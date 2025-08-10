منطقه‌
2 دقیقه خواندن
صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی در سه استان شرقی ایران
سخنگوی مدیریت بحران ایران از صدور هشدار سطح نارنجی برای استان‌های خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان این کشور خبر داد و تأکید کرد که تمامی دستگاه‌های امدادی و خدماتی در این مناطق باید در حالت آماده‌باش کامل باشند.
صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی در سه استان شرقی ایران
طوفان شن در ایران / عکس: AA
10 اوت 2025

حسین ظفری، سخنگوی مدیریت بحران ایران، اعلام کرد هشدار سطح نارنجی شماره ۴۰ با بازه زمانی پیش‌بینی مخاطره از ۹ تا ۱۳ آگوست ۲۰۲۵ برای سه استان شرقی این کشور شامل خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان صادر شده است.

بر اساس ابلاغیه شماره ۸۵۵۲۰ مورخ ۸ آگوست، به مدیران کل مدیریت بحران این استان‌ها، ضمن تشکیل جلسات ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران در سطح استان و شهرستان‌ها، آماده‌باش کامل به اعضای این ستاد اعلام شده است. همچنین مجموعه‌ای از اقدامات پیشگیرانه و احتیاطی در دستور کار قرار گرفته است.

اقدامات پیشگیرانه شامل احتیاط در ترددها، به‌ویژه در سفرهای بین‌شهری، پرهیز بیماران تنفسی، سالمندان و کودکان از حضور در فضای باز، خودداری از توقف و پارک خودرو در نزدیکی درختان فرسوده و ساختمان‌های نیمه‌کاره و اطمینان از استحکام سازه‌های موقت مانند تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانه‌ها است.

مرتبطTRT Global - هوای تهران برای همه گروه‌ها ناسالم شد؛ شاخص آلودگی به ۱۸۲ رسید

علاوه بر این، لغو پروازهای سبک شامل گلایدر و هلی‌کوپتر، توقف فعالیت‌های عمرانی و آمادگی کامل مراکز بهداشتی و امدادی در این مدت الزامی اعلام شده است.

مطالب پیشنهادی

سخنگوی مدیریت بحران تأکید کرد که همه دستگاه‌های مسئول موظف‌اند تا پایان مدت پیش‌بینی شده، تمامی تدابیر پیشگیرانه را به طور کامل اجرا کرده و از هرگونه اقدام پرخطر خودداری کنند تا خطرات احتمالی به حداقل برسد.

سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر این کشور نیز با توجه به هشدار نارنجی سازمان هواشناسی درباره وزش باد شدید همراه با گرد و خاک و احتمال طوفان شن در جنوب خراسان رضوی، شرق و جنوب خراسان جنوبی و شمال سیستان و بلوچستان، از شهروندان خواست که در مکان‌های باز و معرض باد شدید از تردد خودداری کنند.

مرتبطTRT Global - آلودگی هوا در ایران، عامل مرگ ۷ هزار تهرانی و خسارت ۱۲ میلیارد دلاری

 

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us