صنعت دفاعی ترکیه با اتکا به تولید مهمات داخلی، نقش مؤثری در تأمین نیازهای نظامی کشور ایفا می‌کند و با تقویت استقلال در این زمینه، رقابت‌پذیری ترکیه را در عرصه جهانی افزایش می‌دهد. در این مسیر، شرکت‌های مختلفی همچون MKE که تأمین‌کننده اصلی مهمات نیروهای مسلح ترکیه است، و همچنین تولیدکنندگان دیگر، سهم قابل توجهی در تولید گلوله‌های توپخانه‌ای، مهمات کوچک و مواد منفجره دارند.

روکتسان نیز به عنوان یکی از پیشگامان تولید مهمات هوشمند، سیستم‌های هدایت‌شونده مختلفی را تولید کرده است. مهمات MAM شامل انواع MAM-L، MAM-C و MAM-T، سیستم TEBER و موشک‌های بالستیک L-UMTAS و TR-230 از جمله این محصولات هستند که نقش کلیدی در تقویت توان دفاعی ترکیه ایفا می‌کنند.

مهمات مینیاتوری خانواده MAM با سیستم هدایت لیزری، برای استفاده در پهپادها و هواپیماهای هجومی سبک طراحی شده‌اند و از عوامل اصلی موفقیت ترکیه در توسعه پهپادها و افزایش قابلیت‌های دفاعی این کشور به شمار می‌روند.

مهمات هوشمند MAM-T: گامی بزرگ در تقویت توانمندی‌های پهپادها

شرکت‌های ترکیه‌ای علاوه بر توسعه و تولید پهپادها، بر روی تولید مهمات هوشمند نیز تمرکز دارند. این مهمات، که جزو خانواده MAM محسوب می‌شوند، در عملیات‌های ضدتروریستی توسط نیروهای ترکیه‌ای به کار می‌روند.

شرکت روکتسان سه مدل مختلف از مهمات MAM تولید می‌کند. مدل اول، MAM-L، دارای قطر ۱۶۰ میلی‌متر , طول ۱ متر و وزن ۲۲ کیلوگرم می‌باشد. برد این مهمات تا ۱۵ کیلومتر است و مجهز به سر جنگی تاندمی می‌باشد که برای مقابله با زره‌های واکنشی و سر جنگی انفجاری بالا طراحی شده و به طور خاص برای استفاده در پهپادها و هواپیماهای هجومی سبک تولید شده است.

مدل دوم، MAM-C، دارای قطر ۷۰ میلی‌متر و طول ۹۷۰ میلی‌متر است و وزن آن ۶.۵ کیلوگرم می‌باشد. برد این مدل تا ۸ کیلومتر بوده و سر جنگی چندمنظوره‌ای (انفجاری، آتش‌زا و ضد زره) دارد. این مدل نیز برای استفاده در پهپادها و هواپیماهای هجومی سبک طراحی شده است.