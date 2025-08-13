ارتش اسرائیل در پی تحقیقات خود این حادثه را یک اشتباه تراژیک توصیف کرد.

گزارش همچنین می‌افزاید بسیاری از فلسطینیان بازداشت‌شده در جریان حملات به غزه به داخل اسرائیل منتقل شده و بر اساس گزارش‌ها، بخش قابل توجهی از آنان ناپدید شده‌اند.