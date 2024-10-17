سیاست
ترکیه برای اولین بار سیارکی در منظومه شمسی کشف کرد
محققان ترک برای اولین بار موفق به کشف و ثبت یک سیارک جدید در منظومه شمسی شدند. این کشف تاریخی گامی بزرگ در پیشرفت علمی ترکیه در حوزه نجوم به شمار می‌رود.
مرکز علم و هنر استان دوزجه ترکیه / عکس: AA
17 اکتبر 2024

محققان ترک برای اولین‌بار موفق به کشف و ثبت یک سیارک در منظومه شمسی شدند. این کشف که توسط «آیشه آرسلان» معلم علوم و «عمر سلیم اسن» دانش‌آموز کلاس نهم دبیرستان دوزجه انجام شد، گام بزرگی برای پیشرفت علمی ترکیه در عرصه نجوم محسوب می‌شود.

در یک دستاورد بزرگ علمی، ترکیه برای اولین‌بار توانست یک سیارک را در منظومه شمسی کشف و ثبت کند. این کشف که به‌عنوان نقطه عطفی در تاریخ نجوم ترکیه ثبت شد، توسط آیشه آرسلان معلم علوم مرکز علوم و هنر دوزجه (BİLSEM) و عمر سلیم اسن دانش‌آموز ۱۴ ساله کلاس نهم دبیرستان آنادولو تورگوت اوزال دوزجه صورت گرفت. 

سیارک جدید در منظومه شمسی؛ افتخار تاریخی برای محققان ترکیه

این محققان در قالب «کمپین کشف سیارک» که با حمایت «همکاری بین‌المللی اکتشافات نجومی» (IASC) برگزار شد، طی مشاهدات فضایی و تحقیقاتی که در سال ۲۰۲۱ انجام دادند، موفق به شناسایی این سیارک شدند. پس از بررسی‌های دقیق و ارسال گزارش‌ها به مرکز سیارات کوچک در IASC، سیارک مذکور به‌عنوان یک جسم آسمانی جدید ثبت شد. 

آرسلان که ۵ سال است در حوزه مشاهدات فضایی فعالیت می‌کند، در این باره گفت: ما پس از پذیرفته شدن در کمپین، با استفاده از داده‌های ارسالی به کمک نرم‌افزارهای ویژه، بررسی‌ها را آغاز کردیم و گزارش‌های خود را به مراکز مرتبط ارسال کردیم. وی ادامه داد: سه سال پس از آن با دریافت ایمیلی مطلع شدیم که این سیارک اولین کشف ترکیه در منظومه شمسی بوده است. این کشف علمی هم برای ما و هم برای کشورمان بسیار ارزشمند است.

عمر سلیم اسن نیز با ابراز خوشحالی از این موفقیت گفت: ما این سیارک را سه سال پیش کشف کردیم و با اینکه مدت زیادی گذشته، هنوز لحظه آن کشف را به یاد دارم. این دستاورد برای من بسیار ارزشمند است و به علاقه‌ام به نجوم افزوده است.

اسن از ۷ سال پیش به دلیل علاقه شدید به نجوم در مرکز BİLSEM مشغول به فعالیت است. این دستاورد بزرگ علمی ترکیه نه‌تنها افقی نو برای محققان و منجمان آماتور باز کرده، بلکه نقش مهمی در تقویت جایگاه علمی کشور در عرصه‌های بین‌المللی خواهد داشت.

 

 

 

