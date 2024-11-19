میزان کارآفرینی زنان در ترکیه با افزایش ۱۰ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۳ به بیش از سه میلیون نفر رسیده است. پیش‌بینی می‌شود این روند صعودی با تغییر در توزیع فعالیت‌ها و گسترش فرصت‌های تأمین مالی، تأثیر قابل‌توجهی بر حوزه کارآفرینی زنان در ترکیه داشته باشد.

برآوردها نشان می‌دهد تعداد کارآفرینان زن تا سال ۲۰۲۵ به ۴.۲ میلیون نفر خواهد رسید. در حال حاضر، بیشتر زنان کارآفرین در بخش خدماتی فعالیت می‌کنند، اما انتظار می‌رود حضور آنان در صنایعی همچون فناوری، تولید و بهداشت نیز در سال‌های آینده افزایش یابد.

برای حمایت از کارآفرینان زن، برنامه‌های تأمین مالی متعددی توسط بخش‌های دولتی و خصوصی در حال اجراست که طبق برنامه‌ریزی‌ها، در سال ۲۰۲۵ گسترش خواهند یافت. این برنامه‌ها با هدف ایجاد فرصت‌های مالی بیشتر طراحی شده‌اند.