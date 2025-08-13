محمد اسلامی، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، در مراسم گرامیداشت روز خبرنگار، گفت: اسرائیل با بهرهگیری از رسانههای وابسته، تلاش میکند حمله به تأسیسات هستهای ایران را اقدامی در راستای امنیت جهانی جلوه دهد؛ در حالی که این ادعاها بیاساس است.
اسلامی با اشاره به نفوذ اسرائیل در آژانس بینالمللی انرژی اتمی علیرغم عدم عضویت این کشور در معاهده انپیتی، افزود: آمریکا و اسرائیل با استفاده از اطلاعات محرمانه و با حمایتهای سیاسی، دست به ترور دانشمندان هستهای و حملات مکرر به مراکز ثبتشده تحت نظارت آژانس زدهاند.
وی تأکید کرد: پروندهسازیهای جعلی اسرائیل تنها پوششی برای جلوگیری از پیشرفت فناوری صلحآمیز هستهای ایران است؛ اگر ادعاهای آنها واقعی بود، باید شواهد ارائه میکردند.
در این مراسم همچنین، بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی، با اشاره به تجربه درگیری ۱۲ روزه با اسرائیل بر ضرورت آمادهباش دائمی و درس گرفتن از بحرانهای گذشته تأکید کرد.
محمد گلزاری، دبیر شورای اطلاعرسانی دولت، نیز آسیبشناسی ارتباطات بحران پس از درگیری ۱۲ روزه را برای بهبود عملکرد رسانهای این کشور ضروری دانست.