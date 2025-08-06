منطقه‌
2 دقیقه خواندن
جنگل‌های شمال ایران در معرض خطر آتش‌سوزی
گرمای بی‌سابقه، خشکی شدید هوا و عوامل انسانی، جنگل‌های شمال ایران را در آستانه بحران قرار داده است؛ در استان گلستان بیش از ۱۰۰ هکتار از مراتع استان گلستان دچار حریق شده و جنگل‌های هیرکانی نیز در معرض فاجعه‌ای خاموش هستند.
جنگل‌های شمال ایران در معرض خطر آتش‌سوزی
جنگل‌های هیرکانی در ایران / عکس: AA
18 ساعت پیش

جنگل‌های شمال ایران در شرایط اقلیمی حساسی قرار دارند. افزایش دما، خشکی هوا و وزش بادهای گرم، ریسک وقوع آتش‌سوزی را افزایش داده است.

از ابتدای سال جاری، بیش از ۱۰۰ هکتار از جنگل‌ها و مراتع استان گلستان دچار حریق شده‌اند و جنگل‌های هیرکانی در وضعیت هشدار قرار دارند.

مسئولان منابع طبیعی ایران نسبت به رعایت موارد ایمنی و گزارش سریع هرگونه آتش‌سوزی تأکید کرده‌اند.

بر اساس داده‌های منابع طبیعی استان‌های گلستان، مازندران و گیلان، احتمال گسترش آتش‌سوزی‌ در جنگل‌ها به‌شدت افزایش یافته و می‌تواند فاجعه‌ای جبران‌ناپذیر را رقم بزند.

بیش از ۱۰۰ هکتار جنگل در گلستان سوخت

به گفته علی‌اصغر نیکویی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان، از ابتدای سال جاری تاکنون ۶۹ مورد آتش‌سوزی در عرصه‌های جنگلی و مرتعی این استان رخ داده که در مجموع به ۹۰ هکتار مرتع و ۱۸ هکتار جنگل خسارت وارد کرده است.

مرتبطTRT Global - خطر خشک شدن دریاچه خندقلو در استان زنجان و مرگ ۱۵ هزار ماهی
recommended

وی با اشاره به خشکی پوشش گیاهی و هشدار نارنجی هواشناسی، از آمادگی کامل نیروهای یگان حفاظت خبر داد.

وی همچنین با تأکید بر نقش مستقیم انسان در بروز حریق‌ها، از مردم و گردشگران خواست در فضای طبیعی از برافروختن آتش، رها کردن فیلتر سیگار و اشیای براق خودداری کنند.

هشدار برای جنگل‌های هیرکانی و سیاهکل

در استان مازندران نیز شرایط اقلیمی نگران‌کننده است؛ مهرداد خزایی پول، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری نوشهر، در گفت‌وگو با رسانه‌های ایران اعلام کرد: کوچک‌ترین سهل‌انگاری مانند روشن کردن آتش یا رها کردن ته‌سیگار می‌تواند فاجعه‌ای رقم بزند که جبران آن سال‌ها زمان خواهد برد.

در استان گیلان نیز، وقوع آتش‌سوزی در منطقه بزگاه سیاهکل زنگ هشدار را به صدا درآورد. این حریق در مساحتی حدود هزار متر مربع رخ داد و درنهایت مهار شد.

گزارش‌ها نشان می‌دهد ترکیب گرمایش زمین، کاهش رطوبت و خطای انسانی، این گنجینه‌های طبیعی را در معرض تهدیدی کم‌سابقه قرار داده‌اند.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us