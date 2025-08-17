مقامهای اروپایی تأکید کردهاند که اختلاف بر سر واژگان مربوط به «موانع غیرتعرفهای» همچنان باقی است. واشنگتن این قوانین را در چارچوب همین موانع تعریف میکند و خواستار تغییر در مقررات مرتبط با قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپاست. اما بروکسل تصریح کرده است که عقبنشینی از این مقررات برای اتحادیه اروپا «خطقرمز» محسوب میشود.
توافق اولیه میان دو طرف در ماه جولای اعلام شد؛ توافقی که بر اساس آن تعرفه واردات کالاهای اروپایی به آمریکا ۱۵ درصد تعیین شد که نصف نرخ تهدیدشده اولیه بود و مانع از آغاز یک جنگ تجاری گسترده میان دو متحد بزرگ اقتصادی شد. این دو اقتصاد رویهمرفته نزدیک به یکسوم تجارت جهانی را در اختیار دارند.
مقامهای اروپایی میگویند هدف اصلی قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا ایجاد فضای آنلاین امنتر و عادلانهتر است. این قانون، شرکتهای فناوری بزرگ را ملزم میکند تا برای مقابله با محتوای غیرقانونی، از جمله نفرتپراکنی و مطالب مرتبط با سوءاستفاده جنسی از کودکان، اقدامات بیشتری انجام دهند. اما آمریکا مدعی است این قانون آزادی بیان را محدود کرده و هزینههای اضافی بر شرکتهای فناوری آمریکایی تحمیل میکند.
به نوشته رسانههای انگلیس، کاخ سفید قصد داشت دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، تا ۱۵ آگوست با امضای یک فرمان اجرایی تعرفه خودروهای صادراتی اتحادیه اروپا به آمریکا را از ۲۷/۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش دهد. اما مقامهای آمریکایی اعلام کردهاند این اقدام تا زمان نهاییشدن بیانیه مشترک بهتعویقافتاده است.