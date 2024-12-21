صنعت دفاعی ترکیه با اتکا به تولید مهمات داخلی، نقش مؤثری در تأمین نیازهای نظامی کشور ایفا میکند و با تقویت استقلال در این زمینه، رقابتپذیری ترکیه را در عرصه جهانی افزایش میدهد. در این مسیر، شرکتهای مختلفی همچون MKE که تأمینکننده اصلی مهمات نیروهای مسلح ترکیه است، و همچنین تولیدکنندگان دیگر، سهم قابل توجهی در تولید گلولههای توپخانهای، مهمات کوچک و مواد منفجره دارند.
روکتسان نیز به عنوان یکی از پیشگامان تولید مهمات هوشمند، سیستمهای هدایتشونده مختلفی را تولید کرده است. مهمات MAM شامل انواع MAM-L، MAM-C و MAM-T، سیستم TEBER و موشکهای بالستیک L-UMTAS و TR-230 از جمله این محصولات هستند که نقش کلیدی در تقویت توان دفاعی ترکیه ایفا میکنند.
مهمات مینیاتوری خانواده MAM با سیستم هدایت لیزری، برای استفاده در پهپادها و هواپیماهای هجومی سبک طراحی شدهاند و از عوامل اصلی موفقیت ترکیه در توسعه پهپادها و افزایش قابلیتهای دفاعی این کشور به شمار میروند.
مهمات هوشمند MAM-T: گامی بزرگ در تقویت توانمندیهای پهپادها
شرکتهای ترکیهای علاوه بر توسعه و تولید پهپادها، بر روی تولید مهمات هوشمند نیز تمرکز دارند. این مهمات، که جزو خانواده MAM محسوب میشوند، در عملیاتهای ضدتروریستی توسط نیروهای ترکیهای به کار میروند.
شرکت روکتسان سه مدل مختلف از مهمات MAM تولید میکند. مدل اول، MAM-L، دارای قطر ۱۶۰ میلیمتر , طول ۱ متر و وزن ۲۲ کیلوگرم میباشد. برد این مهمات تا ۱۵ کیلومتر است و مجهز به سر جنگی تاندمی میباشد که برای مقابله با زرههای واکنشی و سر جنگی انفجاری بالا طراحی شده و به طور خاص برای استفاده در پهپادها و هواپیماهای هجومی سبک تولید شده است.
مدل دوم، MAM-C، دارای قطر ۷۰ میلیمتر و طول ۹۷۰ میلیمتر است و وزن آن ۶.۵ کیلوگرم میباشد. برد این مدل تا ۸ کیلومتر بوده و سر جنگی چندمنظورهای (انفجاری، آتشزا و ضد زره) دارد. این مدل نیز برای استفاده در پهپادها و هواپیماهای هجومی سبک طراحی شده است.
مدل سوم، MAM-T، دارای قطر ۲۳۰ میلیمتر، طول ۱.۴ متر و وزن ۹۴ کیلوگرم است. این مهمات برای استفاده در پهپادها، جتها و هلیکوپترها با سر جنگی انفجاری بالا طراحی شده است. این تنوع در خانواده MAM، انعطافپذیری بالایی را در عملیاتهای نظامی ایجاد میکند و این امکان را میدهد که بر اساس نوع هدف و نیازهای عملیاتی، مهمات مناسب انتخاب شود.
در راستای تحقیقات و توسعه، شرکت روکتسان برد موشک MAM-T را افزایش داده و سیستمهای هدایت آن را بهبود بخشیده است. برد رزمی نسخه جدید این موشک از ۳۰ کیلومتر (که در نسخههای اولیه بود) به ۶۵ کیلومتر دو برابر شده است.
افزایش برد موشکها این امکان را فراهم میکند تا ماموریتهای مختلف، از جمله قرار دادن سیستمهای دفاع هوایی، بهطور مؤثری انجام شوند. همچنین این موضوع برای پلتفرمهای بدون سرنشین حائز اهمیت است، زیرا میتوانند از سیستمهای دفاع هوایی دور بمانند و بدون ورود به دامنه رزمی، اهداف را از ارتفاع و برد مناسب هدف قرار دهند. در حالی که مهمات MAM-L و MAM-C به دلیل محدودیتهای طراحی برای درگیریهای بلندبرد مناسب نبودند، مدل MAM-T به عنوان یک گزینه ایدهآل در این زمینه معرفی شده است.
علاوه بر افزایش برد، سیستمهای هدایت این مهمات نیز توسعه یافتهاند. این مهمات دیگر محدود به جستجوگر لیزری نیستند و به جستجوگر مادون قرمز نیز مجهز شدهاند. این فناوری به مهمات MAM-T این امکان را میدهد که بدون هشدار به حسگرها، در مرحله نهایی به هدف خود حرکت کنند. همچنین، این مهمات قادرند به طور همزمان با چندین هدف درگیر شوند.
لازم به ذکر است, یک جستجوگر تصویری به این مهمات اضافه خواهد شد که امکان انتقال تصاویر زنده از عملیات پروازی و درگیریها را به اپراتور فراهم میکند و دقت هدفگیری را به طور چشمگیری افزایش میدهد.
این توسعهها احتمال صادرات این مهمات به خارج از ترکیه را دو برابر میکند. کشورهای استفادهکننده از پهپادهای ترکیهای، از جمله آذربایجان، پاکستان، مالی و بورکینا فاسو که پهپادهای AKINCI TİHA را به کار میبرند، علاقهمند به خرید مهمات MAM-T هستند.