در یک دستاورد بزرگ علمی، ترکیه برای اولین‌بار توانست یک سیارک را در منظومه شمسی کشف و ثبت کند. این کشف که به‌عنوان نقطه عطفی در تاریخ نجوم ترکیه ثبت شد، توسط آیشه آرسلان معلم علوم مرکز علوم و هنر دوزجه (BİLSEM) و عمر سلیم اسن دانش‌آموز ۱۴ ساله کلاس نهم دبیرستان آنادولو تورگوت اوزال دوزجه صورت گرفت.

سیارک جدید در منظومه شمسی؛ افتخار تاریخی برای محققان ترکیه

این محققان در قالب «کمپین کشف سیارک» که با حمایت «همکاری بین‌المللی اکتشافات نجومی» (IASC) برگزار شد، طی مشاهدات فضایی و تحقیقاتی که در سال ۲۰۲۱ انجام دادند، موفق به شناسایی این سیارک شدند. پس از بررسی‌های دقیق و ارسال گزارش‌ها به مرکز سیارات کوچک در IASC، سیارک مذکور به‌عنوان یک جسم آسمانی جدید ثبت شد.

آرسلان که ۵ سال است در حوزه مشاهدات فضایی فعالیت می‌کند، در این باره گفت: ما پس از پذیرفته شدن در کمپین، با استفاده از داده‌های ارسالی به کمک نرم‌افزارهای ویژه، بررسی‌ها را آغاز کردیم و گزارش‌های خود را به مراکز مرتبط ارسال کردیم. وی ادامه داد: سه سال پس از آن با دریافت ایمیلی مطلع شدیم که این سیارک اولین کشف ترکیه در منظومه شمسی بوده است. این کشف علمی هم برای ما و هم برای کشورمان بسیار ارزشمند است.