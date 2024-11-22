صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف) در گزارشی جدید که در ۲۱ نوامبر منتشر شد، اعلام کرد که حدود ۴.۹ میلیون کودک در نیجریه به کمکهای بشردوستانه فوری نیاز دارند. طبق این گزارش، نیجریه با جمعیتی بالغ بر ۲۲۰ میلیون نفر، حدود ۱۱۰ میلیون کودک دارد که نیمی از آنان، معادل ۵۵ میلیون نفر، در شرایط فقر زندگی میکنند. این آمار نشاندهنده وضعیت دشوار معیشتی نزدیک به یکچهارم جمعیت کل کشور است.
این گزارش همچنین اشاره میکند که ۲.۱ میلیون کودک در نیجریه از دریافت واکسیناسیونهای ضروری محروم هستند و حدود ۷۰ درصد خانوارها دسترسی به آب آشامیدنی سالم ندارند. علاوه بر این، ۴۰ درصد از کودکان زیر پنج سال در نیجریه به دلیل سوءتغذیه و مشکلات بهداشتی دچار کوتاهی قد هستند.
این گزارش هشدار میدهد که بحران انسانی در نیجریه بهسرعت در حال گسترش است و نیازمند واکنش فوری جامعه بینالمللی برای تأمین نیازهای اساسی کودکان و حفظ سلامت و رفاه آنان میباشد.
کرستیان مونداته، نماینده یونیسف در نیجریه، در این راستا بر لزوم توجه فوری به وضعیت کودکان این کشور تأکید کرد و گفت: رفاه نیجریه باید با کودکان آغاز شود.
نیجریه پرجمعیتترین کشور آفریقا با مشکلات اقتصادی متعددی مواجه است که بهشدت بر رفاه مردم و توسعه این کشور تأثیر گذاشته است. بیکاری و فقر گسترده در نیجریه از دیگر معضلات اصلی است. طبق آمارهای اخیر، نرخ بیکاری در این کشور بسیار بالا بوده و بیش از ۴۰ درصد از جمعیت در فقر زندگی میکنند. این شرایط باعث افزایش نارضایتیهای اجتماعی و گسترش ناامنی در مناطق مختلف شده است.