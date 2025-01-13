محمد فاتح کاجیر، وزیر صنایع و فناوری ترکیه با انتشار پستی در حساب کاربری خود در شبکههای اجتماعی از آزمایش موفقیتآمیز اولین رادار بومی و ملی نظارت هوایی غیر نظامی (MGR) خبر داد.
وی با اشاره به اینکه ترکیه با استفاده از فناوریهای بومی و ملی به تقویت امنیت در آسمان کشور و ساخت آیندهای پایدار ادامه خواهد داد، اعلام کرد: آزمایشهای اولین رادار بومی و ملی نظارت غیر نظامی ترکیه که در فرودگاه غازیعینتاب نصب شده است، با همکاری مرکز TÜBİTAK BİLGEM و سازمان فرودگاههای دولتی (DHMİ) با موفقیت بهپایان رسید.
کاجیر تاکید کرد: رادار نظارت ملی دستاوردی بزرگ است که به پیشرفت صنعت هواپیمایی ترکیه و کاهش وابستگی به خارج کمک کرده است.
مشخصات فنی
وزیر صنایع و فناوری ترکیه اعلام کرد که این رادار مطابق با استانداردهای بینالمللی هوانوردی (ICAO و EUROCONTROL) ساخته شده است. سیستم راداری آن قادر است تامین امنیت ترافیک هوایی را مدیریت کند و اهداف را در فاصله ١١٢ کیلومتری پیگیری کند و در مرحله بعدی پیگیری تا ٣٧٠ کیلومتر ادامه دهد.
وی افزود: این رادار به طور کامل با سیستمهای کنترلی ترافیک هوایی فعلی ترکیه هماهنگ خواهد بود و امکان تصمیمگیری سریع و دقیق در شرایط ترافیک هوایی پرترافیک را فراهم میآورد.
کاجیر همچنین تاکید کرد که این سیستم قادر است ١٠٠٠ هواپیما را به طور همزمان ردیابی کند و ٢۴ ساعت شبانهروز، ٧ روز هفته بدون وقفه عمل خواهد کرد. وی تصریح کرد: رادار ملی نظارت هوایی غیر نظامی در تمامی شرایط جوی وظایف خود را با دقت بالا انجام میدهد.
وزیر صنایع و فناوری ترکیه در پایان گفت: با استفاده از تجهیزات و نرمافزارهای بومی، ترکیه توانسته است به مرحله جدیدی از امنیت هوانوردی غیرنظامی کشور دست یابد و فضای هوایی ترکیه را امنتر و کارآمدتر کند.