الشرع در فرمان خود با تأکید بر اینکه این کمیته هفت‌نفره با هدف تأمین منافع ملی، پاسخ به شرایط حساس کنونی و تحقق خواسته‌های مردم سوریه تشکیل شده است، اعضای هفت نفره آن را شامل پنج مرد و دو زن به نام‌های حسن الدغیم، ماهر علوش، محمد مستت، مصطفی الموسی، یوسف الحجر، هند قبوات و هدی اتاسی معرفی کرد.

با تشکیل این کمیته، روند آماده‌سازی کنفرانس گفت‌وگوی ملی سوریه وارد مرحله اجرایی شد. انتظار می‌رود این روند نقشی مهمی در آینده سیاسی سوریه ایفا کند.