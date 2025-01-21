دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در پاسخ به سوالی درباره اجرای کامل توافق آتشبس در غزه اعلام کرد که به آن شک دارد. او در جریان نشست خبری در دفتر ریاستجمهوری اظهار داشت که غزه یک منطقه با ویرانیهای گسترده است که باید به روشی متفاوت بازسازی شود. این درحالی است که در روز سوم آتشبس غزه، یک کودک فلسطینی در رفح کشته و کودک دیگری زخمی شد. همچنین ۶۴ فلسطینی در جریان یورشهای اخیر در شرق قلقیلیه در کرانه باختری اشغالی بازداشت شدند.
دونالد ترامپ تحریمها علیه شهرکنشینان اسرائیلی را لغو کرد
ترامپ تحریمهای اعمالشده توسط دولت پیشین بایدن علیه گروهها و شهرکنشینان اسرائیلی غیرقانونی به دلیل ارتکاب خشونت علیه فلسطینیها در کرانه باختری را لغو کرد. این مطلب در وبسایت جدید کاخ سفید منتشر شده است.
طبق اعلام وبسایت کاخ سفید، ترامپ دستور اجرایی شماره ۱۴۱۱۵ که در اول فوریه ۲۰۲۴ توسط دولت بایدن صادر شده بود را لغو کرده است. این دستور اجرایی مجوز اعمال تحریمهایی علیه افرادی که بهطور مستقیم به امنیت، صلح و ثبات در کرانه باختری آسیب میزنند، صادر کرده بود.
تصمیم ترامپ برای لغو تحریمها، یک تغییر عمده و کلی در سیاستهای دولت جو بایدن است. دولت بایدن قبلاً تحریمهایی را علیه برخی گروهها و شهرکنشینان اسرائیلی اعمال کرده بود. این تحریمها شامل مسدود کردن داراییهای این افراد در آمریکا و محدود کردن تعامل آمریکاییها با آنها میشد.
با وجود آتشبس، اسرائیل یک کودک فلسطینی را در رفح کشت
بهدنبال آتشبس و توافق تبادل اسرا بین اسرائیل و حماس، تکتیرانداز اسرائیلی در شهر رفح در جنوب غزه یک کودک فلسطینی را به ضرب گلوله کشت و کودک دیگری را زخمی کرد.
شهرکنشینان اسرائیلی خانهها و خودروها را در کرانه باختری آتش زدند
شهرکنشینان غیرقانونی اسرائیلی در حملاتی به چندین منطقه فلسطینی در کرانه باختری، خانهها، خودروها و مغازههای فلسطینیها را به آتش کشیدند.
شهردار روستای الوندوق در گفتگو با خبرگزاری آنادولو اعلام کرد که دهها شهرکنشین غیرقانونی به حاشیه روستا حمله کرده و خانهها و خودروهای مردم را مورد حمله قرار دادهاند. آنها چندین خودرو را آتش زده و همچنین چندین مغازه را تخریب کردهاند.
وی وضعیت را تنشآمیز توصیف کرد و افزود که ساکنان روستا گاهی اوقات صدای تیراندازی میشنوند، اما قادر به شناسایی منبع آن نیستند.
پس از توافق آتشبس، اسرائیل ۶۴ فلسطینی را به اردوگاه نظامی منتقل کرد
ارتش اسرائیل ۶۴ فلسطینی از جمله کودکان را در جریان یورشهای اخیر در شرق قلقیلیه در کرانه باختری اشغالی بازداشت کرد. یکی از بازداشتشدگان تنها ۷ سال داشت. این اتفاق یک روز پس از آزادی ۹۰ فلسطینی در چارچوب توافق آتشبس و تبادل اسرا میان اسرائیل و گروههای مقاومت در غزه رخ داد.
۹۱۵ کامیون کمک به غزه وارد شدند
بر اساس اعلام دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل (اوچا)، ۹۱۵ کامیون کمک بشردوستانه در دومین روز آتشبس وارد غزه شدهاند. این کمکها به دنبال توافق آتشبس میان اسرائیل و گروههای مقاومت فلسطینی وارد این منطقه شدهاند. ورود این حجم از کمکها در حالی صورت میگیرد که غزه همچنان با بحرانهای انسانی شدید مواجه است.
آمادگی فلسطین برای همکاری با ترامپ در تحقق صلح دو دولتی
محمود عباس، رئیس دولت فلسطین اظهار داشت که آماده است برای دستیابی به صلح بر اساس راهحل دو دولتی با دونالد ترامپ، رئیسجمهور جدید آمریکا، همکاری کند. عباس در بیانیهای که توسط خبرگزاری رسمی وفا منتشر شد، گفت: ما آمادهایم در طول دوره ریاستجمهوری شما برای دستیابی به صلح، بر اساس راهحل دو دولتی، همکاری کنیم.
وی افزود که این راهحل به معنای برقراری صلح و امنیت در منطقه، با تضمین ثبات در سطح جهانی است.