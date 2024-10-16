رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه در پیام ویدئویی خود به کنگره جهانی راه ۲۰۲۴ اعلام کرد که کشورش با شعار «توقف نکنید، ادامه دهید» به توسعه سرمایهگذاریها و پروژههای بزرگ در حوزه حملونقل ادامه خواهد داد. وی اظهار داشت که تا سال ۲۰۵۳، طول جادههای شریانی دوخطه ترکیه به بیش از ۳۸ هزار کیلومتر و طول بزرگراهها به ۸ هزار و ۳۰۰ کیلومتر خواهد رسید.
اردوغان: جادهها نماد تمدن و پیشرفت بشری هستند
اردوغان در این کنگره بر اهمیت جادهها بهعنوان نماد تمدن و پیشرفت بشری تأکید کرد و افزود: برای ما، جادهها نماد تمدن هستند؛ زیرا حملونقل، صنعت، تولید، گردشگری، تجارت، امنیت و ارتباط با جهان را به همراه دارند. با این دیدگاه، پروژههای عظیمی در حوزه زیرساخت و حملونقل را به سرانجام رساندهایم.
او همچنین از پروژههای کلان در زمینه زیرساختهای حملونقل یاد کرد و بر عزم کشورش برای ادامه این سرمایهگذاریها تا سال ۲۰۵۳ تأکید کرد. رئیسجمهور ترکیه از وزارت حملونقل و زیرساخت این کشور برای رهبری پروژهها قدردانی و از تمامی شرکتکنندگان از کشورهای مختلف در این کنگره تشکر کرد.
اردوغان همچنین اشاره کرد که فدراسیون بینالمللی راه (IRF) که از سال ۱۹۴۸ به توسعه شبکههای جادهای ایمن و پایدار پرداخته است، هر ساله به دستاوردهای بیشتری دست مییابد و انتظار دارد این کنگره با حضور نخبگان صنعت، سازمانهای دولتی و بخش خصوصی موفقیتآمیز باشد.
وی با یادآوری اینکه ترکیه دارای شبکه بزرگراهی نزدیک به ۴ هزار کیلومتر و جادههای دوخطه به طول نزدیک به ۳۰ هزار کیلومتر است، گفت: ما با شعار «توقف نکنید، ادامه دهید» به سرمایهگذاریها و ابتکارات خود در حوزه حملونقل ادامه خواهیم داد. هدف ما تا سال ۲۰۵۳، افزایش طول جادههای تقسیمشده به بیش از ۳۸ هزار کیلومتر و طول بزرگراهها به بیش از ۸ هزار و ۳۰۰ کیلومتر است.