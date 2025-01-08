خالد همچنین به حجم گسترده خساراتی که نیروگاه‌ها، ایستگاه‌های تبدیل و خطوط انتقال برق در دوره رژیم اسد متحمل شده‌اند، اشاره و تأکید کرد که اداره جدید سوریه در تلاش است تا نیروگاه‌ها و خطوط انتقال را بازسازی کند تا شبکه برق قادر به انتقال انرژی شود.

گفتنی است، این اقدام در پی اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا صورت می‌گیرد که روز دوشنبه مجوز جدیدی برای گسترش فعالیت‌ها و معاملات مجاز با سوریه در شش ماه آینده صادر کرد.

هدف از این اقدام برداشتن موانع تحریمی بر سر راه خدمات زیرساختی است تا اداره جدید سوریه به‌راحتی به تأمین برق، انرژی و خدمات آب و فاضلاب بپردازد.