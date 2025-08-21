خاورميانه
معاون رئیس‌جمهور ایران: تهران روزانه ۳۵ هزار تن نخاله ساختمانی تولید می‌کند
در استان تهران روزانه ۱۱۵ تن پسماند پزشکی، سه هزار تن پسماند صنعتی، ۴۰۰ تن پسماند خطرناک و ۳۵ هزار تن نخاله ساختمانی تولید می‌شود.
21 اوت 2025

شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست ایران، در پنجمین جلسه کارگروه ملی مدیریت پسماند دولت چهاردهم اظهار داشت: در استان تهران روزانه ۱۱۵ تن پسماند پزشکی، سه هزار تن پسماند صنعتی، ۴۰۰ تن پسماند خطرناک و ۳۵ هزار تن نخاله ساختمانی تولید می‌شود.

انصاری با اشاره به بارگذاری بالای جمعیت و صنعت در استان تهران افزود: امروزه کشورهای پیشرو در محیط زیست به سمت دفن حداقلی حرکت می‌کنند و ما نیز برای دستیابی به مدیریت پایدار پسماند باید چند محور کلیدی، از جمله تفکیک پسماند در مبدا، را در دستور کار قرار دهیم.

وی ادامه داد: تقلیل موضوع مدیریت پسماند به یک راهکار مانند زباله‌سوز کافی نیست و باید در کنار توسعه تفکیک در مبدا با مشارکت شهروندان، زیرساخت‌های لازم برای کاهش بار ورودی به آرادکوه ایجاد شود و از فناوری‌های پردازش پسماند، بازیافت، تولید کمپوست استاندارد و کاهش دفن مستقیم بهره‌گیری شود.

مهدی خادم‌ثامنی، مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط‌زیست ایران نیز در این جلسه گفت: شیرابه‌های پسماند یکی از چالش‌های اصلی مجتمع آرادکوه است. در حال حاضر از ۶۴۴۹ تن پسماند عادی، ۵۷۳۱ تن پسماند مخلوط و ۷۱۸ تن خشک، ۴۷۱۶ تن پسماند مخلوط به خطوط آرادکوه وارد و ۱۰۱۵ تن در ایستگاه انتقال درون‌شهری تفکیک می‌شود. در نهایت ۴۳۸۶ تن پسماند در مجتمع دفن می‌شود.

وی اضافه کرد: بر اساس آمار موجود، ۹۲٫۳ درصد پسماند دفن، ۳ درصد به زباله‌سوز منتقل و ۴٫۷ درصد کمپوست می‌شود.

