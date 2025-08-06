جنگلهای شمال ایران در شرایط اقلیمی حساسی قرار دارند. افزایش دما، خشکی هوا و وزش بادهای گرم، ریسک وقوع آتشسوزی را افزایش داده است.
از ابتدای سال جاری، بیش از ۱۰۰ هکتار از جنگلها و مراتع استان گلستان دچار حریق شدهاند و جنگلهای هیرکانی در وضعیت هشدار قرار دارند.
مسئولان منابع طبیعی ایران نسبت به رعایت موارد ایمنی و گزارش سریع هرگونه آتشسوزی تأکید کردهاند.
بر اساس دادههای منابع طبیعی استانهای گلستان، مازندران و گیلان، احتمال گسترش آتشسوزی در جنگلها بهشدت افزایش یافته و میتواند فاجعهای جبرانناپذیر را رقم بزند.
بیش از ۱۰۰ هکتار جنگل در گلستان سوخت
به گفته علیاصغر نیکویی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان، از ابتدای سال جاری تاکنون ۶۹ مورد آتشسوزی در عرصههای جنگلی و مرتعی این استان رخ داده که در مجموع به ۹۰ هکتار مرتع و ۱۸ هکتار جنگل خسارت وارد کرده است.
وی با اشاره به خشکی پوشش گیاهی و هشدار نارنجی هواشناسی، از آمادگی کامل نیروهای یگان حفاظت خبر داد.
وی همچنین با تأکید بر نقش مستقیم انسان در بروز حریقها، از مردم و گردشگران خواست در فضای طبیعی از برافروختن آتش، رها کردن فیلتر سیگار و اشیای براق خودداری کنند.
هشدار برای جنگلهای هیرکانی و سیاهکل
در استان مازندران نیز شرایط اقلیمی نگرانکننده است؛ مهرداد خزایی پول، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری نوشهر، در گفتوگو با رسانههای ایران اعلام کرد: کوچکترین سهلانگاری مانند روشن کردن آتش یا رها کردن تهسیگار میتواند فاجعهای رقم بزند که جبران آن سالها زمان خواهد برد.
در استان گیلان نیز، وقوع آتشسوزی در منطقه بزگاه سیاهکل زنگ هشدار را به صدا درآورد. این حریق در مساحتی حدود هزار متر مربع رخ داد و درنهایت مهار شد.
گزارشها نشان میدهد ترکیب گرمایش زمین، کاهش رطوبت و خطای انسانی، این گنجینههای طبیعی را در معرض تهدیدی کمسابقه قرار دادهاند.