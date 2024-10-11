سیاست
بازسازی غزه ممکن است دهه‌ها طول بکشد
نوار غزه به دلیل ادامه جنگ، با ویرانی‌های گسترده و بیش از ۴۱ هزار کشته، از جمله زنان و کودکان، در وضعیت بحرانی قرار دارد. بازسازی این منطقه ممکن است دهه‌ها طول بکشد و بسیاری از خانواده‌ها دیگر سرپناهی نخواهند داشت.
آوارهای به‌جای مانده از حملات هوایی اسرائیل در اطراف بیمارستان شفا / عکس: AA
11 اکتبر 2024

 

به‌دلیل تداوم جنگ، شهر غزه در حال حاضر شاهد صحنه‌های دلخراش و خساراتی عظیم است که به گفتهٔ شاهدان عینی و مقامات بهداشتی، بازسازی آن ممکن است دهه‌ها به طول بینجامد. از جمله این ویرانی‌ها، می‌توان به تپه‌های آوار به‌جای ساختمان‌های مسکونی، آب‌های آلوده به فاضلاب که موجب گسترش بیماری‌ها شده و خیابان‌های تخریب‌شده‌ای اشاره کرد که عبور و مرور را به‌شدت دشوار کرده‌اند. بوی اجساد مانده در زیر آوار، هوا را آلوده و صحنه‌های تلخی از این فاجعه انسانی را تداعی می‌کند.

طبق گزارش مقامات بهداشتی محلی، در اثر حملات اسرائیل به نوار غزه در یک سال اخیر، بیش از ۴۱ هزار نفر، از جمله تعداد زیادی زن و کودک، جان خود را از دست داده‌اند. به دلیل نبود هیچ طرحی برای بازسازی یا بهبود شرایط پس از جنگ، زمان دقیق یا حتی امکان بازسازی این منطقه همچنان در ابهام قرار دارد. بر اساس برآوردهای سازمان ملل، حدود یک‌چهارم سازه‌های نوار غزه کاملاً ویران یا به‌شدت آسیب دیده‌اند و بسیاری از خانواده‌ها دیگر سرپناهی برای بازگشت نخواهند داشت.

شفاعه حجّو، زن ۶۰ ساله‌ای که به همراه خانواده‌اش در چادر زندگی می‌کند، با صدایی مملو از اندوه می‌گوید: این جنگ جز تخریب و بیچارگی چیزی باقی نگذاشته است. هر کسی غزه را ببیند، اشک از چشمانش جاری می‌شود. خانواده او در زمینی زندگی می‌کنند که زمانی خانه‌شان در آنجا بود و حالا جز آوار و خاطرات تلخ چیزی از آن باقی نمانده است.

 

