ترکیه و قطر دو کشتی تولید برق به سوریه ارسال می‌کنند
مقامات سوریه اعلام کردند که در روزهای آینده دو کشتی تولید برق با ظرفیت ۸۰۰ مگاوات در سواحل آب‌های سوریه پهلو خواهد گرفت تا ظرفیت کل تولید برق این کشور را ۵۰ درصد افزایش دهند.
عبور کشتی تولید برق کارادنیز فاطماگول نورسلطان از تنگه چناق قلعه / عکس: AA
8 ژانویه 2025

مدیرعامل شرکت انتقال و توزیع برق سوریه، خالد ابو داعی، اعلام کرد که در روزهای آتی سوریه میزبان دو کشتی تولید برق با ظرفیت ۸۰۰ مگاوات از سوی ترکیه و قطر خواهد بود. وی افزود: این مقدار معادل نیمی از برق تولیدی کنونی در سوریه می‌باشد.

خبرگزاری رسمی سوریه «سانا» به نقل از خالد ابو داعی گزارش داد که در حال حاضر کار برای تأمین خطوط انتقال جهت دریافت جریان برق از محل پهلوگیری دو کشتی در حال انجام است و خطوط انتقال برق از این کشتی‌ها به نزدیک‌ترین ایستگاه تبدیل منتقل خواهند شد تا به شبکه سراسری متصل شوند.

سوریه در این روزها با کمبود شدید انرژی مواجه است و در بیشتر مناطق برق تنها برای ۲ تا ۳ ساعت در روز در دسترس است.

خالد همچنین به حجم گسترده خساراتی که نیروگاه‌ها، ایستگاه‌های تبدیل و خطوط انتقال برق در دوره رژیم اسد متحمل شده‌اند، اشاره و تأکید کرد که اداره جدید سوریه در تلاش است تا نیروگاه‌ها و خطوط انتقال را بازسازی کند تا شبکه برق قادر به انتقال انرژی شود.

گفتنی است، این اقدام در پی اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا صورت می‌گیرد که روز دوشنبه مجوز جدیدی برای گسترش فعالیت‌ها و معاملات مجاز با سوریه در شش ماه آینده صادر کرد.

هدف از این اقدام برداشتن موانع تحریمی بر سر راه خدمات زیرساختی است تا اداره جدید سوریه به‌راحتی به تأمین برق، انرژی و خدمات آب و فاضلاب بپردازد.

