محمد فاتح کاجیر، وزیر صنایع و فناوری ترکیه با انتشار پستی در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی از آزمایش موفقیت‌آمیز اولین رادار بومی و ملی نظارت هوایی غیر نظامی (MGR) خبر داد.

وی با اشاره به اینکه ترکیه با استفاده از فناوری‌های بومی و ملی به تقویت امنیت در آسمان کشور و ساخت آینده‌ای پایدار ادامه خواهد داد، اعلام کرد: آزمایش‌های اولین رادار بومی و ملی نظارت غیر نظامی ترکیه که در فرودگاه غازی‌عینتاب نصب شده است، با همکاری مرکز TÜBİTAK BİLGEM و سازمان فرودگاه‌های دولتی (DHMİ) با موفقیت به‌پایان رسید.

کاجیر تاکید کرد: رادار نظارت ملی دستاوردی بزرگ است که به پیشرفت صنعت هواپیمایی ترکیه و کاهش وابستگی به خارج کمک کرده است.

مشخصات فنی