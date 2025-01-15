هاکان فیدان، وزیر امور خارجهٔ ترکیه، در نشست خبری مشترک با اسد حسن الشیبانی، وزیر امور خارجهٔ اداره جدید سوریه در آنکارا، بر لزوم برقراری یک روند سیاسی فراگیر در سوریه و کمک به ایستادگی مردم این کشور تأکید کرد. وی همچنین اعلام کرد که ترکیه آماده است تجربیات خود را در زمینه ارائهٔ خدمات عمومی و زیرساختی به سوریه منتقل کند. فیدان اظهار داشت که لغو تحریمها در این زمینه ضروری است.
وی دربارهٔ اقدامات ترکیه برای تقویت روابط با سوریه گفت: پس از ۱۲ سال وقفه، سفارت خود را در دمشق بازگشایی کردهایم و سرکنسولگری حلب نیز از ۲۰ ژانویه آغاز به کار خواهد کرد. همچنین پروازهای ترکیش ایرلاینز بهزودی آغاز خواهد شد.
وزیر امور خارجهٔ ترکیه در ادامه با اشاره به گروههای تروریستی فعال در سوریه، تأکید کرد: در سوریهٔ جدید، جایی برای گروههای تروریستی نخواهد بود. ما تجربهٔ همکاری با کشورهای ثالث برای مبارزه با تروریسم را داریم و آمادهایم از تمام توان خود برای مبارزه با این تهدید استفاده کنیم. در آیندهٔ منطقه، جایی برای ترور و خشونت نیست.
فیدان همچنین دربارهٔ شرایط سخت انسانی در سوریه و میلیونها نفر آواره، تأکید کرد که همکاریهای ترکیه با نهادهای دولتی و خصوصی در زمینهٔ کمکهای بشردوستانه ادامه خواهد یافت، هرچند این روند با چالشهای زیادی روبهرو خواهد بود.
آتشبس در غزه؛ ترکیه از هر گامی برای تحقق آتشبس حمایت میکند
فیدان در بخشی دیگر از سخنانش، از تلاشهای کشورهایی چون قطر و مصر برای رسیدن به آتشبس میان حماس و اسرائیل حمایت کرد و افزود: امیدواریم بهزودی اعلام رسمی این توافق را بشنویم. وی با اشاره به بحران انسانی در غزه، گفت که نسلکشی و ظلم در این منطقه باید هرچه زودتر متوقف شود؛ زیرا ادامهٔ این وضعیت میتواند کل منطقه را در آتش فرو ببرد.
فیدان تأکید کرد که ترکیه در راستای ارزشهای مشترک بشری، از هر گامی که برای توقف جنگ و رسیدن به آتشبس برداشته شود، حمایت خواهد کرد و همچنان بر راهحل دو دولتی برای بازگرداندن صلح به منطقه تأکید دارد.