رئیس‌جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان، در دیدار با احمد ابوالغیط، دبیرکل اتحادیه عرب، در آنکارا خواستار تحریم‌های جامع تسلیحاتی علیه اسرائیل شد و از جامعه بین‌الملل خواست تا برای حل بحران‌های منطقه‌ای تدبیری بیاندیشند.

طبق اعلام معاونت رسانه‌ای ریاست‌جمهوری ترکیه، این دیدار به بررسی تحولات جهانی و منطقه‌ای از جمله حملات اسرائیل به لبنان و رفتارهای آن کشور در منطقه اختصاص یافت. اردوغان در این جلسه با اشاره به تخریب زیرساخت‌های حیاتی لبنان و غزه از سوی اسرائیل، بیان کرد که اسرائیل در تلاش است تا دامنه جنگ در منطقه را گسترش دهد و هدف آن اشغال اراضی فلسطینی و بی‌وطن کردن مسلمانان غزه است. رجب طیب اردوغان بار دیگر در خصوص حملات اسرائیل به غزه و لبنان ابراز نگرانی کرده و از توهمات دولت اسرائیل مبنی بر تحقق سرزمین موعود انتقاد کرد. او هشدار داد که اسرائیل پس از فلسطین و لبنان، ممکن است به سرزمین‌های دیگر چشم دوخته باشد و تأکید کرد که آنکارا از هر تلاشی برای اطمینان از مجازات جنایات اسرائیل دریغ نخواهد کرد.