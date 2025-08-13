سازمان ملل از تأخیرها و موانع در هماهنگی مأموریتهای بشردوستانه در غزه انتقاد کرد. استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل اعلام کرد تلاشها برای هماهنگی حرکتهای بشردوستانه به دلیل مجوزدهی غیرقابل پیشبینی اسرائیل اغلب ساعتها طول میکشد و زمان حیاتی برای رساندن کمکها را هدر میدهد. او همچنین نسبت به جابهجایی اجباری فلسطینیان در کرانه باختری ابراز نگرانی کرد.
استفان دوجاریک، در نشست خبری گفت: روز دوشنبه، ما برای هماهنگی با نیروهای امنیتی اسرائیل جهت انجام ۱۶ مأموریت، از جمله جمعآوری مواد غذایی، تجهیزات پزشکی و سوخت از دو گذرگاه عملیاتی کرم شالوم و زیکیم، درخواست ارائه کردیم.
به گفته وی، از این ۱۶ مأموریت، چهار مورد تسهیل شد، سه مورد رد شد و چهار مأموریت دیگر با وجود موانع، در نهایت به طور کامل انجام گرفت.
همچنین دو مأموریت از سوی سازمانهای مربوطه لغو شد و سایر مأموریتها که شامل انتقال مواد غذایی و تجهیزات پزشکی بود، با مانع مواجه شده یا همچنان در حال اجرا است.
دوجاریک افزود: تلاشها برای هماهنگی حرکتهای بشردوستانه اغلب ساعتها طول میکشد، زیرا مجوزدهی مقامات اسرائیلی قابل پیشبینی نیست و این امر زمان ارزشمند و مناسب را هدر میدهد.
او همچنین نسبت به جابهجایی اجباری در کرانه باختری اشغالی ابراز نگرانی کرد و گفت: شهرکنشینان غیرقانونی اسرائیلی، با حمایت نیروهای اسرائیل ، بارها به فلسطینیان در رامالله حمله کرده و حدود ۱۰۰ نفر را وادار به ترک محل سکونت خود کردهاند.
به نقل از دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل (اوچا)، بسیاری از این افراد جابهجا شده، سرپناه جایگزینی در اختیار ندارند.