ترکیه
3 دقیقه خواندن
دیدار وزیر خارجه ترکیه و نماینده اتحادیه اروپا؛ بررسی همکاری‌های دوجانبه
وزیر امور خارجه ترکیه و نماینده اتحادیه اروپا در آنکارا بر دیپلماسی برای پایان جنگ اوکراین، صلح پایدار در غزه، رفع تحریم‌های سوریه و تقویت روابط اقتصادی و امنیتی تأکید کردند.
دیدار وزیر خارجه ترکیه و نماینده اتحادیه اروپا؛ بررسی همکاری‌های دوجانبه
وزیر امورخارجه ترکیه به همراه نماینده عالی اتحادیه اروپا / عکس :AA
24 ژانویه 2025

هاکان فیدان، وزیر امور خارجه جمهوری ترکیه و کایا کالاس، نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امور امنیتی، در آنکارا به بررسی موضوعات کلیدی منطقه‌ای و همکاری‌های دوجانبه پرداختند.

هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه با اشاره به جنگ جاری میان روسیه و اوکراین، گفت: دیپلماسی تنها راه‌حل برای پایان‌دادن به این جنگ است.

او بر اهمیت همکاری بین‌المللی برای دستیابی به صلح پایدار در این بحران تأکید کرد.

هاکان فیدان همچنین از نقض آتش‌بس در غزه توسط اسرائیل انتقاد کرد و افزود: اسرائیل آتش‌بس در غزه را نقض می‌کند و امیدواریم هرچه زودتر صلح برقرار شود و اجازه ورود کمک‌ها به این منطقه داده شود.

کالاس نیز آتش‌بس اخیر در غزه را فرصتی برای تحقق صلح دانست و بر اهمیت راه‌حل‌های بلندمدت تأکید کرد.

او همچنین اعلام کرد اتحادیه اروپا در حال افزایش کمک‌های خود به مردم فلسطین است و بررسی راهکارهایی برای بازگشت مأموریت اتحادیه اروپا به این منطقه در دستور کار قرار دارد.

مطالب پیشنهادی

فیدان در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات سوریه پرداخت و اظهار داشت: باید از سوریه حمایت شود و تحریم‌ها علیه این کشور لغو گردد تا صلح در منطقه برقرار شود و بازگشت پناهجویان ممکن شود.

وی تأکید کرد ترکیه آماده همکاری با سوریه در مبارزه با تروریسم و ازبین‌بردن گروه‌های تروریستی حاضر در خاک این کشور است.

کالاس نیز سقوط رژیم بشار اسد را فرصتی برای ایجاد حکومتی فراگیر دانست و گفت: مردم سوریه به دولتی نیاز دارند که نماینده تمام تنوع این کشور باشد.

او همچنین از تقویت روابط اقتصادی میان ترکیه و اتحادیه اروپا خبر داد و گفت: شراکت اقتصادی ما قوی‌تر از همیشه است و ظرفیت زیادی برای همکاری در زمینه‌های تجارت، نوآوری و مقابله با تروریسم وجود دارد.

کالاس همچنین با اشاره به اختلاف‌نظرهایی بین ترکیه و اتحادیه اروپا در موضوعاتی مانند قبرس و تحریم‌های روسیه، تأکید کرد که اهداف مشترک می‌تواند بستری مناسب برای تقویت گفت‌وگو و همکاری‌های سطح بالا فراهم کند.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us