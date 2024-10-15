منطقه‌
برگزاری نمایشگاه بین‌المللی افغان-قزاق در آلماتی
نمایشگاه افغان-قزاق در آلماتی از ۱۹ تا ۲۲ اکتبر با حضور مقامات و بازرگانان دو کشور برگزار می‌شود و افغانستان ۶۷ غرفه از تولیدات خود را نمایش می‌دهد.
نمایشگاه کشاورزی به مناسبت روز ملی کشاورز در کابل افغانستان/ عکس: AP
15 اکتبر 2024

نمایشگاه بین‌المللی افغان - قزاق از ۱۹ تا ۲۲ اکتبر در شهر آلماتی قزاقستان با حضور مقامات و بازرگانان دو کشور برگزار می‌شود.

این نمایشگاه با هدف تقویت روابط تجاری و ترانزیتی میان افغانستان و قزاقستان، برگزار شده و افغانستان در حدود ۶۷ غرفه، محصولات و تولیدات داخلی خود را به نمایش می‌گذارد.

وزارت صنعت و تجارت طالبان بر اهمیت این نمایشگاه در توسعه اقتصادی افغانستان و معرفی محصولات این کشور به بازارهای بین‌المللی تأکید کرده است.

همچنین، برگزاری کنفرانس‌ها و نشست‌های دوجانبه میان مقامات دو کشور از دیگر برنامه‌های این رویداد است. نخستین نمایشگاه افغان-قزاق پیش‌تر در آوریل ۲۰۲۴ در کابل برگزار شده بود.

