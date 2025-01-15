ترکیه
3 دقیقه خواندن
فیدان: در آینده سوریه جایی برای ترور و خشونت نخواهد بود
 هاکان فیدان، وزیر امور خارجهٔ ترکیه، در نشست خبری با اسد حسن الشیبانی، بر آمادگی ترکیه برای همکاری در بازسازی سوریه و مبارزه با تروریسم تأکید کرد و گفت: در آیندهٔ منطقه، جایی برای ترور و خشونت نیست.
فیدان: در آینده سوریه جایی برای ترور و خشونت نخواهد بود
وزرای ‌امورخارجه ترکیه و سوریه در نشست خبری آنکار / عکس : AA
15 ژانویه 2025

هاکان فیدان، وزیر امور خارجهٔ ترکیه، در نشست خبری مشترک با اسد حسن الشیبانی، وزیر امور خارجهٔ اداره جدید سوریه در آنکارا، بر لزوم برقراری یک روند سیاسی فراگیر در سوریه و کمک به ایستادگی مردم این کشور تأکید کرد. وی همچنین اعلام کرد که ترکیه آماده است تجربیات خود را در زمینه ارائهٔ خدمات عمومی و زیرساختی به سوریه منتقل کند. فیدان اظهار داشت که لغو تحریم‌ها در این زمینه ضروری است.

وی دربارهٔ اقدامات ترکیه برای تقویت روابط با سوریه گفت: پس از ۱۲ سال وقفه، سفارت خود را در دمشق بازگشایی کرده‌ایم و سرکنسولگری حلب نیز از ۲۰ ژانویه آغاز به کار خواهد کرد. همچنین پروازهای ترکیش ایرلاینز به‌زودی آغاز خواهد شد.

وزیر امور خارجهٔ ترکیه در ادامه با اشاره به گروه‌های تروریستی فعال در سوریه، تأکید کرد: در سوریهٔ جدید، جایی برای گروه‌های تروریستی نخواهد بود. ما تجربهٔ همکاری با کشورهای ثالث برای مبارزه با تروریسم را داریم و آماده‌ایم از تمام توان خود برای مبارزه با این تهدید استفاده کنیم. در آیندهٔ منطقه، جایی برای ترور و خشونت نیست.

فیدان همچنین دربارهٔ شرایط سخت انسانی در سوریه و میلیون‌ها نفر آواره، تأکید کرد که همکاری‌های ترکیه با نهادهای دولتی و خصوصی در زمینهٔ کمک‌های بشردوستانه ادامه خواهد یافت، هرچند این روند با چالش‌های زیادی روبه‌رو خواهد بود.

مطالب پیشنهادی

آتش‌بس در غزه؛ ترکیه از هر گامی برای تحقق آتش‌بس حمایت می‌کند

فیدان در بخشی دیگر از سخنانش، از تلاش‌های کشورهایی چون قطر و مصر برای رسیدن به آتش‌بس میان حماس و اسرائیل حمایت کرد و افزود: امیدواریم به‌زودی اعلام رسمی این توافق را بشنویم. وی با اشاره به بحران انسانی در غزه، گفت که نسل‌کشی و ظلم در این منطقه باید هرچه زودتر متوقف شود؛ زیرا ادامهٔ این وضعیت می‌تواند کل منطقه را در آتش فرو ببرد.

فیدان تأکید کرد که ترکیه در راستای ارزش‌های مشترک بشری، از هر گامی که برای توقف جنگ و رسیدن به آتش‌بس برداشته شود، حمایت خواهد کرد و همچنان بر راه‌حل دو دولتی برای بازگرداندن صلح به منطقه تأکید دارد.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us