هاکان فیدان، وزیر امور خارجه جمهوری ترکیه و کایا کالاس، نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امور امنیتی، در آنکارا به بررسی موضوعات کلیدی منطقهای و همکاریهای دوجانبه پرداختند.
هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه با اشاره به جنگ جاری میان روسیه و اوکراین، گفت: دیپلماسی تنها راهحل برای پایاندادن به این جنگ است.
او بر اهمیت همکاری بینالمللی برای دستیابی به صلح پایدار در این بحران تأکید کرد.
هاکان فیدان همچنین از نقض آتشبس در غزه توسط اسرائیل انتقاد کرد و افزود: اسرائیل آتشبس در غزه را نقض میکند و امیدواریم هرچه زودتر صلح برقرار شود و اجازه ورود کمکها به این منطقه داده شود.
کالاس نیز آتشبس اخیر در غزه را فرصتی برای تحقق صلح دانست و بر اهمیت راهحلهای بلندمدت تأکید کرد.
او همچنین اعلام کرد اتحادیه اروپا در حال افزایش کمکهای خود به مردم فلسطین است و بررسی راهکارهایی برای بازگشت مأموریت اتحادیه اروپا به این منطقه در دستور کار قرار دارد.
فیدان در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات سوریه پرداخت و اظهار داشت: باید از سوریه حمایت شود و تحریمها علیه این کشور لغو گردد تا صلح در منطقه برقرار شود و بازگشت پناهجویان ممکن شود.
وی تأکید کرد ترکیه آماده همکاری با سوریه در مبارزه با تروریسم و ازبینبردن گروههای تروریستی حاضر در خاک این کشور است.
کالاس نیز سقوط رژیم بشار اسد را فرصتی برای ایجاد حکومتی فراگیر دانست و گفت: مردم سوریه به دولتی نیاز دارند که نماینده تمام تنوع این کشور باشد.
او همچنین از تقویت روابط اقتصادی میان ترکیه و اتحادیه اروپا خبر داد و گفت: شراکت اقتصادی ما قویتر از همیشه است و ظرفیت زیادی برای همکاری در زمینههای تجارت، نوآوری و مقابله با تروریسم وجود دارد.
کالاس همچنین با اشاره به اختلافنظرهایی بین ترکیه و اتحادیه اروپا در موضوعاتی مانند قبرس و تحریمهای روسیه، تأکید کرد که اهداف مشترک میتواند بستری مناسب برای تقویت گفتوگو و همکاریهای سطح بالا فراهم کند.