سیاست
3 دقیقه خواندن
سوئد و ترکیه علیه تروریسم و جرایم سازمان‌یافته همکاری می‌کنند
وزیر امور خارجه سوئد ضمن تأکید بر همکاری امنیتی با ترکیه، اعلام کرد که کشورش از سازمان‌های تروریستی حمایت نخواهد کرد.
سوئد و ترکیه علیه تروریسم و جرایم سازمان‌یافته همکاری می‌کنند
ماریا مالمر استنرگارد وزیر امور خارجه سوئد در نشست مشترک با هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه در آنکارا / عکس: AA
23 ژانویه 2025

ماریا مالمر استنرگارد وزیر امور خارجه سوئد در نشست مطبوعاتی مشترک با هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه در آنکارا، ضمن تاکید بر اهمیت روابط با ترکیه به‌ویژه در زمینه مبارزه با تروریسم، اعلام کرد که کشورش از سازمان‌های تروریستی مانند ی.پ.گ/پ.ی.د و فتو حمایت نخواهد کرد.

این اظهارات در نشست مطبوعاتی مشترک با هاکان فیدان، پس از جلسه «پیمان امنیتی» مطرح شد. پیمان امنیتی سوئد و ترکیه، سازوکاری است که پس از تصویب عضویت سوئد در ناتو در سال ۲۰۲۴ ایجاد شد. هدف آن تقویت همکاری‌ها میان دو کشور در مقابله با تهدیدات امنیتی، به‌ویژه مبارزه با تروریسم و جرایم سازمان‌یافته است.

گونار استرومر وزیر دادگستری سوئد نیز در این جلسه حضور داشت.

وزیر امور خارجه سوئد اظهار داشت: ما به طور قاطع اعلام کرده‌ایم که به هیچ‌وجه از گروه‌های تروریستی ی.پ.گ/پ.ی.د و فتو حمایت نخواهیم کرد. او افزود: همچنین، سوئد به مبارزه علیه جرایم سازمان‌یافته که هر دو کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهند، ادامه خواهد داد.

مطالب پیشنهادی

وی با تأکید بر اینکه ترکیه و سوئد اکنون به‌عنوان متحدان ناتو با تهدیدات مشابهی ازجمله تروریسم بین‌المللی روبه‌رو هستند، متعهد شد که در زمینه مسائل امنیتی همکاری‌های خود را با ترکیه تقویت کند.

هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه نیز در این نشست بر اهمیت روابط دوجانبه با سوئد تأکید و اظهار داشت: عضویت سوئد در ناتو موجب تقویت این پیمان شده است.

وی همچنین یادآوری کرد که سال گذشته صدمین سالگرد روابط دوجانبه بین دو کشور را جشن گرفتند. دیپلمات‌های ارشد ترکیه و سوئد در ادامه نشست خود به بررسی تحولات منطقه‌ای پرداختند.

فیدان بر اهمیت تعامل با اداره جدید سوریه که پس از ۱۳ سال جنگ داخلی در تلاش است تا صلح و رفاه را در کشور تأمین کند، تأکید کرد و از اتحادیه اروپا خواست تا از تلاش‌های این اداره حمایت کرده و تحریم‌های موجود علیه کشور را لغو کند.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us