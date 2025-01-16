سیاست
تضاد آمریکا در مبارزه با تروریسم؛ حمایت از پ.ک.ک به بهانه مقابله با داعش
ایالات متحده آمریکا با وجود شناختن پ.ک.ک به‌عنوان یک گروه تروریستی، سال‌هاست که با پوشش مبارزه با داعش، حضور این گروه در نزدیکی مرزهای ترکیه را توجیه کرده و از آن حمایت می‌کند.
کاخ سفید آمریکا / عکس: AA
16 ژانویه 2025

جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، روز سه‌شنبه، ١۴ ژانویه، در کنفرانس خبری خود به خبرنگاران گفت: ما درک می‌کنیم که ترکیه نگرانی‌های امنیتی مشروعی در امتداد مرزهای خود با سوریه دارد. در طی این سال‌ها شهروندان و شهرهای ترکیه از سوی تروریست‌ها از آن طرف مرز مورد حمله قرار‌گرفته‌اند.

ایالات متحده آمریکا نگرانی‌های امنیتی مشروع ترکیه در مرز این کشور با سوریه و تهدیدات ناشی از گروه تروریستی پ‌.ک‌.ک/ی‌.پ‌.گ را درک می‌کند، اما تاکنون هیچ تمایلی برای رسیدگی به این نگرانی‌ها نشان نداده است.

کربی با اشاره به اینکه اقدامات دفاعی ترکیه در برابر حملات تروریستی، قطعاً مشروع است، افزود: ما این موضوع را درک می‌کنیم و در حال گفت‌وگوهای فعال با ترکیه در مورد چگونگی اقدامات ضد تروریستی از سوی ما و از سوی آنها هستیم.

وی تاکید کرد: حضور ایالات متحده در سوریه پس از سقوط بشار اسد به‌منظور جلوگیری از تجدید قوا توسط داعش می‌باشد و همکاری ایالات متحده با نیروهای موسوم به دموکراتیک سوریه (SDF) تحت رهبری پ‌.ک‌.ک/ی‌.پ‌.گ به همین منظور ادامه خواهد یافت.

وی اظهار داشت: آمریکا نمی‌خواهد عملیات‌ها به‌گونه‌ای باشد که هم‌پیمانان ما در نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) را مجبور کند تا به جای تمرکز بر ماموریت مقابله با داعش، به امور دیگر بپردازند.

تناقض آمریکا در مبارزه با تروریسم

با وجود به رسمیت شناخته شدن پ‌.ک‌.ک به‌عنوان یک گروه تروریستی که در دهه‌های اخیر مسئول مرگ ۴٠هزار نفر بود، مدت‌ها است که حضور این گروه در نزدیکی مرزهای ترکیه تحت پوشش مبارزه با داعش توسط آمریکا مشروعیت بخشیده شده است.

تروریست‌های پ‌.ک‌.ک/ی‌.پ‌.گ از زمان سقوط رژیم اسد تلاش کرده‌اند تا از خلا قدرت در سوریه سوءاستفاده کرده و تلاش‌های خود را برای ایجاد کریدور تروریستی در امتداد مرز با ترکیه شدت بخشند.

دولت ترکیه معتقد است که استفاده از یک گروه تروریستی برای مقابله با گروهی دیگر غیرموثر است و پیشنهاد داده است که ایالات متحده باید به‌جای همکاری با تروریست‌ها، با ترکیه که هم‌پیمان ناتویی اوست، در برابر داعش همکاری کند.

