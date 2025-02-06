براساس گزارش منتشر شده از سوی مرکز تغییرات اقلیمی کپرنیکوس، دمای جهانی همچنان در حال افزایش است و رکوردهای بیسابقهای را در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به ثبت رسانده است.
این گزارش حاکی از آن است که ژانویه ٢٠٢۴ با دمای ١.٧۵ درجه سانتیگراد بالاتر از سطوح پیش از انقلاب صنعتی، به گرمترین ژانویه تاریخ تبدیل شده است.
این رقم بهویژه توجه بسیاری از دانشمندان و کارشناسان را جلب کرده است، چرا که النینا، پدیدهای که انتظار میرفت برای کاهش دماهای جهانی موثر باشد، نتوانسته جلوی روند صعودی دما را بگیرد. النینا در شرایط عادی باید موجب کاهش دما در سطح جهانی میشد، اما گرمای بیسابقهای که از ماههای گذشته ادامه داشته، موجب شده تا این پدیده نتواند تاثیر چندانی بر روند افزایش دما داشته باشد.
ژولیان نیکولاس، دانشمند اقلیمشناسی در کپرنیکوس اظهار داشت: این وضعیت باعث تعجب است که هیچگونه اثر خنککنندهای که انتظار داشتیم در نتیجه النینا مشاهده کنیم، در دمای جهانی دیده نمیشود.
این شرایط در حالی ادامه دارد که کارشناسان هشدار میدهند افزایش هر درجه اضافی در دما، خطر پدیدههای اقلیمی شدید مانند امواج گرما، سیلابها و خشکسالیها را افزایش میدهد.
در همین راستا، کپرنیکوس همچنین اعلام کرد که دمای سطح دریاها در ژانویه ٢٠٢۴ دومین بالاترین رکورد تاریخ را به ثبت رساند. در این مدت، دمای آبهای اقیانوسها که نقش حیاتی در تنظیم اقلیم و جذب گرما از جو زمین دارند، به طور چشمگیری افزایش یافته است. این افزایش دما بهنوبه خود موجب افزایش ذخیرهسازی گرمای اضافی در اقیانوسها شده که در صورت تداوم، اثرات منفی شدیدی بر اکوسیستمهای دریایی و تغییرات اقلیمی جهانی خواهد گذاشت.
علاوه بر این، کپرنیکوس پیشبینی کرده که سال ٢٠٢۵ میتواند سومین سال پیاپی گرمترین دمای تاریخ کره زمین باشد. گزارشها نشان میدهد که دمای جهانی به طور مداوم در حال افزایش است و این روند بهویژه به دلیل انتشار گازهای گلخانهای توسط فعالیتهای انسانی شدت گرفته است. به گفته کپرنیکوس، این تغییرات اقلیمی نیازمند اقدامات فوری و اساسی برای کاهش انتشار آلایندهها و کاهش اثرات منفی آنها بر روی محیطزیست است.