سازمان ملل از تأخیرها و موانع در هماهنگی مأموریت‌های بشردوستانه در غزه انتقاد کرد. استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل اعلام کرد تلاش‌ها برای هماهنگی حرکت‌های بشردوستانه به دلیل مجوزدهی غیرقابل پیش‌بینی اسرائیل اغلب ساعت‌ها طول می‌کشد و زمان حیاتی برای رساندن کمک‌ها را هدر می‌دهد. او همچنین نسبت به جابه‌جایی اجباری فلسطینیان در کرانه باختری ابراز نگرانی کرد.

استفان دوجاریک، در نشست خبری گفت: روز دوشنبه، ما برای هماهنگی با نیروهای امنیتی اسرائیل جهت انجام ۱۶ مأموریت، از جمله جمع‌آوری مواد غذایی، تجهیزات پزشکی و سوخت از دو گذرگاه عملیاتی کرم شالوم و زیکیم، درخواست ارائه کردیم.

به گفته وی، از این ۱۶ مأموریت، چهار مورد تسهیل شد، سه مورد رد شد و چهار مأموریت دیگر با وجود موانع، در نهایت به طور کامل انجام گرفت.

همچنین دو مأموریت از سوی سازمان‌های مربوطه لغو شد و سایر مأموریت‌ها که شامل انتقال مواد غذایی و تجهیزات پزشکی بود، با مانع مواجه شده یا همچنان در حال اجرا است.