهد برد.

وزیر امور خارجه ترکیه در بخش دیگری از سخنان خود، به چالش‌های جهانی همچون بحران انرژی، مهاجرت نامنظم و تهدیدهای امنیتی اشاره کرد و بر لزوم تقویت همکاری میان کشورهای ترک‌ تأکید داشت.

وی خاطرنشان کرد که نیاز به همبستگی و اتحاد میان کشورهای ترک‌ بیش از گذشته احساس می‌شود و همچنین سازمان دولتهای ترک‌  را یکی از نهادهای مهم برای مدیریت این چالش‌ها دانست.

حمایت از صلح و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی

در این نشست، سه کشور بر لزوم حل‌وفصل دیپلماتیک مناقشات بین‌المللی تأکید کردند.

آن‌ها ضمن حمایت از تأمین صلحی عادلانه و پایدار در اوکراین، خواستار افزایش تعاملات بین‌المللی برای ایجاد ثبات در افغانستان نیز شدند.

همچنین، بر حمایت از راه‌حل دو دولتی بر اساس مرزهای ۱۹۶۷ و تعیین قدس شرقی به‌عنوان پایتخت فلسطین تأکید کردند.

علاوه بر این، ترکیه، آذربایجان و ازبکستان حمایت خود را از بازسازی سوریه و بازگشت این کشور به جامعه بین‌المللی اعلام کردند.

هاکان فیدان در پایان نشست تأکید کرد که ترکیه، آذربایجان و ازبکستان به همکاری‌های مشترک خود برای افزایش رفاه اقتصادی منطقه و تضمین ثبات بلندمدت ادامه خواهند داد.

وی همچنین خاطرنشان کرد که مکانیزم سه‌جانبه میان این کشورها بستری مناسب برای همکاری‌های اقتصادی و هماهنگی‌های ژئوپلیتیکی در آینده خواهد بود.

