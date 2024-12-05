نفوذ اقتصادی واشنگتن در آفریقا طی سال‌های اخیر متوقف شده است. تحریم‌ها، اولویت‌های پایین سیاستی، تعامل‌های گزینشی و تغییر در حجم سرمایه‌گذاری‌ها، به طور جمعی باعث شده‌اند که ایالات متحده اهرم مالی چندانی در این منطقه نداشته باشد.

بنابراین، نباید انتظار معجزه‌ای از سفر لحظه آخری جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، به آنگولا داشت؛ سفری که اولین بازدید او از آفریقا از زمان آغاز دوره ریاست‌جمهوری‌اش در سال ۲۰۲۱ خواهد بود.

زمان‌بندی این سفر پیام قابل‌توجهی درباره اولویت‌های آمریکا ارسال می‌کند؛ بایدن نخستین رئیس‌جمهور آمریکا خواهد بود که در نزدیک به یک دهه گذشته به مناطق جنوبی صحرای آفریقا سفر می‌کند.

پیش‌ازاین سفر، کاخ سفید در بیانیه‌ای اعلام کرد: سفر رئیس‌جمهور به لواندا نشان از تعهد مستمر ایالات متحده به شرکای آفریقایی خود است و افزایش همکاری‌ها برای حل چالش‌های مشترک به نفع جوامع دو طرف را در پی خواهد داشت.

یکی از اهداف بایدن در این سفر، تلاش برای مهار نفوذ اقتصادی فزاینده چین در آنگولا و فراتر از آن است. اما مشهود است که به دلیل سرمایه‌گذاری‌های کلان چین و پیشنهادهای متنوع توسعه‌ای آن، واشنگتن این فرصت را سال‌ها پیش ازدست‌داده است.

هر دو کشور در تلاش برای دسترسی به منابع مواد معدنی کمیاب آفریقا هستند. چین به طور خاص بهره‌گیری از بازارهای تجاری و بنادر آفریقا را هدف قرار داده، درحالی‌که اهداف واشنگتن در این منطقه شامل جلوگیری از پسرفت دموکراتیک و حفظ شبکه‌ای از مشارکت‌های نظامی و تجاری همسو با منافع خود است.

شکاف‌های سرمایه‌گذاری

واشنگتن همواره در پیشبرد سرمایه‌گذاری‌های چندبخشی در آفریقا با مشکل مواجه شده است.

سرمایه‌گذاری‌ها در بخش صنعت و کشاورزی، محیط‌زیست و تأمین مالی حوزه انرژی از اولویت‌های چین در آفریقا محسوب می‌شود که در توسعه آفریقا نقش اساسی دارند.

پلتفرم‌هایی مانند مجمع همکاری چین و آفریقا (FOCAC) نقش مهمی در همسو کردن نیازهای مالی آفریقا با حمایت‌های توسعه‌ای چین داشته‌اند و به پکن کمک کرده‌اند تا خود را به‌عنوان حامی مدرن‌سازی آفریقا معرفی کند.

اینجا دقیقاً همان جایی است که نفوذ اقتصادی دولت بایدن ناکام ماند. در حوزه انرژی، آمریکا میلیون‌ها دلار برای دسترسی به انرژی‌های تجدیدپذیر در آفریقا وعده داد، اما حجم این سرمایه‌گذاری در مقایسه با نیازهای روزافزون قاره به سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی ناچیز بود.

در مقابل، چین میلیاردها دلار در پروژه‌های دستیابی به انرژی سبز سرمایه‌گذاری کرده و اعطای تسهیلات تشویقی را راهی برای کمک به رشد کوتاه‌مدت آفریقا می‌داند. درحالی‌که واشنگتن سال‌هاست در مورد بدهی و وام‌های چین هشدار می‌دهد، بااین‌وجود نتوانسته جریان سرمایه‌گذاری خارجی به اقتصادهای بدهکار آفریقا را افزایش دهد و همین امر باعث شده این کشورها بیش‌ازپیش به مدار سیاستی چین نزدیک شوند.

جایگاه متزلزل بایدن قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری، رقابت مؤثر با چین را برای وی بیش‌ازپیش محدود کرده است. بایدن در حالی به آنگولا سفر می‌کند که تنها حدود ۴۰ روز تا انتخابات باقی‌مانده و احتمال بازگشت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، به قدرت در ماه نوامبر وجود دارد. در صورت وقوع این امر، بایدن ممکن است نتواند قسمت اصلی سیاست آفریقایی خود را که شامل ۵۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری چندبخشی تا سال ۲۰۲۵ است، محقق کند. تاکنون حدود ۴۴ میلیارد دلار از این مبلغ سرمایه‌گذاری شده است.

ترامپ در دوران ریاست‌جمهوری خود در سال ۲۰۱۶ از سفر به آفریقا خودداری کرد و همواره تأمین مالی انرژی پاک و تلاش‌های دیپلماتیک در قبال آفریقا را کم‌اهمیت جلوه داده بود. پیام او به آفریقا روشن بود: این قاره در اولویت سیاست خارجی او قرار ندارد.