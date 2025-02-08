فخرالدین آلتون، رئیس مرکز ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه، روز شنبه، هشتم فوریه، در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در پاسخ به دعوت سران کشورهای مالزی، اندونزی و پاکستان، سفری رسمی به این کشورها خواهد داشت. این سفر از تاریخ ۱۰ تا ۱۳ فوریه برنامه‌ریزی شده است.

به گفته آلتون، در جریان این سفر، تمامی ابعاد روابط دوجانبه با این کشورها بررسی خواهد شد و گام‌های مشترکی برای پیشبرد همکاری‌ها از طریق پروژه‌های عملی تعیین خواهد شد.