جنگل‌های شمال ایران در شرایط اقلیمی حساسی قرار دارند. افزایش دما، خشکی هوا و وزش بادهای گرم، ریسک وقوع آتش‌سوزی را افزایش داده است.

از ابتدای سال جاری، بیش از ۱۰۰ هکتار از جنگل‌ها و مراتع استان گلستان دچار حریق شده‌اند و جنگل‌های هیرکانی در وضعیت هشدار قرار دارند.

مسئولان منابع طبیعی ایران نسبت به رعایت موارد ایمنی و گزارش سریع هرگونه آتش‌سوزی تأکید کرده‌اند.

بر اساس داده‌های منابع طبیعی استان‌های گلستان، مازندران و گیلان، احتمال گسترش آتش‌سوزی‌ در جنگل‌ها به‌شدت افزایش یافته و می‌تواند فاجعه‌ای جبران‌ناپذیر را رقم بزند.

بیش از ۱۰۰ هکتار جنگل در گلستان سوخت

به گفته علی‌اصغر نیکویی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان، از ابتدای سال جاری تاکنون ۶۹ مورد آتش‌سوزی در عرصه‌های جنگلی و مرتعی این استان رخ داده که در مجموع به ۹۰ هکتار مرتع و ۱۸ هکتار جنگل خسارت وارد کرده است.