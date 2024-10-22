پژوهشگران با الهام از رویدادهای گذشته که در آن‌ها دود و ذرات آتشفشانی با پوشاندن جو زمین باعث کاهش دمای آن شده بودند، این ایده را مطرح کرده‌اند. بر اساس گزارش وب‌سایت Science.org تزریق سالانه پنج میلیون تن گردوغبار الماس می‌تواند دمای زمین را تا ۱.۶ درجه کاهش دهد و تأثیرات مخرب گرمایش جهانی را کاهش دهد، اما هزینه بالای آن چالش‌برانگیز است و سؤالات زیادی درباره اجرایی بودن آن مطرح شده است. محققان معتقد هستند گردوغبار الماس در استراتوسفر می‌تواند نور خورشید را منعکس کرده و گرما را کاهش دهد. استراتوسفر یکی از لایه‌های جو زمین است که در فاصله تقریباً ۱۰ تا ۵۰ کیلومتری بالاتر از سطح زمین قرار دارد.

آیا گرد و غبار الماس می‌تواند به سرد شدن کره زمین کمک کند؟

در مبارزه با گرمایش جهانی، دانشمندان به بررسی راه‌حل‌های مختلفی از جمله ریختن آهن به اقیانوس‌ها و پرتاب آینه‌ها به فضا برای خنک‌کردن کره زمین پرداخته‌اند.

یکی از این پیشنهادها، تزریق ذرات ریز موسوم به آئروسل به استراتوسفر است که می‌تواند اثر خنک‌کننده‌ای مشابه با زمستان‌های آتشفشانی ایجاد کند و تأثیر تابش خورشید را کاهش دهد. فوران‌های آتشفشانی تاکنون میلیون‌ها تن دی‌اکسید گوگرد به استراتوسفر آزاد کرده‌اند که در آن آئروسل‌های سولفاتی از طریق واکنش با بخار آب و سایر گازها شکل‌گرفته‌اند.