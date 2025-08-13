سازمان «ایمرجنسی» روز سه‌شنبه ۱۲ آگوست ۲۰۲۵ اعلام کرد که چهار سال پس از فروپاشی دولت جمهوری و خروج نیروهای خارجی، بحران بهداشت در افغانستان نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه شدت بیشتری پیدا کرده و میلیون‌ها نفر همچنان از دسترسی به خدمات پزشکی ابتدایی محروم هستند.

بر اساس این گزارش، فروپاشی اقتصادی، محدودیت‌های طالبان بر کار و سفر زنان و کمبود منابع، فشار زیادی بر نظام سلامت افغانستان وارد کرده است. نتایج مصاحبه با بیش از ۱۶۰۰ بیمار، مراقب و کادر درمان در ۱۱ ولایت نشان می‌دهد که بیش از ۷۰ درصد شهروندان این کشور به خدمات بهداشتی رایگان یا مقرون‌به‌صرفه دسترسی ندارند.

دژان پانیک، رئیس دفتر ایمرجنسی در افغانستان، با اشاره به نیاز ۲۲.۹ میلیون نفر به کمک‌های بشردوستانه گفت که زیرساخت‌های آسیب‌دیده، محدودیت‌های مرتبط با حقوق بشر و ضعف در دسترسی به خدمات درمانی، افغانستان را به «آزمایشی برای بقا پس از جنگ» تبدیل کرده است.