سیاست
تقویت امنیت هوایی ترکیه با رادار ملی و بومی نظارت هوایی غیر نظامی
ترکیه با فناوری‌های بومی به افزایش امنیت آسمان و کاهش وابستگی به خارج ادامه می‌دهد. رادار نظارت ملی با قابلیت ردیابی همزمان ١٠٠٠ هواپیما یکی از دستاوردهای مهم در این مسیر است.
رادار بومی و ملی نظارت هوایی غیر نظامی / عکس: AA
13 ژانویه 2025

محمد فاتح کاجیر، وزیر صنایع و فناوری ترکیه با انتشار پستی در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی از آزمایش موفقیت‌آمیز اولین رادار بومی و ملی نظارت هوایی غیر نظامی (MGR) خبر داد.

وی با اشاره به اینکه ترکیه با استفاده از فناوری‌های بومی و ملی به تقویت امنیت در آسمان کشور و ساخت آینده‌ای پایدار ادامه خواهد داد، اعلام کرد: آزمایش‌های اولین رادار بومی و ملی نظارت غیر نظامی ترکیه که در فرودگاه غازی‌عینتاب نصب شده است، با همکاری مرکز TÜBİTAK BİLGEM و سازمان فرودگاه‌های دولتی (DHMİ) با موفقیت به‌پایان رسید.

کاجیر تاکید کرد: رادار نظارت ملی دستاوردی بزرگ است که به پیشرفت صنعت هواپیمایی ترکیه و کاهش وابستگی به خارج کمک کرده است.

مشخصات فنی

وزیر صنایع و فناوری ترکیه اعلام کرد که این رادار مطابق با استانداردهای بین‌المللی هوانوردی (ICAO و EUROCONTROL) ساخته شده است. سیستم راداری آن قادر است تامین امنیت ترافیک هوایی را مدیریت کند و اهداف را در فاصله ١١٢ کیلومتری پیگیری کند و در مرحله بعدی پیگیری تا ٣٧٠ کیلومتر ادامه دهد.

وی افزود: این رادار به طور کامل با سیستم‌های کنترلی ترافیک هوایی فعلی ترکیه هماهنگ خواهد بود و امکان تصمیم‌گیری سریع و دقیق در شرایط ترافیک هوایی پرترافیک را فراهم می‌آورد.

کاجیر همچنین تاکید کرد که این سیستم قادر است ١٠٠٠ هواپیما را به طور همزمان ردیابی کند و ٢۴ ساعت شبانه‌روز، ٧ روز هفته بدون وقفه عمل خواهد کرد. وی تصریح کرد: رادار ملی نظارت هوایی غیر نظامی در تمامی شرایط جوی وظایف خود را با دقت بالا انجام می‌دهد.

وزیر صنایع و فناوری ترکیه در پایان گفت: با استفاده از تجهیزات و نرم‌افزارهای بومی، ترکیه توانسته است به مرحله جدیدی از امنیت هوانوردی غیرنظامی کشور دست یابد و فضای هوایی ترکیه را امن‌تر و کارآمدتر کند.

