رئیسجمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان، در دیدار با احمد ابوالغیط، دبیرکل اتحادیه عرب، در آنکارا خواستار تحریمهای جامع تسلیحاتی علیه اسرائیل شد و از جامعه بینالملل خواست تا برای حل بحرانهای منطقهای تدبیری بیاندیشند.
طبق اعلام معاونت رسانهای ریاستجمهوری ترکیه، این دیدار به بررسی تحولات جهانی و منطقهای از جمله حملات اسرائیل به لبنان و رفتارهای آن کشور در منطقه اختصاص یافت. اردوغان در این جلسه با اشاره به تخریب زیرساختهای حیاتی لبنان و غزه از سوی اسرائیل، بیان کرد که اسرائیل در تلاش است تا دامنه جنگ در منطقه را گسترش دهد و هدف آن اشغال اراضی فلسطینی و بیوطن کردن مسلمانان غزه است. رجب طیب اردوغان بار دیگر در خصوص حملات اسرائیل به غزه و لبنان ابراز نگرانی کرده و از توهمات دولت اسرائیل مبنی بر تحقق سرزمین موعود انتقاد کرد. او هشدار داد که اسرائیل پس از فلسطین و لبنان، ممکن است به سرزمینهای دیگر چشم دوخته باشد و تأکید کرد که آنکارا از هر تلاشی برای اطمینان از مجازات جنایات اسرائیل دریغ نخواهد کرد.
رئیسجمهور ترکیه تأکید کرد که برای افزایش فشار بر تلآویو، اعمال تحریمهای تسلیحاتی گسترده ضروری است و ترکیه همچنان به استفاده از روشهای دیپلماتیک برای پاسخگوکردن اسرائیل در قبال جنایاتش ادامه خواهد داد.