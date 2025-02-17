ارتش لبنان با انتشار بیانیهای درباره درگیری نیروهایش با حامیان حزبالله، جزئیاتی از این اتفاق ارائه کرد و تأکید کرد که تجمع یادشده پایان یافته و امنیت جاده فرودگاه بینالمللی بیروت تحت کنترل قرار گرفته است.
این درگیریها در پی اعتراض به لغو پروازهای تهران - بیروت رخ داد، حامیان گروه حزبالله روز ۱۳ فوریه به دلیل لغو پروازهای ایران به بیروت، با آتشزدن لاستیکها، جادههای منتهی به فرودگاه بینالمللی رفیق حریری بیروت را مسدود کرده بودند.
روز شنبه ۱۵ فوریه، در پی فراخوان حزبالله برای برگزاری تجمع در مسیر فرودگاه رفیق حریری بیروت، نیروهای ارتش لبنان برای کنترل امنیت وارد درگیری با هواداران این گروه شدند و موفق به متفرق کردن آنها شدند.
در بیانیه ارتش لبنان آمده است که نیروهای ارتش تلاش کردند با معترضان مذاکره کنند تا مسیر فرودگاه بسته نشود و اعتراضات بهطور مسالمتآمیز پایان یابد.
با این حال، تعداد زیادی از معترضان برای بستن مسیر، به سربازان و خودروهای نظامی حمله کردند که در نتیجهی این حمله، ۲۳ سرباز، از جمله ۳ افسر، مجروح شدند.
مدیریت کل هوانوردی غیرنظامی لبنان روز پنجشنبه اعلام کرده بود برخی پروازها از جمله پروازهای ایران به طور موقت تا ۱۸ فوریه لغو شدهاند تا اقدامات امنیتی بیشتری اعمال شود.
همزمان با این تجمعات، گروهی از افراد به خودروی نیروهای حافظ صلح سازمان ملل (یونیفیل) حمله کردند و یکی از خودروها آتش گرفت. در این حمله، یکی از فرماندهان یونیفیل زخمی شد.
مقامات لبنانی تأکید کردهاند که اجازه نخواهند داد مسیر فرودگاه مسدود شود.