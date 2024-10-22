پژوهشگران با الهام از رویدادهای گذشته که در آنها دود و ذرات آتشفشانی با پوشاندن جو زمین باعث کاهش دمای آن شده بودند، این ایده را مطرح کردهاند. بر اساس گزارش وبسایت Science.org تزریق سالانه پنج میلیون تن گردوغبار الماس میتواند دمای زمین را تا ۱.۶ درجه کاهش دهد و تأثیرات مخرب گرمایش جهانی را کاهش دهد، اما هزینه بالای آن چالشبرانگیز است و سؤالات زیادی درباره اجرایی بودن آن مطرح شده است. محققان معتقد هستند گردوغبار الماس در استراتوسفر میتواند نور خورشید را منعکس کرده و گرما را کاهش دهد. استراتوسفر یکی از لایههای جو زمین است که در فاصله تقریباً ۱۰ تا ۵۰ کیلومتری بالاتر از سطح زمین قرار دارد.
آیا گرد و غبار الماس میتواند به سرد شدن کره زمین کمک کند؟
در مبارزه با گرمایش جهانی، دانشمندان به بررسی راهحلهای مختلفی از جمله ریختن آهن به اقیانوسها و پرتاب آینهها به فضا برای خنککردن کره زمین پرداختهاند.
یکی از این پیشنهادها، تزریق ذرات ریز موسوم به آئروسل به استراتوسفر است که میتواند اثر خنککنندهای مشابه با زمستانهای آتشفشانی ایجاد کند و تأثیر تابش خورشید را کاهش دهد. فورانهای آتشفشانی تاکنون میلیونها تن دیاکسید گوگرد به استراتوسفر آزاد کردهاند که در آن آئروسلهای سولفاتی از طریق واکنش با بخار آب و سایر گازها شکلگرفتهاند.
این آئروسلها میتوانند نور خورشید را به فضا منعکس کرده و اثر خنککنندگی مشابهی با زمستانهای آتشفشانی ایجاد کنند. نمونهای از این پدیده، فوران کوه پیناتوبو در فیلیپین در سال ۱۹۹۱ بود که دمای زمین را به مدت چند سال به میزان ۰.۵ درجه کاهش داد.
اگرچه دانشمندان به بررسی تزریق آئروسلهای سولفاتی به جو پرداختهاند، اما متوجه شدند که این کار ممکن است به باران اسیدی و تخریب لایه اوزون منجر شود. به همین دلیل، ساندرو واتتونی و تیم او در ETH زوریخ به دنبال ترکیباتی با ضرر کمتر مانند کلسیت، الماس و آلومینیوم بودند.
آنها با استفاده از یک مدل سهبعدی آبوهوایی، تأثیر این ترکیبات را بررسی کردند و دریافتند که ذرات الماس میتوانند نور خورشید را بهخوبی منعکس کنند و بدون ایجاد باران اسیدی، مدت طولانیتری در جو باقی بمانند. برای ایجاد اثر خنککنندگی پایدار، لازم است هر ساله پنج میلیون تن گردوغبار الماس به استراتوسفر تزریق شود که میتواند دما را تا ۱.۶ درجه کاهش دهد. بااینحال، هزینه این روش بسیار بالا بوده و تخمین زده میشود که پاشیدن سالانه گردوغبار الماس به جو تا سال ۲۱۰۰ حدود ۲۰۰ تریلیون دلار هزینه داشته باشد که آن را ۲۴۰۰ برابر گرانتر از دیاکسید گوگرد میکند.