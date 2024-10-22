سیاست
3 دقیقه خواندن
تزریق غبار الماس؛ راه‌حل پیشنهادی دانشمندان برای کاهش گرمایش جهانی
پژوهشگران دانشگاه ETH زوریخ تزریق گرد و غبار الماس به استراتوسفر را به‌عنوان راهکاری برای کاهش دمای زمین به میزان ۱.۶ درجه پیشنهاد کرده‌اند، اما هزینه بالای این روش همچنان یک چالش مهم به شمار می‌رود.
تزریق غبار الماس؛ راه‌حل پیشنهادی دانشمندان برای کاهش گرمایش جهانی
22 اکتبر 2024

پژوهشگران با الهام از رویدادهای گذشته که در آن‌ها دود و ذرات آتشفشانی با پوشاندن جو زمین باعث کاهش دمای آن شده بودند، این ایده را مطرح کرده‌اند. بر اساس گزارش وب‌سایت Science.org تزریق سالانه پنج میلیون تن گردوغبار الماس می‌تواند دمای زمین را تا ۱.۶ درجه کاهش دهد و تأثیرات مخرب گرمایش جهانی را کاهش دهد، اما هزینه بالای آن چالش‌برانگیز است و سؤالات زیادی درباره اجرایی بودن آن مطرح شده است. محققان معتقد هستند گردوغبار الماس در استراتوسفر می‌تواند نور خورشید را منعکس کرده و گرما را کاهش دهد. استراتوسفر یکی از لایه‌های جو زمین است که در فاصله تقریباً ۱۰ تا ۵۰ کیلومتری بالاتر از سطح زمین قرار دارد.

آیا گرد و غبار الماس می‌تواند به سرد شدن کره زمین کمک کند؟

در مبارزه با گرمایش جهانی، دانشمندان به بررسی راه‌حل‌های مختلفی از جمله ریختن آهن به اقیانوس‌ها و پرتاب آینه‌ها به فضا برای خنک‌کردن کره زمین پرداخته‌اند.

یکی از این پیشنهادها، تزریق ذرات ریز موسوم به آئروسل به استراتوسفر است که می‌تواند اثر خنک‌کننده‌ای مشابه با زمستان‌های آتشفشانی ایجاد کند و تأثیر تابش خورشید را کاهش دهد. فوران‌های آتشفشانی تاکنون میلیون‌ها تن دی‌اکسید گوگرد به استراتوسفر آزاد کرده‌اند که در آن آئروسل‌های سولفاتی از طریق واکنش با بخار آب و سایر گازها شکل‌گرفته‌اند.

مطالب پیشنهادی

این آئروسل‌ها می‌توانند نور خورشید را به فضا منعکس کرده و اثر خنک‌کنندگی مشابهی با زمستان‌های آتشفشانی ایجاد کنند. نمونه‌ای از این پدیده، فوران کوه پیناتوبو در فیلیپین در سال ۱۹۹۱ بود که دمای زمین را به مدت چند سال به میزان ۰.۵ درجه کاهش داد.

اگرچه دانشمندان به بررسی تزریق آئروسل‌های سولفاتی به جو پرداخته‌اند، اما متوجه شدند که این کار ممکن است به باران اسیدی و تخریب لایه اوزون منجر شود. به همین دلیل، ساندرو واتتونی و تیم او در ETH زوریخ به دنبال ترکیباتی با ضرر کمتر مانند کلسیت، الماس و آلومینیوم بودند.

آن‌ها با استفاده از یک مدل سه‌بعدی آب‌وهوایی، تأثیر این ترکیبات را بررسی کردند و دریافتند که ذرات الماس می‌توانند نور خورشید را به‌خوبی منعکس کنند و بدون ایجاد باران اسیدی، مدت طولانی‌تری در جو باقی بمانند. برای ایجاد اثر خنک‌کنندگی پایدار، لازم است هر ساله پنج میلیون تن گردوغبار الماس به استراتوسفر تزریق شود که می‌تواند دما را تا ۱.۶ درجه کاهش دهد. بااین‌حال، هزینه این روش بسیار بالا بوده و تخمین زده می‌شود که پاشیدن سالانه گردوغبار الماس به جو تا سال ۲۱۰۰ حدود ۲۰۰ تریلیون دلار هزینه داشته باشد که آن را ۲۴۰۰ برابر گران‌تر از دی‌اکسید گوگرد می‌کند.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us