احمد الشرع، رئیسجمهور دوره جدید سوریه، با صدور فرمانی دستور تشکیل کمیتهای برای آمادهسازی کنفرانس گفتوگوی ملی را صادر کرد. این کمیته هفتنفره موظف است آییننامه و استانداردهای کاری کنفرانس را تدوین کند.
به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، این تصمیم در راستای منافع ملی و پاسخ به ضرورتهای کنونی اتخاذ شده است. فعالیت کمیته با انتشار بیانیه نهایی کنفرانس، به پایان میرسد.
الشرع در فرمان خود با تأکید بر اینکه این کمیته هفتنفره با هدف تأمین منافع ملی، پاسخ به شرایط حساس کنونی و تحقق خواستههای مردم سوریه تشکیل شده است، اعضای هفت نفره آن را شامل پنج مرد و دو زن به نامهای حسن الدغیم، ماهر علوش، محمد مستت، مصطفی الموسی، یوسف الحجر، هند قبوات و هدی اتاسی معرفی کرد.
با تشکیل این کمیته، روند آمادهسازی کنفرانس گفتوگوی ملی سوریه وارد مرحله اجرایی شد. انتظار میرود این روند نقشی مهمی در آینده سیاسی سوریه ایفا کند.