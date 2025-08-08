سیاست
1 دقیقه خواندن
کشف شبکه گسترده تونل‌های تسلیحاتی در جنوب لبنان
نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد با همکاری ارتش لبنان، شبکه‌ای گسترده از تونل‌های حاوی سلاح و موشک را در جنوب این کشور کشف کردند.
کشف شبکه گسترده تونل‌های تسلیحاتی در جنوب لبنان
عبور یک سرباز از تونل زیرزمینی در شمال لبنان / عکس: AP
8 ساعت پیش

نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد (یونیفل) به‌همراه ارتش لبنان، شبکه‌ای گسترده از تونل‌های حاوی سلاح و موشک را در جنوب این کشور کشف کردند.

این اقدام در چارچوب اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل و با هدف حفظ ثبات و امنیت منطقه صورت گرفته است.

به همین منظور، آندریا تننتی، سخنگوی یونیفل، اعلام کرد: نیروهای یونیفل در هماهنگی نزدیک با ارتش لبنان، شبکه گسترده‌ای از تونل‌های مستحکم را در مجاورت شهرهای طیر حرفا، زبقین و ناقوره کشف کردند.

وی افزود: این تونل‌ها شامل سنگرها، موشک‌اندازها، مین‌های ضدتانک و مقادیر قابل توجهی از تسلیحات مختلف بوده است.

مطالب پیشنهادی

پیش‌تر، ستاد مشترک نیروهای مسلح فرانسه نیز با انتشار گزارش و تصاویر تسلیحات کشف‌شده، تأکید کرد که این عملیات در نزدیکی خط آبی مرزی با اسرائیل انجام شده و هدف آن کاهش تنش‌ها و حفاظت از غیرنظامیان است.

اگرچه به صورت رسمی مالک این تسلیحات اعلام نشده است، اما این منطقه تحت کنترل گروه‌های مسلح محلی قرار دارد که سال‌هاست در جنوب لبنان حضور دارند.

مرتبطTRT Global - تحقیقات قضایی درباره مقامات پیشین رژیم اسد ادامه دارد

 

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us