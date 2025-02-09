رئیس‌جمهور لبنان، ژوزف عون، روز شنبه هشتم فوریه در بیانیه‌ای اعلام کرد که اعضای دولت جدید به هیچ‌یک از احزاب سیاسی وابسته نبوده و هدف آن‌ها خدمت به تمامی لبنانی‌ها و تأمین منافع کشور است.

عون در این بیانیه از تشکیل دولت جدید ابراز رضایت کرد و با ارسال تبریک به رئیس دولت، نواف سلام، و وزرای جدید، برای موفقیت آن‌ها در وظایف جدیدشان آرزوی توفیق کرد.

وی با اشاره به اینکه تشکیل دولت جدید لبنان تحت شعار «دولت اصلاح و نجات» و طبق معیارهای توافق شده با نواف سلام صورت گرفته است، توضیح داد: معیار انتخاب وزرا بر اساس صلاحیت، تجربه، تخصص، سابقه کاری و وجهه خوب آن‌ها بوده و مهم‌ترین این معیارها عدم عضویت وزرا در احزاب سیاسی است.