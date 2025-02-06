براساس گزارش منتشر شده از سوی مرکز تغییرات اقلیمی کپرنیکوس، دمای جهانی همچنان در حال افزایش است و رکوردهای بی‌سابقه‌ای را در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به ثبت رسانده است.

این گزارش حاکی از آن است که ژانویه ٢٠٢۴ با دمای ١.٧۵ درجه سانتی‌گراد بالاتر از سطوح پیش از انقلاب صنعتی، به گرم‌ترین ژانویه تاریخ تبدیل شده است.

این رقم به‌ویژه توجه بسیاری از دانشمندان و کارشناسان را جلب کرده است، چرا که ال‌نینا، پدیده‌ای که انتظار می‌رفت برای کاهش دماهای جهانی موثر باشد، نتوانسته جلوی روند صعودی دما را بگیرد. ال‌نینا در شرایط عادی باید موجب کاهش دما در سطح جهانی می‌شد، اما گرمای بی‌سابقه‌ای که از ماه‌های گذشته ادامه داشته، موجب شده تا این پدیده نتواند تاثیر چندانی بر روند افزایش دما داشته باشد.

ژولیان نیکولاس، دانشمند اقلیم‌شناسی در کپرنیکوس اظهار داشت: این وضعیت باعث تعجب است که هیچ‌گونه اثر خنک‌کننده‌ای که انتظار داشتیم در نتیجه ال‌نینا مشاهده کنیم، در دمای جهانی دیده نمی‌شود.