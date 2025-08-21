شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست ایران، در پنجمین جلسه کارگروه ملی مدیریت پسماند دولت چهاردهم اظهار داشت: در استان تهران روزانه ۱۱۵ تن پسماند پزشکی، سه هزار تن پسماند صنعتی، ۴۰۰ تن پسماند خطرناک و ۳۵ هزار تن نخاله ساختمانی تولید می‌شود.

انصاری با اشاره به بارگذاری بالای جمعیت و صنعت در استان تهران افزود: امروزه کشورهای پیشرو در محیط زیست به سمت دفن حداقلی حرکت می‌کنند و ما نیز برای دستیابی به مدیریت پایدار پسماند باید چند محور کلیدی، از جمله تفکیک پسماند در مبدا، را در دستور کار قرار دهیم.

وی ادامه داد: تقلیل موضوع مدیریت پسماند به یک راهکار مانند زباله‌سوز کافی نیست و باید در کنار توسعه تفکیک در مبدا با مشارکت شهروندان، زیرساخت‌های لازم برای کاهش بار ورودی به آرادکوه ایجاد شود و از فناوری‌های پردازش پسماند، بازیافت، تولید کمپوست استاندارد و کاهش دفن مستقیم بهره‌گیری شود.