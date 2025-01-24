هاکان فیدان، وزیر امور خارجه جمهوری ترکیه و کایا کالاس، نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امور امنیتی، در آنکارا به بررسی موضوعات کلیدی منطقه‌ای و همکاری‌های دوجانبه پرداختند.

هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه با اشاره به جنگ جاری میان روسیه و اوکراین، گفت: دیپلماسی تنها راه‌حل برای پایان‌دادن به این جنگ است.

او بر اهمیت همکاری بین‌المللی برای دستیابی به صلح پایدار در این بحران تأکید کرد.

هاکان فیدان همچنین از نقض آتش‌بس در غزه توسط اسرائیل انتقاد کرد و افزود: اسرائیل آتش‌بس در غزه را نقض می‌کند و امیدواریم هرچه زودتر صلح برقرار شود و اجازه ورود کمک‌ها به این منطقه داده شود.

کالاس نیز آتش‌بس اخیر در غزه را فرصتی برای تحقق صلح دانست و بر اهمیت راه‌حل‌های بلندمدت تأکید کرد.

او همچنین اعلام کرد اتحادیه اروپا در حال افزایش کمک‌های خود به مردم فلسطین است و بررسی راهکارهایی برای بازگشت مأموریت اتحادیه اروپا به این منطقه در دستور کار قرار دارد.