سیاست
2 دقیقه خواندن
مقاومت اتحادیه اروپا در برابر فشار واشنگتن برای اصلاح قوانین دیجیتال
اتحادیه اروپا در جریان مذاکرات تجاری با ایالات متحده، با فشار واشنگتن برای تعدیل قوانین دیجیتال مخالفت کرده و همین موضوع به عامل اصلی تأخیر در صدور بیانیه نهایی توافق تجاری دو طرف تبدیل شده است.
مقاومت اتحادیه اروپا در برابر فشار واشنگتن برای اصلاح قوانین دیجیتال
EU / Reuters
17 اوت 2025

مقام‌های اروپایی تأکید کرده‌اند که اختلاف بر سر واژگان مربوط به «موانع غیرتعرفه‌ای» همچنان باقی است. واشنگتن این قوانین را در چارچوب همین موانع تعریف می‌کند و خواستار تغییر در مقررات مرتبط با قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپاست. اما بروکسل تصریح کرده است که عقب‌نشینی از این مقررات برای اتحادیه اروپا «خط‌قرمز» محسوب می‌شود.

توافق اولیه میان دو طرف در ماه جولای اعلام شد؛ توافقی که بر اساس آن تعرفه واردات کالاهای اروپایی به آمریکا ۱۵ درصد تعیین شد که نصف نرخ تهدیدشده اولیه بود و مانع از آغاز یک جنگ تجاری گسترده میان دو متحد بزرگ اقتصادی شد. این دو اقتصاد روی‌هم‌رفته نزدیک به یک‌سوم تجارت جهانی را در اختیار دارند.

مرتبطTRT Global - آمریکا برخی از محصولات فناوری دیجیتال و الکترونیکی را از تعرفه‌های جدید معاف کرد
مطالب پیشنهادی

مقام‌های اروپایی می‌گویند هدف اصلی قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا ایجاد فضای آنلاین امن‌تر و عادلانه‌تر است. این قانون، شرکت‌های فناوری بزرگ را ملزم می‌کند تا برای مقابله با محتوای غیرقانونی، از جمله نفرت‌پراکنی و مطالب مرتبط با سوءاستفاده جنسی از کودکان، اقدامات بیشتری انجام دهند. اما آمریکا مدعی است این قانون آزادی بیان را محدود کرده و هزینه‌های اضافی بر شرکت‌های فناوری آمریکایی تحمیل می‌کند.

به نوشته رسانه‌های انگلیس، کاخ سفید قصد داشت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تا ۱۵ آگوست با امضای یک فرمان اجرایی تعرفه خودروهای صادراتی اتحادیه اروپا به آمریکا را از ۲۷/۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش دهد. اما مقام‌های آمریکایی اعلام کرده‌اند این اقدام تا زمان نهایی‌شدن بیانیه مشترک به‌تعویق‌افتاده است.

مرتبطTRT Global - آغاز رسمی تولید ترک‌ست 7A؛ دست دیجیتال ترکیه به‌سوی جهان
اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us