حسین ظفری، سخنگوی مدیریت بحران ایران، اعلام کرد هشدار سطح نارنجی شماره ۴۰ با بازه زمانی پیش‌بینی مخاطره از ۹ تا ۱۳ آگوست ۲۰۲۵ برای سه استان شرقی این کشور شامل خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان صادر شده است.

بر اساس ابلاغیه شماره ۸۵۵۲۰ مورخ ۸ آگوست، به مدیران کل مدیریت بحران این استان‌ها، ضمن تشکیل جلسات ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران در سطح استان و شهرستان‌ها، آماده‌باش کامل به اعضای این ستاد اعلام شده است. همچنین مجموعه‌ای از اقدامات پیشگیرانه و احتیاطی در دستور کار قرار گرفته است.

اقدامات پیشگیرانه شامل احتیاط در ترددها، به‌ویژه در سفرهای بین‌شهری، پرهیز بیماران تنفسی، سالمندان و کودکان از حضور در فضای باز، خودداری از توقف و پارک خودرو در نزدیکی درختان فرسوده و ساختمان‌های نیمه‌کاره و اطمینان از استحکام سازه‌های موقت مانند تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانه‌ها است.

مرتبط TRT Global - هوای تهران برای همه گروه‌ها ناسالم شد؛ شاخص آلودگی به ۱۸۲ رسید

علاوه بر این، لغو پروازهای سبک شامل گلایدر و هلی‌کوپتر، توقف فعالیت‌های عمرانی و آمادگی کامل مراکز بهداشتی و امدادی در این مدت الزامی اعلام شده است.