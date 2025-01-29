نشست سه‌جانبه آنکارا با حضور ۹ وزیر از ترکیه، آذربایجان و ازبکستان برگزار شد. در این نشست بر توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و تسهیل رویه‌های تجاری تأکید شد. مقامات سه کشور همچنین درباره اقدامات لازم برای بهبود شرایط تجاری و سرمایه‌گذاری مشترک تبادل نظر کردند.

هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، با اشاره به اهمیت کریدور میانی به‌عنوان یکی از مسیرهای اصلی تجاری میان آسیا و اروپا، تأکید کرد که این مسیر از آسیای مرکزی، دریای خزر، قفقاز جنوبی و ترکیه عبور می‌کند و نقشی کلیدی در تسهیل تبادلات اقتصادی دارد.

وی با اشاره به مشکلات ناشی از اختلالات زنجیره تأمین جهانی که تحت تأثیر عواملی مانند پاندمی کرونا، جنگ روسیه و اوکراین و تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه ایجاد شده است، خاطرنشان کرد که این چالش‌ها بر اهمیت راهبردی کریدور میانی افزوده‌اند.

فیدان تأکید کرد: کریدور میانی همچنان به‌عنوان یکی از کارآمدترین مسیرهای تجاری بین آسیا و اروپا شناخته می‌شود.

وی همچنین ترکیه، آذربایجان و ازبکستان را در مرکز این مسیر حیاتی توصیف کرد.

پس از مذاکرات سه‌جانبه، وزرای ترکیه، آذربایجان و ازبکستان بیانیه آنکارا را به‌عنوان سندی برای تعمیق همکاری‌های اقتصادی و تجاری امضا کردند. این توافق بر توسعه تجارت، بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل و هماهنگی بیشتر در حوزه لجستیک تأکید دارد.

بر اساس این توافق، سه کشور تصمیم گرفتند با اجرای اقداماتی مشخص، روند تجارت میان خود را تسهیل کنند.

مدرن‌سازی زیرساخت‌های کریدور میانی، هماهنگی در رویه‌های گمرکی، گسترش خدمات دیجیتال در تجارت و کاهش تدریجی موانع تجاری از جمله تعهدات مشترک آن‌ها در این توافق محسوب می‌شود.

همچنین، یک برنامه عملیاتی تدوین شد که مسیر اجرای این اهداف را در سال‌های آینده مشخص کرده و همکاری‌های میان سه کشور را در حوزه‌های اقتصادی و ترانزیتی به شکلی منظم پیش خواهد برد.