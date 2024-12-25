مقامات قزاقستان اعلام کردند که یک هواپیمای مسافربری آذربایجانی در این کشور سقوط کرده است و پس از حادثه، آتش‌سوزی رخ داده است. تحقیقات در مورد علت سقوط ادامه دارد.

این هواپیما که از باکو به مقصد گروزنی در حال پرواز بود با ۶۲ سرنشین شامل ۳۷ مسافر آذربایجانی، ۶ مسافر قزاق، ۳ مسافر قرقیز و ۱۶ مسافر روس را حمل می‌کرد. طبق گزارش وزارت حمل‌ونقل قزاقستان، پس از سقوط هواپیما، آتش‌سوزی رخ داد و نیروهای امدادی برای خاموش کردن آتش در محل حادثه حضور دارند.

وزارت حمل‌ونقل قزاقستان اعلام کرد که یک هواپیمای مسافربری متعلق به خطوط هوایی آذربایجان در غرب قزاقستان، پس از انحراف از مسیر برنامه‌ریزی‌شده، سقوط کرده و چهار نفر جان خود را از دست داده‌اند.

پرواز شماره J2-8243، از نوع امبرائر ۱۹۰، با ۶۲ مسافر و پنج خدمه، روز چهارشنبه ۲۵ دسامبر در فاصله حدود سه کیلومتری از شهر آکتائو مجبور به فرود اضطراری شد. براساس آمارهای فعلی ظاهراً ۲۹ نفر از مسافران جان سالم به در برده و به بیمارستان منتقل شده‌اند. در ابتدا وزارت حمل‌ونقل تعداد نجات‌یافتگان را ۲۵ نفر اعلام کرد، اما با پیشرفت عملیات جست‌وجو و نجات، این تعداد به ۲۹ نفر رسید. سرنوشت سایر قربانیان هنوز مشخص نیست.

وزارت وضعیت‌های اضطراری قزاقستان اعلام کرد که کارکنان این وزارتخانه موفق به خاموش کردن آتش ناشی از سقوط هواپیما شده‌اند و ۱۵۰ نیروی امدادی در محل حادثه حضور دارند. سازمان نظارت بر هوانوردی روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد که اطلاعات اولیه نشان می‌دهد که خلبان پس از برخورد با یک پرنده، تصمیم به فرود اضطراری گرفته است.