ارتش لبنان با انتشار بیانیه‌ای درباره درگیری نیروهایش با حامیان حزب‌الله، جزئیاتی از این اتفاق ارائه کرد و تأکید کرد که تجمع یادشده پایان یافته و امنیت جاده فرودگاه بین‌المللی بیروت تحت کنترل قرار گرفته است.

این درگیری‌ها در پی اعتراض به لغو پروازهای تهران - بیروت رخ داد، حامیان گروه حزب‌الله روز ۱۳ فوریه به دلیل لغو پروازهای ایران به بیروت، با آتش‌زدن لاستیک‌ها، جاده‌های منتهی به فرودگاه بین‌المللی رفیق حریری بیروت را مسدود کرده بودند.

روز شنبه ۱۵ فوریه، در پی فراخوان حزب‌الله برای برگزاری تجمع در مسیر فرودگاه رفیق حریری بیروت، نیروهای ارتش لبنان برای کنترل امنیت وارد درگیری با هواداران این گروه شدند و موفق به متفرق کردن آنها شدند.

در بیانیه ارتش لبنان آمده است که نیروهای ارتش تلاش کردند با معترضان مذاکره کنند تا مسیر فرودگاه بسته نشود و اعتراضات به‌طور مسالمت‌آمیز پایان یابد.