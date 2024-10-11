به‌دلیل تداوم جنگ، شهر غزه در حال حاضر شاهد صحنه‌های دلخراش و خساراتی عظیم است که به گفتهٔ شاهدان عینی و مقامات بهداشتی، بازسازی آن ممکن است دهه‌ها به طول بینجامد. از جمله این ویرانی‌ها، می‌توان به تپه‌های آوار به‌جای ساختمان‌های مسکونی، آب‌های آلوده به فاضلاب که موجب گسترش بیماری‌ها شده و خیابان‌های تخریب‌شده‌ای اشاره کرد که عبور و مرور را به‌شدت دشوار کرده‌اند. بوی اجساد مانده در زیر آوار، هوا را آلوده و صحنه‌های تلخی از این فاجعه انسانی را تداعی می‌کند.

طبق گزارش مقامات بهداشتی محلی، در اثر حملات اسرائیل به نوار غزه در یک سال اخیر، بیش از ۴۱ هزار نفر، از جمله تعداد زیادی زن و کودک، جان خود را از دست داده‌اند. به دلیل نبود هیچ طرحی برای بازسازی یا بهبود شرایط پس از جنگ، زمان دقیق یا حتی امکان بازسازی این منطقه همچنان در ابهام قرار دارد. بر اساس برآوردهای سازمان ملل، حدود یک‌چهارم سازه‌های نوار غزه کاملاً ویران یا به‌شدت آسیب دیده‌اند و بسیاری از خانواده‌ها دیگر سرپناهی برای بازگشت نخواهند داشت.