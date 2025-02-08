ترکیه
اردوغان در یک سفر چهار‌روزه به مالزی، اندونزی و پاکستان می‌رود
رئیس‌جمهور ترکیه، به دعوت سران مالزی، اندونزی و پاکستان از ۱۰ تا ۱۳ فوریه به این کشورها سفر رسمی خواهد کرد. هدف از این سفر بررسی و تقویت روابط دوجانبه، همکاری‌های عملی و بررسی مسائل منطقه‌ای و جهانی است.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه و رئیس حزب عدالت و توسعه / عکس: AA
8 فوریه 2025

فخرالدین آلتون، رئیس مرکز ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه، روز شنبه، هشتم فوریه، در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در پاسخ به دعوت سران کشورهای مالزی، اندونزی و پاکستان، سفری رسمی به این کشورها خواهد داشت. این سفر از تاریخ ۱۰ تا ۱۳ فوریه برنامه‌ریزی شده است.

به گفته آلتون، در جریان این سفر، تمامی ابعاد روابط دوجانبه با این کشورها بررسی خواهد شد و گام‌های مشترکی برای پیشبرد همکاری‌ها از طریق پروژه‌های عملی تعیین خواهد شد.

‌رجب طیب اردوغان پس از دیدار از مالزی که به‌عنوان شریک راهبردی جامع ترکیه شناخته می‌شود، در اندونزی و پاکستان ریاست نشست‌های شورای همکاری راهبردی سطح‌عالی را به همراه همتایان خود بر عهده خواهد داشت. همچنین، امضای توافقنامه‌هایی در حوزه‌های مختلف و دیدار با فعالان اقتصادی به‌منظور تقویت همکاری‌های دوجانبه در دستور کار قرار دارد.

علاوه بر این، در این دیدارها تبادل نظر در خصوص مسائل منطقه‌ای و جهانی، به‌ویژه تحولات غزه، صورت خواهد پذیرفت.

