15 اکتبر 2024
نمایشگاه بینالمللی افغان - قزاق از ۱۹ تا ۲۲ اکتبر در شهر آلماتی قزاقستان با حضور مقامات و بازرگانان دو کشور برگزار میشود.
این نمایشگاه با هدف تقویت روابط تجاری و ترانزیتی میان افغانستان و قزاقستان، برگزار شده و افغانستان در حدود ۶۷ غرفه، محصولات و تولیدات داخلی خود را به نمایش میگذارد.
وزارت صنعت و تجارت طالبان بر اهمیت این نمایشگاه در توسعه اقتصادی افغانستان و معرفی محصولات این کشور به بازارهای بینالمللی تأکید کرده است.
همچنین، برگزاری کنفرانسها و نشستهای دوجانبه میان مقامات دو کشور از دیگر برنامههای این رویداد است. نخستین نمایشگاه افغان-قزاق پیشتر در آوریل ۲۰۲۴ در کابل برگزار شده بود.