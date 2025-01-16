جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، روز سه‌شنبه، ١۴ ژانویه، در کنفرانس خبری خود به خبرنگاران گفت: ما درک می‌کنیم که ترکیه نگرانی‌های امنیتی مشروعی در امتداد مرزهای خود با سوریه دارد. در طی این سال‌ها شهروندان و شهرهای ترکیه از سوی تروریست‌ها از آن طرف مرز مورد حمله قرار‌گرفته‌اند.

ایالات متحده آمریکا نگرانی‌های امنیتی مشروع ترکیه در مرز این کشور با سوریه و تهدیدات ناشی از گروه تروریستی پ‌.ک‌.ک/ی‌.پ‌.گ را درک می‌کند، اما تاکنون هیچ تمایلی برای رسیدگی به این نگرانی‌ها نشان نداده است.

کربی با اشاره به اینکه اقدامات دفاعی ترکیه در برابر حملات تروریستی، قطعاً مشروع است، افزود: ما این موضوع را درک می‌کنیم و در حال گفت‌وگوهای فعال با ترکیه در مورد چگونگی اقدامات ضد تروریستی از سوی ما و از سوی آنها هستیم.

وی تاکید کرد: حضور ایالات متحده در سوریه پس از سقوط بشار اسد به‌منظور جلوگیری از تجدید قوا توسط داعش می‌باشد و همکاری ایالات متحده با نیروهای موسوم به دموکراتیک سوریه (SDF) تحت رهبری پ‌.ک‌.ک/ی‌.پ‌.گ به همین منظور ادامه خواهد یافت.

وی اظهار داشت: آمریکا نمی‌خواهد عملیات‌ها به‌گونه‌ای باشد که هم‌پیمانان ما در نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) را مجبور کند تا به جای تمرکز بر ماموریت مقابله با داعش، به امور دیگر بپردازند.