علی‌اف: کریدور زنگزور به نفع تمامی همسایگان منطقه‌ای خواهد بود
رئیس‌جمهور آذربایجان اظهار داشت که کریدور زنگزور علاوه بر ارتقای صلح و ثبات در منطقه، ظرفیت ترانزیتی و اقتصادی آذربایجان را افزایش داده و برای همسایگان این کشور در شرق، غرب، شمال و جنوب سودمند خواهد بود.
سخنرانی الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان، در نشست سازمان همکاری شانگهای در استان تیانجین چین / عکس: AP
2 سپتامبر 2025

الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان، روز دوشنبه یکم سپتامبر، در سخنرانی خود در نشست سازمان همکاری شانگهای در استان تیانجین چین، اهمیت کریدور زنگزور و نقش آن در توسعه ترانزیت و همکاری‌های منطقه‌ای را برجسته کرد.

وی گفت: کریدور زنگزور به‌زودی به بخشی کلیدی از کریدور میانی و مسیر شمال-جنوب تبدیل خواهد شد و به تقویت صلح، شراکت چندجانبه و منافع همسایگان نزدیک و دور آذربایجان کمک می‌کند.

علی‌اف تأکید کرد که این گذرگاه برای تمامی همسایگان دور و نزدیک آذربایجان سودمند است و نقش مهمی در توسعه همکاری‌های اقتصادی و ترانزیتی منطقه خواهد داشت.

رئیس‌جمهور علی‌اف افزود: آذربایجان با توسعه فعال مسیرهای بین‌المللی و ایجاد زیرساخت‌های مدرن، یکی از مراکز مهم حمل‌ونقل و لجستیک در اوراسیا است و ظرفیت بندر بین‌المللی آلات از ۱۵ به ۲۵ میلیون تن در سال افزایش خواهد یافت.

وی تصریح کرد که کریدور میانی مسیر قابل اعتماد و امنی است که چین و آسیای مرکزی را از طریق آذربایجان به اروپا متصل می‌کند و حجم بار ترانزیتی در این کریدور از سال ۲۰۲۲ تقریباً ۹۰ درصد افزایش یافته است.

رئیس‌جمهور آذربایجان همچنین روابط با چین را «مثال‌زدنی» توصیف کرد و افزود: باکو یک شریک قابل اعتماد برای پکن است و همکاری‌های دو کشور در سال‌های اخیر به سطح جدیدی رسیده است.

وی در پایان بر حمایت جمهوری آذربایجان از ابتکار عمل چین در زمینه توسعه و امنیت جهانی نیز تاکید کرد.

