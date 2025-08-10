حسین ظفری، سخنگوی مدیریت بحران ایران، اعلام کرد هشدار سطح نارنجی شماره ۴۰ با بازه زمانی پیشبینی مخاطره از ۹ تا ۱۳ آگوست ۲۰۲۵ برای سه استان شرقی این کشور شامل خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان صادر شده است.
بر اساس ابلاغیه شماره ۸۵۵۲۰ مورخ ۸ آگوست، به مدیران کل مدیریت بحران این استانها، ضمن تشکیل جلسات ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران در سطح استان و شهرستانها، آمادهباش کامل به اعضای این ستاد اعلام شده است. همچنین مجموعهای از اقدامات پیشگیرانه و احتیاطی در دستور کار قرار گرفته است.
اقدامات پیشگیرانه شامل احتیاط در ترددها، بهویژه در سفرهای بینشهری، پرهیز بیماران تنفسی، سالمندان و کودکان از حضور در فضای باز، خودداری از توقف و پارک خودرو در نزدیکی درختان فرسوده و ساختمانهای نیمهکاره و اطمینان از استحکام سازههای موقت مانند تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانهها است.
علاوه بر این، لغو پروازهای سبک شامل گلایدر و هلیکوپتر، توقف فعالیتهای عمرانی و آمادگی کامل مراکز بهداشتی و امدادی در این مدت الزامی اعلام شده است.
سخنگوی مدیریت بحران تأکید کرد که همه دستگاههای مسئول موظفاند تا پایان مدت پیشبینی شده، تمامی تدابیر پیشگیرانه را به طور کامل اجرا کرده و از هرگونه اقدام پرخطر خودداری کنند تا خطرات احتمالی به حداقل برسد.
سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر این کشور نیز با توجه به هشدار نارنجی سازمان هواشناسی درباره وزش باد شدید همراه با گرد و خاک و احتمال طوفان شن در جنوب خراسان رضوی، شرق و جنوب خراسان جنوبی و شمال سیستان و بلوچستان، از شهروندان خواست که در مکانهای باز و معرض باد شدید از تردد خودداری کنند.