ماریا مالمر استنرگارد وزیر امور خارجه سوئد در نشست مطبوعاتی مشترک با هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه در آنکارا، ضمن تاکید بر اهمیت روابط با ترکیه بهویژه در زمینه مبارزه با تروریسم، اعلام کرد که کشورش از سازمانهای تروریستی مانند ی.پ.گ/پ.ی.د و فتو حمایت نخواهد کرد.
این اظهارات در نشست مطبوعاتی مشترک با هاکان فیدان، پس از جلسه «پیمان امنیتی» مطرح شد. پیمان امنیتی سوئد و ترکیه، سازوکاری است که پس از تصویب عضویت سوئد در ناتو در سال ۲۰۲۴ ایجاد شد. هدف آن تقویت همکاریها میان دو کشور در مقابله با تهدیدات امنیتی، بهویژه مبارزه با تروریسم و جرایم سازمانیافته است.
گونار استرومر وزیر دادگستری سوئد نیز در این جلسه حضور داشت.
وزیر امور خارجه سوئد اظهار داشت: ما به طور قاطع اعلام کردهایم که به هیچوجه از گروههای تروریستی ی.پ.گ/پ.ی.د و فتو حمایت نخواهیم کرد. او افزود: همچنین، سوئد به مبارزه علیه جرایم سازمانیافته که هر دو کشور را تحت تأثیر قرار میدهند، ادامه خواهد داد.
وی با تأکید بر اینکه ترکیه و سوئد اکنون بهعنوان متحدان ناتو با تهدیدات مشابهی ازجمله تروریسم بینالمللی روبهرو هستند، متعهد شد که در زمینه مسائل امنیتی همکاریهای خود را با ترکیه تقویت کند.
هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه نیز در این نشست بر اهمیت روابط دوجانبه با سوئد تأکید و اظهار داشت: عضویت سوئد در ناتو موجب تقویت این پیمان شده است.
وی همچنین یادآوری کرد که سال گذشته صدمین سالگرد روابط دوجانبه بین دو کشور را جشن گرفتند. دیپلماتهای ارشد ترکیه و سوئد در ادامه نشست خود به بررسی تحولات منطقهای پرداختند.
فیدان بر اهمیت تعامل با اداره جدید سوریه که پس از ۱۳ سال جنگ داخلی در تلاش است تا صلح و رفاه را در کشور تأمین کند، تأکید کرد و از اتحادیه اروپا خواست تا از تلاشهای این اداره حمایت کرده و تحریمهای موجود علیه کشور را لغو کند.