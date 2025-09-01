مقامات اداره طالبان اعلام کردند که زمینلرزهای قدرتمند، بامداد دوشنبه یکم سپتامبر، ولایت کوهستانی کنر در شمال شرق افغانستان را لرزاند.
به گفته وزارت بهداشت اداره طالبان، تاکنون مرگ دستکم ۶۵۰ نفر و زخمیشدن بیش از هزار نفر تأیید شده است، اما به دلیل صعبالعبور بودن مناطق آسیبدیده، آمار نهایی هنوز مشخص نیست.
شرفالدین زمان، سخنگوی وزارت بهداشت اداره طالبان، با اشاره به اینکه در یکی از روستاها مرگ ۳۰ نفر گزارش شده است، گفت: تعداد تلفات بسیار بالاست، اما تیمهای امداد همچنان در حال جستوجو و کمکرسانی در روستاهای دورافتاده هستند.
نجیبالله حنیف، رئیس اداره اطلاعاترسانی ولایت کنر، نیز اعلام کرد که صدها مجروح به بیمارستان منتقل شدهاند و احتمال افزایش شمار قربانیان با رسیدن گزارشها از مناطق دورافتاده وجود دارد.
مقامات مسئول هشدار دادهاند که عملیات نجات و رسیدگی به مناطق دورافتاده برای کاهش تلفات انسانی ادامه دارد.
این زمینلرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده و خانههای خشتی و سنگی در چندین منطقه به طور کامل ویران شدهاند؛ لرزشها در مناطق مرزی با ایالت خیبرپختونخوا پاکستان نیز احساس شد.
لازم به ذکر است، افغانستان به دلیل قرار گرفتن در رشتهکوه هندوکش و محل تلاقی صفحات تکتونیکی هند و اوراسیا، همواره مستعد زلزلههای شدید است. سال گذشته نیز زلزلههای پیاپی در غرب این کشور بیش از هزار کشته برجای گذاشته بود.