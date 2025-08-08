نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد (یونیفل) بههمراه ارتش لبنان، شبکهای گسترده از تونلهای حاوی سلاح و موشک را در جنوب این کشور کشف کردند.
این اقدام در چارچوب اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل و با هدف حفظ ثبات و امنیت منطقه صورت گرفته است.
به همین منظور، آندریا تننتی، سخنگوی یونیفل، اعلام کرد: نیروهای یونیفل در هماهنگی نزدیک با ارتش لبنان، شبکه گستردهای از تونلهای مستحکم را در مجاورت شهرهای طیر حرفا، زبقین و ناقوره کشف کردند.
وی افزود: این تونلها شامل سنگرها، موشکاندازها، مینهای ضدتانک و مقادیر قابل توجهی از تسلیحات مختلف بوده است.
پیشتر، ستاد مشترک نیروهای مسلح فرانسه نیز با انتشار گزارش و تصاویر تسلیحات کشفشده، تأکید کرد که این عملیات در نزدیکی خط آبی مرزی با اسرائیل انجام شده و هدف آن کاهش تنشها و حفاظت از غیرنظامیان است.
اگرچه به صورت رسمی مالک این تسلیحات اعلام نشده است، اما این منطقه تحت کنترل گروههای مسلح محلی قرار دارد که سالهاست در جنوب لبنان حضور دارند.