سامی یوسف، هنرمند موسیقی جهان، پس از یک وقفه طولانی، روز شنبه ۲۳ آگوست در استانبول کنسرت «اکستازی: بین دو دریا» را با حضور ۲۵ هزار نفر برگزار کرد و بخشی از درآمد آن را برای حمایت از مردم غزه اختصاص داد. او با ارکستر ۷۵ نفره و هنرمندان بینالمللی روی صحنه رفت، قطعه «دیدار» را به غزه تقدیم کرد و برای نخستین بار نیز به زبان اسپانیایی خواند.
سامی یوسف در این کنسرت، ابتدا به زبان ترکی برنامه را آغاز کرد و گفت: به همه خوشآمد میگویم. خداوند از ترکیه و جهان ترک و همچنین از کل امت اسلامی و بشریت محافظت کند. ملت را از هر بدی در امان نگه دارد و دعای ما همیشه همراه برادران و خواهرانمان در غزه و فلسطین باشد. ما صدای شما را میشنویم و در کنار شما هستیم. ترکیه و بشریت همیشه کنار شماست. خداوند یاور و حافظ شما باشد.
او افزود: افتخار بزرگی است که همراه با موسیقیدانان برجستهای از سراسر جهان روی صحنه حضور دارم. استانبول و این کشور در قلب من جایگاه ویژهای دارند.
در این کنسرت، یوسف همراه با هنرمندانی از ترکیه، چین، اسپانیا، فرانسه و بریتانیا و همچنین خوانندگان ترکیهای اجرا داشت. برنامه شامل آثار ویژه کنسرت مانند «بین دریا و آسمان»، «در آن اقیانوس»، «اترنا» و «آمادا» بود. در دو قطعه آخر، هنرمند فلامنکو «مورو» نیز یوسف را همراهی کرد و یوسف برای نخستین بار به زبان اسپانیایی خواند.