نمایشگاه بین‌المللی افغان - قزاق از ۱۹ تا ۲۲ اکتبر در شهر آلماتی قزاقستان با حضور مقامات و بازرگانان دو کشور برگزار می‌شود.

این نمایشگاه با هدف تقویت روابط تجاری و ترانزیتی میان افغانستان و قزاقستان، برگزار شده و افغانستان در حدود ۶۷ غرفه، محصولات و تولیدات داخلی خود را به نمایش می‌گذارد.