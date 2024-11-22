صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف) در گزارشی جدید که در ۲۱ نوامبر منتشر شد، اعلام کرد که حدود ۴.۹ میلیون کودک در نیجریه به کمک‌های بشردوستانه فوری نیاز دارند. طبق این گزارش، نیجریه با جمعیتی بالغ بر ۲۲۰ میلیون نفر، حدود ۱۱۰ میلیون کودک دارد که نیمی از آنان، معادل ۵۵ میلیون نفر، در شرایط فقر زندگی می‌کنند. این آمار نشان‌دهنده وضعیت دشوار معیشتی نزدیک به یک‌چهارم جمعیت کل کشور است.

این گزارش همچنین اشاره می‌کند که ۲.۱ میلیون کودک در نیجریه از دریافت واکسیناسیون‌های ضروری محروم هستند و حدود ۷۰ درصد خانوارها دسترسی به آب آشامیدنی سالم ندارند. علاوه بر این، ۴۰ درصد از کودکان زیر پنج سال در نیجریه به دلیل سوءتغذیه و مشکلات بهداشتی دچار کوتاهی قد هستند.

این گزارش هشدار می‌دهد که بحران انسانی در نیجریه به‌سرعت در حال گسترش است و نیازمند واکنش فوری جامعه بین‌المللی برای تأمین نیازهای اساسی کودکان و حفظ سلامت و رفاه آنان می‌باشد.