هواپیمای مسافربری آذربایجان در قزاقستان سقوط کرد
یک هواپیمای مسافربری آذربایجانی در نزدیکی آکتائو در قزاقستان سقوط کرد. از ۶۲ سرنشین آن، چهار نفر جان خود را از دست داده‌اند.
گزارش شده است که ۲۵ نفر از سقوط هواپیمای مسافربری شرکت هواپیمایی آذربایجان (AZAL) در نزدیکی شهر آکتائو در قزاقستان نجات یافته‌اند. / عکس : AA
25 دسامبر 2024

مقامات قزاقستان اعلام کردند که یک هواپیمای مسافربری آذربایجانی در این کشور سقوط کرده است و پس از حادثه، آتش‌سوزی رخ داده است. تحقیقات در مورد علت سقوط ادامه دارد.

این هواپیما که از باکو به مقصد گروزنی در حال پرواز بود با ۶۲ سرنشین شامل  ۳۷ مسافر آذربایجانی، ۶ مسافر قزاق، ۳ مسافر قرقیز و ۱۶ مسافر روس را حمل می‌کرد. طبق گزارش وزارت حمل‌ونقل قزاقستان، پس از سقوط هواپیما، آتش‌سوزی رخ داد و نیروهای امدادی برای خاموش کردن آتش در محل حادثه حضور دارند.

وزارت حمل‌ونقل قزاقستان اعلام کرد که یک هواپیمای مسافربری متعلق به خطوط هوایی آذربایجان در غرب قزاقستان، پس از انحراف از مسیر برنامه‌ریزی‌شده، سقوط کرده و چهار نفر جان خود را از دست داده‌اند.

پرواز شماره J2-8243، از نوع امبرائر ۱۹۰، با ۶۲ مسافر و پنج خدمه، روز چهارشنبه ۲۵ دسامبر در فاصله حدود سه کیلومتری از شهر آکتائو مجبور به فرود اضطراری شد. براساس آمارهای فعلی ظاهراً  ۲۹ نفر از مسافران جان سالم به در برده و به بیمارستان منتقل شده‌اند. در ابتدا وزارت حمل‌ونقل تعداد نجات‌یافتگان را ۲۵ نفر اعلام کرد، اما با پیشرفت عملیات جست‌وجو و نجات، این تعداد به ۲۹ نفر رسید. سرنوشت سایر قربانیان هنوز مشخص نیست.

وزارت وضعیت‌های اضطراری قزاقستان اعلام کرد که کارکنان این وزارتخانه موفق به خاموش کردن آتش ناشی از سقوط هواپیما شده‌اند و ۱۵۰ نیروی امدادی در محل حادثه حضور دارند. سازمان نظارت بر هوانوردی روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد که اطلاعات اولیه نشان می‌دهد که خلبان پس از برخورد با یک پرنده، تصمیم به فرود اضطراری گرفته است.

دفتر ریاست‌جمهوری آذربایجان نیز اعلام کرد که الهام علی‌اف رئیس‌جمهور این کشور، سفر خود به روسیه را که برای شرکت در اجلاس غیررسمی سران کشورهای مستقل مشترک‌المنافع برنامه‌ریزی شده بود، به دلیل این حادثه نیمه‌کاره گذاشته است.

وزارت حمل‌ونقل قزاقستان در شبکه اجتماعی تلگرام نوشت: هواپیما در مسیر باکو-گروزنی در نزدیکی شهر آکتائو سقوط کرده است. این هواپیما متعلق به خطوط هوایی آذربایجان است.

این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که از میان مسافران هواپیما، ۳۷ نفر از آذربایجان، ۶ نفر از قزاقستان، ۳ نفر از قرقیزستان و ۱۶ نفر از روسیه بودند.

مسیر پرواز هواپیما در فلایت رادار نشان می‌دهد که هواپیما از مسیر معمول خود در دریای خزر منحرف شده و پس از آن به چرخش درآمده و بر فراز منطقه‌ای که در نهایت سقوط کرده، سقوط کرده است. قزاقستان اعلام کرده که تحقیقات درباره این حادثه آغاز شده است.

