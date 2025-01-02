سیاست
زلنسکی: اوکراین برای از سرگیری روابط دیپلماتیک با سوریه آماده می‌شود
ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین از آماده‌شدن کی‌یف برای از سرگیری روابط دیپلماتیک با دمشق خبر داد.
ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین / عکس : AA
2 ژانویه 2025

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین اعلام کرد که اوکراین پس از سقوط رژیم بشار اسد، آماده است روابط دیپلماتیک خود را با سوریه از سر بگیرد. این تصمیم به‌دنبال تغییرات سیاسی اخیر در سوریه و روی کار آمدن اداره جدید سوریه اتخاذ شده است.

زلنسکی همچنین بر اهمیت همکاری‌های بیشتر در سطح بین‌المللی تأکید کرد و افزود که این اقدام شامل همکاری‌های مشترک در سازمان‌های بین‌المللی نیز خواهد بود.

زلنسکی این اظهارات را پس از سفر آندری سیبی‌ها، وزیر امور خارجه اوکراین و ویتالی کووال وزیر سیاست ارضی و غذای اوکراین به سوریه بیان کرد. در این سفر، اوکراین محموله‌هایی از کمک‌های غذایی را به سوریه ارسال کرد و برنامه‌هایی برای افزایش همکاری‌های تجاری نیز در دستور کار قرار گرفت.

اوکراین در سال ۲۰۲۲ روابط دیپلماتیک خود با سوریه را متوقف کرد.

ادامه همکاری‌های بشردوستانه و تجاری اوکراین با سوریه

همچنین، اوکراین در نظر دارد حجم صادرات کشاورزی خود را افزایش دهد و به کشورهای مختلف از جمله لبنان و سوریه کمک‌های انسانی و اقتصادی بیشتری ارائه کند.

ولودیمیر زلنسکی، اعلام کرد که کشورش قصد دارد ۵۰۰ تن آرد گندم به سوریه ارسال کند.

زلنسکی همچنین افزود که اوکراین در تلاش است تا تجارت خود با لبنان را افزایش داده و صادرات کشاورزی را حداقل دوبرابر کند.

همچنین ویتالی کووال اشاره کرد که محموله ۵۰۰ تن آرد گندم، آخرین کمک ارسال‌شده نخواهد بود و سوریه علاوه‌برآن به نفت، شکر و گوشت نیز نیاز دارد. او تأکید کرد که حمایت‌ها نباید مقطعی باشند، بلکه باید مستمر و بلندمدت باشند. این اقدامات بخشی از تعهد اوکراین به ارائه کمک‌های بشردوستانه و تقویت همکاری‌های تجاری با کشورهای مختلف به شمار می‌رود.

