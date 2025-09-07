سیاست
تیم دوچرخه‌سواری اسرائیل نام این کشور را از پیراهن‌های خود حذف کردند
تیم دوچرخه‌سواری «اسرائیل پریمیر تک» در ادامه مسابقه «لا وولتا» اسپانیا، به دلیل اعتراض‌های طرفداران فلسطین نام اسرائیل را از پیراهن‌های خود حذف کرد.
مسیر مسابقه دوچرخه‌سواری «لا وولتا» اسپانیا و پلاکاردها و پرچم فلسطین در دست تماشاچی‌ها / عکس: AP
7 سپتامبر 2025

در پی اعتراض‌های طرفداران فلسطین در مسیر مسابقه دوچرخه‌سواری «لا وولتا» اسپانیا، تیم اسرائیلی «اسرائیل پریمیر تک» تصمیم گرفت نام اسرائیل را از پیراهن‌های خود حذف کند. اعتراض‌ها موجب اختلال در چند مرحله مسابقه شد و برخی مقامات اسپانیایی خواستار بررسی ادامه حضور تیم اسرائیل در رقابت‌ها شدند. این مسابقه تا ۱۴ سپتامبر ادامه دارد و مسیرهای آن با پلاکاردها و پرچم‌های فلسطین تزئین شده است.

اعتراض‌ها در چند روز گذشته باعث اختلال در مسابقه شده بود. یک مرحله مسابقه مربوط به روز چهارشنبه در بیلبائو ۳ کیلومتر زودتر از مسیر اصلی پایان یافت و روز جمعه نیز در آستوریاس پلیس اسپانیا با استفاده از باتوم معترضان را از مسیر مسابقه دور کرد که اختلال‌هایی در بازی ایجاد کرد.

تیم اسرائیلی اعلام کرده است که در لباس‌های حدید، نام اسرائیل حذف شده است. گزارش‌ها حاکی است که «آمور اسپورت» که «لا وولتا» اسپانیا را برگزار می‌کند، از تیم اسرائیل پریمیر تک خواسته از رقابت کناره‌گیری کند، اما سیلوان آدامز، میلیاردر کانادایی-اسرائیلی و هم‌مالک تیم، این درخواست را رد کرد و گفت: اگر ما عقب‌نشینی کنیم، نه تنها تیم ما بلکه تمام تیم‌های دیگر نیز متضرر خواهند شد.

خوزه مانوئل آلبارس، وزیر امور خارجه اسپانیا، اعلام کرد که معتقد است تیم اسرائیل باید از رقابت خارج شود و حمایت کامل خود را از اعتراض‌ها ابراز کرد.

