سیاست
2 دقیقه خواندن
انتقاد سازمان ملل از تاخیر اسرائیل در صدور مجوز برای کمک‌های بشردوستانه به غزه
سازمان ملل اعلام کرد مجوزدهی مقامات اسرائیلی در کرانه باختری و غزه باعث کندی ارسال کمک‌های بشردوستانه شده است. این تأخیرها زمان مناسب برای رساندن کمک‌ها را هدر می‌دهد.
انتقاد سازمان ملل از تاخیر اسرائیل در صدور مجوز برای کمک‌های بشردوستانه به غزه
کامیون‌های حامل اقلام ضروری در گذرگاه مرزی رفح به سمت غزه / عکس: AA
13 اوت 2025

سازمان ملل از تأخیرها و موانع در هماهنگی مأموریت‌های بشردوستانه در غزه انتقاد کرد. استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل اعلام کرد تلاش‌ها برای هماهنگی حرکت‌های بشردوستانه به دلیل مجوزدهی غیرقابل پیش‌بینی اسرائیل اغلب ساعت‌ها طول می‌کشد و زمان حیاتی برای رساندن کمک‌ها را هدر می‌دهد. او همچنین نسبت به جابه‌جایی اجباری فلسطینیان در کرانه باختری ابراز نگرانی کرد.

استفان دوجاریک، در نشست خبری گفت: روز دوشنبه، ما برای هماهنگی با نیروهای امنیتی اسرائیل جهت انجام ۱۶ مأموریت، از جمله جمع‌آوری مواد غذایی، تجهیزات پزشکی و سوخت از دو گذرگاه عملیاتی کرم شالوم و زیکیم، درخواست ارائه کردیم.

به گفته وی، از این ۱۶ مأموریت، چهار مورد تسهیل شد، سه مورد رد شد و چهار مأموریت دیگر با وجود موانع، در نهایت به طور کامل انجام گرفت.

همچنین دو مأموریت از سوی سازمان‌های مربوطه لغو شد و سایر مأموریت‌ها که شامل انتقال مواد غذایی و تجهیزات پزشکی بود، با مانع مواجه شده یا همچنان در حال اجرا است.

مرتبطTRT Global - سازمان ملل: برای مقابله با بحران غزه، ورود روزانه صدها کامیون ضروری است
مطالب پیشنهادی

دوجاریک افزود: تلاش‌ها برای هماهنگی حرکت‌های بشردوستانه اغلب ساعت‌ها طول می‌کشد، زیرا مجوزدهی مقامات اسرائیلی قابل پیش‌بینی نیست و این امر زمان ارزشمند و مناسب را هدر می‌دهد.

او همچنین نسبت به جابه‌جایی اجباری در کرانه باختری اشغالی ابراز نگرانی کرد و گفت: شهرک‌نشینان غیرقانونی اسرائیلی، با حمایت نیروهای اسرائیل ، بارها به فلسطینیان در رام‌الله حمله کرده و حدود ۱۰۰ نفر را وادار به ترک محل سکونت خود کرده‌اند.

به نقل از دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل (اوچا)، بسیاری از این افراد جابه‌جا شده، سرپناه جایگزینی در اختیار ندارند.

 

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us