خشونت‌ها در کرانه باختری به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۵ رسیده است
گزارش ۲۰۲۴ وزارت امور خارجه آمریکا نشان می‌دهد که خشونت اسرائیل علیه فلسطینیان در کرانه باختری اشغالی از سال ۲۰۰۵ تاکنون به بالاترین سطح رسیده است.
پیکر شماری از قربانیان حملات اسرائیل به غزه / عکس: AA
13 اوت 2025

وزارت امور خارجه ایالات متحده در گزارش سال ۲۰۲۴ خود درباره حقوق بشر، خشونت اسرائیل علیه فلسطینیان در کرانه باختری اشغالی را بالاترین میانگین روزانه از زمان آغاز ثبت آمار توسط سازمان ملل در سال ۲۰۰۵ توصیف کرده است.

این گزارش می‌افزاید که در تاریخ ۲۹ جولای، دیوان عالی اسرائیل طی حکمی اعلام کرده بود که دولت اسرائیل موظف است از فلسطینیان در برابر این خشونت‌ها محافظت کند.

این گزارش در بخش مربوط به غزه، به نقل از سازمان ملل، اعلام کرده است که حدود ۹۰ درصد جمعیت این منطقه بر اساس دستور تخلیه ارتش اسرائیل از محل زندگی خود آواره شده‌اند.

همچنین آمده است: تعداد زیادی از کارکنان امدادی کشته یا زخمی شده‌اند؛ از جمله هفت تن از کارکنان آشپزخانه مرکزی که هنگام سفر شبانه با کاروان غیرزرهی، در پی حمله پهپادی اسرائیل کشته شدند.

ارتش اسرائیل در پی تحقیقات خود این حادثه را یک اشتباه تراژیک توصیف کرد.

گزارش همچنین می‌افزاید بسیاری از فلسطینیان بازداشت‌شده در جریان حملات به غزه به داخل اسرائیل منتقل شده و بر اساس گزارش‌ها، بخش قابل توجهی از آنان ناپدید شده‌اند.

