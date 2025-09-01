منطقه‌
2 دقیقه خواندن
زلزله ۶ ریشتری در کنر افغانستان؛ بیش از ۶۵۰ کشته و هزار زخمی
بامداد امروز زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۶ ریشتر در ولایت کوهستانی کنر در شمال ‌شرق افغانستان، دست‌کم ۶۵۰ کشته و بیش از هزار زخمی برجای گذاشت؛ عملیات نجات میان آوار و مناطق صعب‌العبور همچنان ادامه دارد.
زلزله ۶ ریشتری در کنر افغانستان؛ بیش از ۶۵۰ کشته و هزار زخمی
زلزله ۶ ریشتری در کنر افغانستان / x
1 سپتامبر 2025

مقامات اداره طالبان اعلام کردند که زمین‌لرزه‌ای قدرتمند، بامداد دوشنبه یکم سپتامبر، ولایت کوهستانی کنر در شمال‌ شرق افغانستان را لرزاند.

به گفته وزارت بهداشت اداره طالبان، تاکنون مرگ دست‌کم ۶۵۰ نفر و زخمی‌شدن بیش از هزار نفر تأیید شده است، اما به دلیل صعب‌العبور بودن مناطق آسیب‌دیده، آمار نهایی هنوز مشخص نیست.

شرف‌الدین زمان، سخنگوی وزارت بهداشت اداره طالبان، با اشاره به اینکه در یکی از روستاها مرگ ۳۰ نفر گزارش شده است، گفت: تعداد تلفات بسیار بالاست، اما تیم‌های امداد همچنان در حال جست‌وجو و کمک‌رسانی در روستاهای دورافتاده هستند.

نجیب‌الله حنیف، رئیس اداره اطلاعات‌رسانی ولایت کنر، نیز اعلام کرد که صدها مجروح به بیمارستان منتقل شده‌اند و احتمال افزایش شمار قربانیان با رسیدن گزارش‌ها از مناطق دورافتاده وجود دارد.

مطالب پیشنهادی

مقامات مسئول هشدار داده‌اند که عملیات نجات و رسیدگی به مناطق دورافتاده برای کاهش تلفات انسانی ادامه دارد.

این زمین‌لرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده و خانه‌های خشتی و سنگی در چندین منطقه به طور کامل ویران شده‌اند؛ لرزش‌ها در مناطق مرزی با ایالت خیبرپختونخوا پاکستان نیز احساس شد.

لازم به ذکر است، افغانستان به دلیل قرار گرفتن در رشته‌کوه هندوکش و محل تلاقی صفحات تکتونیکی هند و اوراسیا، همواره مستعد زلزله‌های شدید است. سال گذشته نیز زلزله‌های پیاپی در غرب این کشور بیش از هزار کشته برجای گذاشته بود.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us