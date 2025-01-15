هاکان فیدان، وزیر امور خارجهٔ ترکیه، در نشست خبری مشترک با اسد حسن الشیبانی، وزیر امور خارجهٔ اداره جدید سوریه در آنکارا، بر لزوم برقراری یک روند سیاسی فراگیر در سوریه و کمک به ایستادگی مردم این کشور تأکید کرد. وی همچنین اعلام کرد که ترکیه آماده است تجربیات خود را در زمینه ارائهٔ خدمات عمومی و زیرساختی به سوریه منتقل کند. فیدان اظهار داشت که لغو تحریم‌ها در این زمینه ضروری است.

وی دربارهٔ اقدامات ترکیه برای تقویت روابط با سوریه گفت: پس از ۱۲ سال وقفه، سفارت خود را در دمشق بازگشایی کرده‌ایم و سرکنسولگری حلب نیز از ۲۰ ژانویه آغاز به کار خواهد کرد. همچنین پروازهای ترکیش ایرلاینز به‌زودی آغاز خواهد شد.

وزیر امور خارجهٔ ترکیه در ادامه با اشاره به گروه‌های تروریستی فعال در سوریه، تأکید کرد: در سوریهٔ جدید، جایی برای گروه‌های تروریستی نخواهد بود. ما تجربهٔ همکاری با کشورهای ثالث برای مبارزه با تروریسم را داریم و آماده‌ایم از تمام توان خود برای مبارزه با این تهدید استفاده کنیم. در آیندهٔ منطقه، جایی برای ترور و خشونت نیست.

فیدان همچنین دربارهٔ شرایط سخت انسانی در سوریه و میلیون‌ها نفر آواره، تأکید کرد که همکاری‌های ترکیه با نهادهای دولتی و خصوصی در زمینهٔ کمک‌های بشردوستانه ادامه خواهد یافت، هرچند این روند با چالش‌های زیادی روبه‌رو خواهد بود.