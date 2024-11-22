ترکیه توپ دریایی ملی ۷۶/۶۲ میلیمتری دنیزخان (Denizhan) را به ناو گشتی TCG Koçhisar اضافه میکند. این اقدام بخشی از تلاشهای کشور برای تقویت توانمندیهای دفاعی دریایی و ارتقای قدرت ناوگان جنگی خود است.
در پستی که توسط شرکت صنایع ماشینسازی و شیمیایی (MKE) در شبکههای اجتماعی منتشر شد، اعلام شد که توپ دریایی ۷۶/۶۲ میلیمتری دنیزخان به فرماندهی گارد کشتی استانبول تحویل داده شده است. این توپ به ناو ملیTCG Koçhisar که بهعنوان یکی از جدیدترین ناوهای گشتی ترکیه شناخته میشود، اضافه میشود. این ناو که بهعنوان «نگهبان جدید سرزمین آبی» نیز شناخته میشود، در حال آمادهسازی برای آغاز آزمایشهای پذیرش است.
این توپ دریایی ملی که در پروژههای داخلی ترکیه تولید شده است، قدرت بالایی در هدفگیری و شلیک دقیق به اهداف دریایی دارد و میتواند تواناییهای دفاعی دریایی ترکیه را به طور قابلتوجهی افزایش دهد.
افزودهشدن توپ دنیزخان به ناوها، نشاندهنده عزم ترکیه برای تقویت قدرت نظامی و دریایی خود است. با این اقدام، ترکیه در تلاش است تا با استفاده از تکنولوژیهای پیشرفته و تولید داخلی، ارتش و نیروی دریایی خود را به سطحی از توانمندی برساند که قادر به مقابله با تهدیدات جدید در حوزه دریایی باشد.