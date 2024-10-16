ترکیه
2 دقیقه خواندن
اردوغان در کنگره جهانی راه: توقف نخواهیم کرد، مسیر پیشرفت تا ۲۰۵۳ ادامه دارد
رئیس‌جمهور ترکیه در کنگره جهانی راه ۲۰۲۴ اعلام کرد که ترکیه با شعار «توقف نکنید، ادامه دهید» تا سال ۲۰۵۳ به توسعه پروژه‌های حمل‌ونقل خود ادامه خواهد داد، هدفی که شامل افزایش طول جاده‌های دوخطه به ۳۸ هزار کیلومتر و بزرگراه‌ها به ۸ هزار و ۳۰۰ کیلومتر است.
اردوغان در کنگره جهانی راه: توقف نخواهیم کرد، مسیر پیشرفت تا ۲۰۵۳ ادامه دارد
رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه / عکس: AA
16 اکتبر 2024

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در پیام ویدئویی خود به کنگره جهانی راه ۲۰۲۴ اعلام کرد که کشورش با شعار «توقف نکنید، ادامه دهید» به توسعه سرمایه‌گذاری‌ها و پروژه‌های بزرگ در حوزه حمل‌ونقل ادامه خواهد داد. وی اظهار داشت که تا سال ۲۰۵۳، طول جاده‌های شریانی دوخطه ترکیه به بیش از ۳۸ هزار کیلومتر و طول بزرگراه‌ها به ۸ هزار و ۳۰۰ کیلومتر خواهد رسید.

اردوغان: جاده‌ها نماد تمدن و پیشرفت بشری هستند

اردوغان در این کنگره بر اهمیت جاده‌ها به‌عنوان نماد تمدن و پیشرفت بشری تأکید کرد و افزود: برای ما، جاده‌ها نماد تمدن هستند؛ زیرا حمل‌ونقل، صنعت، تولید، گردشگری، تجارت، امنیت و ارتباط با جهان را به همراه دارند. با این دیدگاه، پروژه‌های عظیمی در حوزه زیرساخت و حمل‌ونقل را به سرانجام رسانده‌ایم.

او همچنین از پروژه‌های کلان در زمینه زیرساخت‌های حمل‌ونقل یاد کرد و بر عزم کشورش برای ادامه این سرمایه‌گذاری‌ها تا سال ۲۰۵۳ تأکید کرد. رئیس‌جمهور ترکیه از وزارت حمل‌ونقل و زیرساخت این کشور برای رهبری پروژه‌ها قدردانی و از تمامی شرکت‌کنندگان از کشورهای مختلف در این کنگره تشکر کرد.

مطالب پیشنهادی

اردوغان همچنین اشاره کرد که فدراسیون بین‌المللی راه (IRF) که از سال ۱۹۴۸ به توسعه شبکه‌های جاده‌ای ایمن و پایدار پرداخته است، هر ساله به دستاوردهای بیشتری دست می‌یابد و انتظار دارد این کنگره با حضور نخبگان صنعت، سازمان‌های دولتی و بخش خصوصی موفقیت‌آمیز باشد.

وی با یادآوری اینکه ترکیه دارای شبکه بزرگراهی نزدیک به ۴ هزار کیلومتر و جاده‌های دوخطه به طول نزدیک به ۳۰ هزار کیلومتر است، گفت: ما با شعار «توقف نکنید، ادامه دهید» به سرمایه‌گذاری‌ها و ابتکارات خود در حوزه حمل‌ونقل ادامه خواهیم داد. هدف ما تا سال ۲۰۵۳، افزایش طول جاده‌های تقسیم‌شده به بیش از ۳۸ هزار کیلومتر و طول بزرگراه‌ها به بیش از ۸ هزار و ۳۰۰ کیلومتر است.

 

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us