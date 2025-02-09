رئیسجمهور لبنان، ژوزف عون، روز شنبه هشتم فوریه در بیانیهای اعلام کرد که اعضای دولت جدید به هیچیک از احزاب سیاسی وابسته نبوده و هدف آنها خدمت به تمامی لبنانیها و تأمین منافع کشور است.
عون در این بیانیه از تشکیل دولت جدید ابراز رضایت کرد و با ارسال تبریک به رئیس دولت، نواف سلام، و وزرای جدید، برای موفقیت آنها در وظایف جدیدشان آرزوی توفیق کرد.
وی با اشاره به اینکه تشکیل دولت جدید لبنان تحت شعار «دولت اصلاح و نجات» و طبق معیارهای توافق شده با نواف سلام صورت گرفته است، توضیح داد: معیار انتخاب وزرا بر اساس صلاحیت، تجربه، تخصص، سابقه کاری و وجهه خوب آنها بوده و مهمترین این معیارها عدم عضویت وزرا در احزاب سیاسی است.
ژوزف عون تصریح کرد که این معیارها بهمنظور اطمینان از هماهنگی و همبستگی اعضای دولت، بهویژه برای کار بهعنوان یک تیم منسجم جهت تحقق امیدهای مردم لبنان برای آیندهای بهتر، رعایت شده است.
رئیسجمهور لبنان همچنین هنگام صدور فرمان تشکیل دولت جدید اشاره کرد که وجه تمایز دولت جدید، عدم وجود «ثلث مسدودکننده» است؛ طرف سومی که همواره باعث تعلیق و عدم نتیجهگیری در تصمیمات دولتی بود.
شایان ذکر است که پس از بیش از دو سال خلأ در سمت ریاستجمهوری بهدلیل اختلافات سیاسی، پارلمان لبنان در تاریخ ۹ ژانویه گذشته، ژوزف عون را بهعنوان رئیسجمهور لبنان انتخاب کرد. عون چند روز پس از انتخابش، نواف سلام، رئیس دیوان بینالمللی عدالت را فراخواند و به او مأموریت تشکیل دولت جدید را داد.