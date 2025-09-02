الهام علیاف، رئیسجمهور جمهوری آذربایجان، روز دوشنبه یکم سپتامبر، در سخنرانی خود در نشست سازمان همکاری شانگهای در استان تیانجین چین، اهمیت کریدور زنگزور و نقش آن در توسعه ترانزیت و همکاریهای منطقهای را برجسته کرد.
وی گفت: کریدور زنگزور بهزودی به بخشی کلیدی از کریدور میانی و مسیر شمال-جنوب تبدیل خواهد شد و به تقویت صلح، شراکت چندجانبه و منافع همسایگان نزدیک و دور آذربایجان کمک میکند.
علیاف تأکید کرد که این گذرگاه برای تمامی همسایگان دور و نزدیک آذربایجان سودمند است و نقش مهمی در توسعه همکاریهای اقتصادی و ترانزیتی منطقه خواهد داشت.
رئیسجمهور علیاف افزود: آذربایجان با توسعه فعال مسیرهای بینالمللی و ایجاد زیرساختهای مدرن، یکی از مراکز مهم حملونقل و لجستیک در اوراسیا است و ظرفیت بندر بینالمللی آلات از ۱۵ به ۲۵ میلیون تن در سال افزایش خواهد یافت.
وی تصریح کرد که کریدور میانی مسیر قابل اعتماد و امنی است که چین و آسیای مرکزی را از طریق آذربایجان به اروپا متصل میکند و حجم بار ترانزیتی در این کریدور از سال ۲۰۲۲ تقریباً ۹۰ درصد افزایش یافته است.
رئیسجمهور آذربایجان همچنین روابط با چین را «مثالزدنی» توصیف کرد و افزود: باکو یک شریک قابل اعتماد برای پکن است و همکاریهای دو کشور در سالهای اخیر به سطح جدیدی رسیده است.
وی در پایان بر حمایت جمهوری آذربایجان از ابتکار عمل چین در زمینه توسعه و امنیت جهانی نیز تاکید کرد.