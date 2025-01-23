ماریا مالمر استنرگارد وزیر امور خارجه سوئد در نشست مطبوعاتی مشترک با هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه در آنکارا، ضمن تاکید بر اهمیت روابط با ترکیه به‌ویژه در زمینه مبارزه با تروریسم، اعلام کرد که کشورش از سازمان‌های تروریستی مانند ی.پ.گ/پ.ی.د و فتو حمایت نخواهد کرد.

این اظهارات در نشست مطبوعاتی مشترک با هاکان فیدان، پس از جلسه «پیمان امنیتی» مطرح شد. پیمان امنیتی سوئد و ترکیه، سازوکاری است که پس از تصویب عضویت سوئد در ناتو در سال ۲۰۲۴ ایجاد شد. هدف آن تقویت همکاری‌ها میان دو کشور در مقابله با تهدیدات امنیتی، به‌ویژه مبارزه با تروریسم و جرایم سازمان‌یافته است.

گونار استرومر وزیر دادگستری سوئد نیز در این جلسه حضور داشت.

وزیر امور خارجه سوئد اظهار داشت: ما به طور قاطع اعلام کرده‌ایم که به هیچ‌وجه از گروه‌های تروریستی ی.پ.گ/پ.ی.د و فتو حمایت نخواهیم کرد. او افزود: همچنین، سوئد به مبارزه علیه جرایم سازمان‌یافته که هر دو کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهند، ادامه خواهد داد.