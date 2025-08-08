نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد (یونیفل) به‌همراه ارتش لبنان، شبکه‌ای گسترده از تونل‌های حاوی سلاح و موشک را در جنوب این کشور کشف کردند.

این اقدام در چارچوب اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل و با هدف حفظ ثبات و امنیت منطقه صورت گرفته است.

به همین منظور، آندریا تننتی، سخنگوی یونیفل، اعلام کرد: نیروهای یونیفل در هماهنگی نزدیک با ارتش لبنان، شبکه گسترده‌ای از تونل‌های مستحکم را در مجاورت شهرهای طیر حرفا، زبقین و ناقوره کشف کردند.

وی افزود: این تونل‌ها شامل سنگرها، موشک‌اندازها، مین‌های ضدتانک و مقادیر قابل توجهی از تسلیحات مختلف بوده است.