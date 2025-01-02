همچنین، اوکراین در نظر دارد حجم صادرات کشاورزی خود را افزایش دهد و به کشورهای مختلف از جمله لبنان و سوریه کمک‌های انسانی و اقتصادی بیشتری ارائه کند.

ولودیمیر زلنسکی، اعلام کرد که کشورش قصد دارد ۵۰۰ تن آرد گندم به سوریه ارسال کند.

زلنسکی همچنین افزود که اوکراین در تلاش است تا تجارت خود با لبنان را افزایش داده و صادرات کشاورزی را حداقل دوبرابر کند.

همچنین ویتالی کووال اشاره کرد که محموله ۵۰۰ تن آرد گندم، آخرین کمک ارسال‌شده نخواهد بود و سوریه علاوه‌برآن به نفت، شکر و گوشت نیز نیاز دارد. او تأکید کرد که حمایت‌ها نباید مقطعی باشند، بلکه باید مستمر و بلندمدت باشند. این اقدامات بخشی از تعهد اوکراین به ارائه کمک‌های بشردوستانه و تقویت همکاری‌های تجاری با کشورهای مختلف به شمار می‌رود.