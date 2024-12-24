اردوغان: هیچ‌جایی برای گروه‌های تروریستی در منطقه نیست
اردوغان: هیچ‌جایی برای گروه‌های تروریستی در منطقه نیسترجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، با تأکید بر مواضع قاطع ترکیه در مقابله با تهدیدات تروریستی و حمایت از بازسازی سوریه، اعلام کرد که هیچ جایگاهی برای گروه‌های تروریستی در منطقه وجود ندارد و ترکیه سیاست خود را برای حفظ تمامیت ارضی سوریه ادامه خواهد داد.
رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در حال سخنرانی پس از نشست کابینه در مجتمع ریاست‌جمهوری / عکس: AA
24 دسامبر 2024

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، پس از نشست کابینه در مجتمع ریاست‌جمهوری، طی سخنرانی خطاب به مردم ترکیه بر مواضع قاطع ترکیه در مقابله با تهدیدات تروریستی تأکید کرد. وی ضمن اشاره به تلاش‌های دولت ترکیه برای حفظ امنیت منطقه، اعلام کرد که هیچ جایگاهی برای گروه‌های تروریستی مانند داعش و پ.‌ک.ک در سوریه و منطقه وجود نخواهد داشت.

 اردوغان با تأکید بر خط‌قرمز ترکیه مبنی بر حفظ تمامیت ارضی و ساختار سوریه یکپارچه، افزود که این سیاست تغییری نخواهد کرد و ترکیه عملیات خود را بادقت، بدون آسیب به غیرنظامیان، ادامه خواهد داد.

حمایت از بازسازی سوریه و روابط منطقه‌ای

اردوغان با اشاره به حمایت ترکیه از تلاش‌های سوریه برای بازسازی پس از ۱۳ سال جنگ، تأکید کرد که این همکاری‌ها با هدف ایجاد ثبات در منطقه ادامه خواهد یافت. وی همچنین از روابط نزدیک ترکیه با قطر و لبنان یاد کرد و از نقش رهبران این کشورها در تقویت همکاری‌های منطقه‌ای قدردانی نمود.

وی افزود که همسایگان سوریه درک کرده‌اند که یک سوریه باثبات می‌تواند منبعی برای امنیت کل منطقه باشد و هرچه سوریه به آرامش برسد، کشورهای منطقه احساس امنیت بیشتری خواهند کرد.

رئیس‌جمهور اردوغان در صحبت‌های خود به ارتباط نزدیک ترکیه با احمد الشرع، رهبر اداره جدید سوریه، اشاره کرد و گفت که نخستین دیدار با ایشان تحت دستور وی توسط رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه (میت) انجام شد و پس از آن، سفارتخانه ترکیه در دمشق به‌سرعت فعالیت خود را آغاز کرد. همچنین وزیر امور خارجه ترکیه به دمشق سفر کرد و مذاکرات سازنده‌ای با دولت موقت سوریه داشت.

اردوغان اعلام کرد که سفرهای به سوریه در آینده ادامه خواهد یافت و تأکید کرد که ترکیه تمام حمایت‌های لازم را برای تثبیت پیروزی‌های مردم سوریه و حفظ دستاوردهای آنان فراهم خواهد کرد. وی گفت که روزهای سخت جنگ در سوریه به پایان رسیده است و خون‌های شهدا و رنج‌های مردم سوریه بی‌نتیجه نبوده است. رئیس‌جمهور ترکیه اطمینان داد که مردم سوریه با اتحاد خود، کشورشان را بازسازی خواهند کرد و همسایگان سوریه نیز به این حقیقت پی برده‌اند که یک سوریه پایدار منبع ثبات و امنیت برای کل منطقه خواهد بود.

اردوغان همچنین به نقش مصر در تسهیل کمک‌های بشردوستانه به غزه اشاره کرد و از همکاری‌های مثبت میان دو کشور در زمینه‌های مختلف تجاری و دیپلماتیک سخن گفت. وی از عبدالفتاح سیسی، رئیس‌جمهور مصر، برای میزبانی نشست دی-۸ و همکاری در مسائل انسانی تشکر کرد.

 مقابله با پ‌.ک‌.ک و گروه‌های تجزیه‌طلب

رئیس‌جمهور ترکیه در بخشی از سخنان خود به اقدامات دولت علیه گروه‌های تروریستی اشاره کرد و اظهار داشت که حلقه بر پ.‌ک.‌ک و شاخه‌های آن تنگ‌تر شده است. وی افزود که کشورهای غربی نیز به تدریج از حمایت این گروه‌ها دست کشیده‌اند و زمان برای آن‌ها محدود است.

اردوغان تأکید کرد که این گروه‌های قاتل که به مردم منطقه ظلم کرده‌اند، باید بدانند که نمی‌توانند از عواقب اقدامات خود فرار کنند. وی از مردم خواست که به دولت اعتماد کنند و برای موفقیت‌های بیشتر دعا نمایند.

 دستاوردها و برنامه‌های آینده

اردوغان ضمن ابراز تسلیت به خانواده‌های قربانیان حادثه سقوط هلی‌کوپتر در موغله، شهدای ساری‌قمیش را گرامی داشت. سپس رئیس‌جمهور ترکیه به دستاوردهای ترکیه در سال ۲۰۲۴ اشاره کرد. وی موضوعاتی چون سیاست خارجی، اقتصاد، صنعت و مدیریت مهاجرت را از محورهای اصلی جلسه کابینه عنوان کرد و بر اهمیت خودارزیابی برای تحقق اهداف تأکید نمود.

وی همچنین به مراسم اهدای جوایز علمی توبا (TÜBA) و توبیتاک (TÜBİTAK) و سفر خود به قاهره برای شرکت در اجلاس دی-۸ اشاره کرد و پذیرش جمهوری آذربایجان به‌عنوان عضو جدید این گروه را گامی مثبت دانست.

پیام به اسرائیل و تأکید بر وحدت منطقه‌ای

اردوغان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حملات اسرائیل، تأکید کرد که این کشور دیر یا زود از اراضی اشغالی عقب‌نشینی خواهد کرد و اقدامات کنونی آن تنها منجر به بی‌ثباتی خواهد شد. وی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر را به دلیل سیاست‌های اشتباه و اقدامات خونبار در غزه مورد انتقاد قرار داد.

رئیس‌جمهور ترکیه در پایان سخنان خود اظهار داشت که آینده منطقه در گرو اتحاد و همدلی میان ترک‌ها، عرب‌ها و کردها است و ترکیه برای ایجاد منطقه‌ای پر از صلح و آرامش تلاش خواهد کرد.

