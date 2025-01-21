دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در پاسخ به سوالی درباره اجرای کامل توافق آتش‌بس در غزه اعلام کرد که به آن شک دارد. او در جریان نشست خبری در دفتر ریاست‌جمهوری اظهار داشت که غزه یک منطقه با ویرانی‌های گسترده است که باید به روشی متفاوت بازسازی شود. این درحالی است که در روز سوم آتش‌بس غزه، یک کودک فلسطینی در رفح کشته و کودک دیگری زخمی شد. همچنین ۶۴ فلسطینی در جریان یورش‌های اخیر در شرق قلقیلیه در کرانه باختری اشغالی بازداشت شدند.

دونالد ترامپ تحریم‌ها علیه شهرک‌نشینان اسرائیلی را لغو کرد

ترامپ تحریم‌های اعمال‌شده توسط دولت پیشین بایدن علیه گروه‌ها و شهرک‌نشینان اسرائیلی غیرقانونی به دلیل ارتکاب خشونت علیه فلسطینی‌ها در کرانه باختری را لغو کرد. این مطلب در وب‌سایت جدید کاخ سفید منتشر شده است.

طبق اعلام وب‌سایت کاخ سفید، ترامپ دستور اجرایی شماره ۱۴۱۱۵ که در اول فوریه ۲۰۲۴ توسط دولت بایدن صادر شده بود را لغو کرده است. این دستور اجرایی مجوز اعمال تحریم‌هایی علیه افرادی که به‌طور مستقیم به امنیت، صلح و ثبات در کرانه باختری آسیب می‌‌زنند، صادر کرده بود.

تصمیم ترامپ برای لغو تحریم‌ها، یک تغییر عمده و کلی در سیاست‌های دولت جو بایدن است. دولت بایدن قبلاً تحریم‌هایی را علیه برخی گروه‌ها و شهرک‌نشینان اسرائیلی اعمال کرده بود. این تحریم‌ها شامل مسدود کردن دارایی‌های این افراد در آمریکا و محدود کردن تعامل آمریکایی‌ها با آنها می‌شد.

با وجود آتش‌بس، اسرائیل یک کودک فلسطینی را در رفح کشت

به‌دنبال آتش‌بس و توافق تبادل اسرا بین اسرائیل و حماس، تک‌تیرانداز اسرائیلی در شهر رفح در جنوب غزه یک کودک فلسطینی را به ضرب گلوله کشت و کودک دیگری را زخمی کرد.

شهرک‌نشینان اسرائیلی خانه‌ها و خودروها را در کرانه باختری آتش زدند

شهرک‌نشینان غیرقانونی اسرائیلی در حملاتی به چندین منطقه فلسطینی در کرانه باختری، خانه‌ها، خودروها و مغازه‌های فلسطینی‌ها را به آتش کشیدند.