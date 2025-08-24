نامه امینه اردوغان، همسر رئیس‌جمهور ترکیه، به ملانیا ترامپ، همسر رئیس‌جمهور آمریکا، درباره بحران انسانی در غزه، بازتاب وسیعی در رسانه‌های بین‌المللی داشته است. در این نامه، اردوغان از ملانیا ترامپ خواسته است همان حساسیت و دلسوزی که نسبت به کودکان اوکراینی در جریان جنگ نشان داده بود، برای کودکان غزه نیز به کار گیرد. این نامه توسط بسیاری از خبرگزاری‌ها و وب‌سایت‌های خبری در سطح جهان مورد توجه قرار گرفت و در بسیاری از عناوین خبری برجسته شد.

بریتانیا

شبکه خبری BBC در گزارش خود عنوان کرد: بانوی اول ترکیه از ملانیا ترامپ برای حمایت از کودکان غزه درخواست کرده است و آن را در شبکه‌های اجتماعی خود با میلیون‌ها دنبال‌کننده منتشر نمود.

بی‌بی‌سی، در وب‌سایت خود نیز مطلبی با همین عنوان منتشر کرد. در این خبر، به جمله نامه امینه اردوغان اشاره شده که «باید صدای خود و توانمان را در برابر این بی‌عدالتی متحد کنیم.

روزنامه تلگراف نوشت نامه با هدف جلب توجه ملانیا ترامپ به تلاش‌های صلح در غزه ارسال شده است.

خبرگزاری رویترز با تیتر «همسر رئیس‌جمهور ترکیه، ملانیا ترامپ را به صحبت درباره غزه فراخواند» نوشت امینه اردوغان در نامه خود اشاره کرده است که از نامه ملانیا ترامپ به ولادیمیر پوتین الهام گرفته و خواسته همان حساسیت و دلسوزی ملانیا نسبت به کودکان اوکراین، برای حمایت از کودکان غزه نیز به کار گرفته شود.

اسکای‌نیوز نیز نوشت امینه اردوغان از ملانیا خواسته همان دلسوزی که برای ۶۴۸ کودک اوکراینی نشان داده بود، برای کودکان غزه نیز در نظر گرفته شود.

فرانسه

مجله لو پوئن فرانسه با تیتر «باید صداهایمان را یکی کنیم: امینه اردوغان ملانیا ترامپ را به حمایت از کودکان غزه فراخواند» نوشت اردوغان از ترامپ خواسته با بنیامین نتانیاهو درباره وضعیت کودکان غزه گفت‌وگو کند.

روزنامه فرانسوی20 minutes با تیتر «غزه: امینه اردوغان از ملانیا ترامپ برای حمایت از کودکان فلسطینی گرسنه درخواست کرد» نوشت، طی دو سال گذشته ۱۸ هزار کودک در غزه کشته شده‌اند و امینه اردوغان از ترامپ خواسته نامه‌ای به نتانیاهو بفرستد تا بحران انسانی پایان یابد و این اقدام را «مسئولیتی تاریخی» برای مردم فلسطین دانسته است.

روزنامه فیگارو نیز با تیتر «به عنوان مادر، زن و انسان: امینه اردوغان، ملانیا ترامپ را به دفاع از حقوق کودکان غزه فراخواند» به جملاتی از نامه اشاره کرد: احساسات شما را در نامه به عنوان یک مادر، یک زن و یک انسان عمیقاً درک می‌کنم و امیدوارم بتوانید همان امید را برای کودکان غزه که مشتاق صلح و آرامش هستند نیز زنده کنید.

آلمان

خبرگزاری ان‌تی‌وی با تیتر «همسر اردوغان نامه‌ای احساسی به ملانیا ترامپ نوشت» گزارش داد: امینه اردوغان، همسر رئیس‌جمهور ترکیه، از ملانیا ترامپ خواست تا برای کودکان فلسطینی در غزه همانند کودکان اوکراینی، با نتانیاهو گفت‌وگو کند.

مجله Der Spiegel نوشت: «امینه اردوغان به کودکان غزه توجه کرد» و به جمله او اشاره نمود: مرگ هزاران کودک در غزه، زخم‌های جبران‌ناپذیری بر وجدان ما گذاشته است و دلسوزی شما نسبت به ۶۴۸ کودک اوکراینی می‌تواند به کودکان غزه نیز تعمیم یابد.

بلغارستان

خبرگزاری دولتی BTA و شبکه bTV با تیتر «امینه اردوغان به ملانیا ترامپ نامه نوشت: به غزه هم همان همدلی را نشان دهید» گزارش دادند که امینه اردوغان از ملانیا ترامپ خواسته با نتانیاهو درباره پایان بحران انسانی در غزه صحبت کند.

یونان

روزنامه To Vima نوشت: «درخواست امینه اردوغان از ملانیا» و تأکید کرد امینه اردوغان خواستار نشان دادن همان حساسیت نسبت به کودکان فلسطینی است که ملانیا نسبت به کودکان اوکراینی نشان داده است.

روزنامه EFSYN نوشت: در حالی که نسل‌کشی و حملات مرگبار در غزه جریان دارد، اردوغان نامه‌ای برای کودکان غزه به ملانیا فرستاده است.

روزنامه Kathimerini نیز نوشت ملانیا باید برای کودکان غزه اقدام کند و تراژدی آنها را به تصویر کشید.

سوئیس

وب‌سایت Swissinfo با تیتر «درخواست امینه اردوغان از ملانیا ترامپ برای توجه به بیش از ۱۸ هزار کودک در غزه» نوشت امینه اردوغان خواستار آن شده است که همان دغدغه و حساسیتی که ملانیا ترامپ نسبت به کودکان اوکراینی نشان داد، برای کودکان غزه نیز اعمال شود.

روزنامه Blick نوشت: «امینه اردوغان از ملانیا ترامپ برای حمایت از کودکان غزه درخواست کرد.»

روزنامه فرانسوی‌زبان 20 Minuten نیز تیتر «امینه اردوغان از ملانیا ترامپ برای کودکان غزه درخواست کرد» را انتخاب نمود.

بلژیک

روزنامه La Libre نوشت: «امینه اردوغان از ملانیا ترامپ خواست برای کودکان غزه به نتانیاهو نامه بنویسد» و به حساسیت ملانیا نسبت به کودکان اوکراینی اشاره کرد.

کانال دولتی VRT نیز تیتر «امینه اردوغان به ملانیا ترامپ نامه نوشت: به غزه توجه کنید» را منتشر نمود.

بوسنی و هرزگوین، صربستان و مونته‌نگرو

پرتال خبری پرخواننده بوسنی «Klix» نامه امینه اردوغان به ملانیا ترامپ درباره غزه را با تیتر «ارتباط میان «First Lady»ها» به تفصیل پوشش داد.

سایت خبرگزاری پرخواننده «Dnevni Avaz» نیز با تأکید بر امینه اردوغان نوشت که او نامه‌ای درباره بحران انسانی در غزه نوشته و آن را به ملانیا ترامپ ارسال کرده است.

خبرگزاری صربستانی Tanjug نیز نامه امینه اردوغان درباره غزه را به‌طور مفصل منتشر کرد.

پرتال خبری صربستان «Blic» با تیتر «امینه اردوغان خواست ملانیا ترامپ به کودکان غزه نیز فکر کند» نوشت: «امینه اردوغان از ملانیا ترامپ خواست همان‌طور که به پوتین نامه نوشت، به نتانیاهو نیز نامه ارسال کند.»

در پرتال خبری مونته‌نگرو «CDM» نیز بر درخواست امینه اردوغان از ملانیا ترامپ برای توجه به کودکان غزه تأکید شد.

مالزی، سنگاپور و بنگلادش

سایت خبری «فری مالزی تودی» با تیتر «امینه اردوغان از ملانیا ترامپ خواست از کودکان غزه حمایت کند» این خبر را منتشر کرد.

در خبر آمده است که امینه اردوغان از ملانیا ترامپ خواسته است نامه‌ای به نخست‌وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، ارسال کند و خواستار توقف بحران انسانی در غزه شود.

در نامه، اردوغان گفته است: «احساسات شما در نامه‌تان را به‌عنوان یک مادر، یک زن و یک انسان عمیقاً درک می‌کنم و امیدوارم همان امید را برای کودکانی که در غزه تشنه صلح و آرامش هستند نیز زنده کنید.» همچنین در خبر به اعلام وضعیت قحطی توسط سازمان ملل در غزه اشاره شده است.

روزنامه سنگاپوری «The Straits Times» نیز با تیتر «امینه اردوغان از ملانیا ترامپ خواست از کودکان غزه حمایت کند» این خبر را منتشر کرد و به اعلام قحطی سازمان ملل در غزه اشاره کرده و نوشت: «امینه اردوغان با تأکید بر به رسمیت شناخته شدن فلسطین در سطح جهانی، اعلام کرد که اقدام ملانیا ترامپ یک مسئولیت تاریخی خواهد بود.»

خبرگزاری رسمی بنگلادش (BSS) نیز با تیتر «همسر اردوغان از ملانیا ترامپ خواست درباره کودکان غزه صحبت کند» نامه را منتشر کرد. در خبر آمده است: «امینه اردوغان در نامه خود نوشت: باور دارم حساسیت مهمی که نسبت به ۶۴۸ کودک اوکراینی در جنگ نشان داده‌اید، به‌طور قوی‌تر برای ۶۲ هزار غیرنظامی بی‌گناه، از جمله ۱۸ هزار کودک، که طی دو سال گذشته در غزه بی‌رحمانه کشته شده‌اند، نیز اعمال خواهد شد.»

پاکستان، هند و ژاپن

روزنامه پاکستانی Dawn با تیتر «امینه اردوغان از ملانیا ترامپ خواست درباره غزه صحبت کند» خبر را منتشر کرد. در خبر اشاره شد که امینه اردوغان در نامه خود به نامه ملانیا ترامپ به ولادیمیر پوتین درباره کودکان اوکراین و روسیه اشاره کرده است.

در نامه آمده است: «در روزهایی که جهان به یک بیداری جمعی رسیده و به رسمیت شناختن فلسطین به یک اراده جهانی تبدیل شده است، انتظار دارم هر فراخوانی از سوی شما به‌نام غزه، اجرای یک مسئولیت تاریخی نسبت به مردم فلسطین باشد.»

روزنامه هندی Times of India با تیتر «برای کودکان غزه نیز صحبت کنید: همسر رئیس‌جمهور ترکیه به ملانیا ترامپ نامه نوشت» به جزئیات نامه پرداخت و نوشت که امینه اردوغان از ملانیا خواسته است همان حساسیت نسبت به کودکان اوکراین، نسبت به کودکان غزه نیز اعمال شود.

سایت ژاپنی Japan Today نیز نامه و فراخوان امینه اردوغان را منتشر کرد.

قطر

نامه امینه اردوغان در رسانه‌های خاورمیانه نیز بازتاب گسترده داشت. شبکه‌های قطر شامل الجزیزه، الجزیره مباشر، الجزیره عربی نامه را با تیتر «همسر رئیس‌جمهور ترکیه به ملانیا ترامپ: برای کودکان غزه نیز سخن بگویید» منتشر کردند و نوشتند که او از ملانیا ترامپ خواسته همان حساسیتی که به کودکان اوکراین نشان می‌دهد، نسبت به کودکان غزه نیز داشته باشد.

روزنامه قطری El-Arabi el-Cedid با تیتر «فراخوان امینه اردوغان به ملانیا ترامپ درباره غزه» خبر را منتشر کرد و به وضعیت کودکان تحت حملات و محاصره اسرائیل اشاره کرد.

عربستان سعودی

روزنامه انگلیسی‌زبان عربی الشرق‌الاوسط با تیتر «همسر رئیس‌جمهور ترکیه به همسر ترامپ درباره کودکان غزه فراخوان داد» نامه را منتشر و بر توجه اردوغان به بحران انسانی در غزه تأکید کرد.

امارات متحده عربی

تلویزیون Sky News Arabia با تیتر «فراخوان امینه اردوغان برای توجه به کودکان غزه» نامه را پوشش داد و به تأکید امینه اردوغان بر این نکته اشاره کرد که حساسیت ملانیا ترامپ نسبت به کودکان اوکراین باید شامل کودکان غزه نیز باشد.

اسرائیل