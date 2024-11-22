این توپ دریایی ملی که در پروژه‌های داخلی ترکیه تولید شده است، قدرت بالایی در هدف‌گیری و شلیک دقیق به اهداف دریایی دارد و می‌تواند توانایی‌های دفاعی دریایی ترکیه را به طور قابل‌توجهی افزایش دهد.



افزوده‌شدن توپ دنیزخان به ناوها، نشان‌دهنده عزم ترکیه برای تقویت قدرت نظامی و دریایی خود است. با این اقدام، ترکیه در تلاش است تا با استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته و تولید داخلی، ارتش و نیروی دریایی خود را به سطحی از توانمندی برساند که قادر به مقابله با تهدیدات جدید در حوزه دریایی باشد.