میزان کارآفرینی زنان در ترکیه با افزایش ۱۰ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۳ به بیش از سه میلیون نفر رسیده است. پیشبینی میشود این روند صعودی با تغییر در توزیع فعالیتها و گسترش فرصتهای تأمین مالی، تأثیر قابلتوجهی بر حوزه کارآفرینی زنان در ترکیه داشته باشد.
برآوردها نشان میدهد تعداد کارآفرینان زن تا سال ۲۰۲۵ به ۴.۲ میلیون نفر خواهد رسید. در حال حاضر، بیشتر زنان کارآفرین در بخش خدماتی فعالیت میکنند، اما انتظار میرود حضور آنان در صنایعی همچون فناوری، تولید و بهداشت نیز در سالهای آینده افزایش یابد.
برای حمایت از کارآفرینان زن، برنامههای تأمین مالی متعددی توسط بخشهای دولتی و خصوصی در حال اجراست که طبق برنامهریزیها، در سال ۲۰۲۵ گسترش خواهند یافت. این برنامهها با هدف ایجاد فرصتهای مالی بیشتر طراحی شدهاند.
از جمله موانع اصلی بر سر راه زنان کارآفرین، کمبود منابع مالی و آموزشی است. زنان نسبت به مردان دسترسی محدودتری به منابع مالی دارند و معمولاً آموزشهای کمتری برای شروع و توسعه کسبوکار دریافت میکنند. همچنین فرصتهای برابر در دنیای کسبوکار برای آنان بهسادگی فراهم نمیشود.
باوجود این چالشها، فرصتهایی نیز وجود دارد؛ از جمله مشوقهای دولتی که در سال ۲۰۲۵ برای حمایت از کارآفرینان زن ارائه خواهند شد. در همین راستا، وزارت بازرگانی ترکیه بهتازگی پلتفرم ملی شبکه صادرکنندگان زن را راهاندازی کرده است. این پلتفرم رایگان با شعار «W2W» به زنان علاقهمند به صادرات کمک میکند تا با فرایندهای مرتبط آشنا شوند و در این حوزه فعالیت خود را آغاز کنند. همچنین، کارآفرینان باتجربه میتوانند تجربیات خود را به تازهواردان منتقل کنند.
کارآفرینان زن در ترکیه در سال ۲۰۲۵ با بهرهگیری از فرصتهایی همچون مشوقهای دولتی، دیجیتالیشدن و توسعه جهانیشدن، نقش مؤثری در پیشبرد اقتصادی و اجتماعی کشور ایفا خواهند کرد. امروز نیز نمونههای موفق زیادی از کارآفرینان زن ترک وجود دارد.