ترکیه
2 دقیقه خواندن
تلاش‌های دیپلماتیک ترکیه برای توقف نسل‌کشی اسرائیل
رجب طیب اردوغان در دیدار با دبیرکل اتحادیه عرب خواستار تحریم‌های تسلیحاتی علیه اسرائیل شد و بر لزوم پایان درگیری‌ها در کشورهای اسلامی و آفریقایی تأکید کرد.
تلاش‌های دیپلماتیک ترکیه برای توقف نسل‌کشی اسرائیل
دیدار رجب طیب اردوغان به همراه هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه با دبیرکل اتحادیه عرب در کاخ ریاست جمهوری /عکس: AA
18 اکتبر 2024

رئیس‌جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان، در دیدار با احمد ابوالغیط، دبیرکل اتحادیه عرب، در آنکارا خواستار تحریم‌های جامع تسلیحاتی علیه اسرائیل شد و از جامعه بین‌الملل خواست تا برای حل بحران‌های منطقه‌ای تدبیری بیاندیشند.

طبق اعلام معاونت رسانه‌ای ریاست‌جمهوری ترکیه، این دیدار به بررسی تحولات جهانی و منطقه‌ای از جمله حملات اسرائیل به لبنان و رفتارهای آن کشور در منطقه اختصاص یافت. اردوغان در این جلسه با اشاره به تخریب زیرساخت‌های حیاتی لبنان و غزه از سوی اسرائیل، بیان کرد که اسرائیل در تلاش است تا دامنه جنگ در منطقه را گسترش دهد و هدف آن اشغال اراضی فلسطینی و بی‌وطن کردن مسلمانان غزه است. رجب طیب اردوغان بار دیگر در خصوص حملات اسرائیل به غزه و لبنان ابراز نگرانی کرده و از توهمات دولت اسرائیل مبنی بر تحقق سرزمین موعود انتقاد کرد. او هشدار داد که اسرائیل پس از فلسطین و لبنان، ممکن است به سرزمین‌های دیگر چشم دوخته باشد و تأکید کرد که آنکارا از هر تلاشی برای اطمینان از مجازات جنایات اسرائیل دریغ نخواهد کرد.

مطالب پیشنهادی

رئیس‌جمهور ترکیه تأکید کرد که برای افزایش فشار بر تل‌آویو، اعمال تحریم‌های تسلیحاتی گسترده ضروری است و ترکیه همچنان به استفاده از روش‌های دیپلماتیک برای پاسخگوکردن اسرائیل در قبال جنایاتش ادامه خواهد داد.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us