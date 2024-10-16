دانی دایان مدیر مؤسسه گرامیداشت واقعه هولوکاست و یادبود قربانیان یهود (YAD VASHEM)، روز سهشنبه ۱۵ اکتبر، برای افتتاح نمایشگاه یادواشم در وین به اتریش سفر کرد و با صدراعظم، کارل نهامر، رئیسجمهور الکساندر واندر بلن و ولفگانگ سوبوتکا، رئیس پارلمان، بههمراه رهبران جامعه یهودیان این کشور دیدار کرد.
در روزهایی که اسرائیل به ماجراجویی یکساله خود در خاورمیانه پایان نداده و ماشین جنگ ارتش این کشور روزبهروز به پیشروی اشغالگرانه خود ادامه میدهد، دانی دایان نگران گمراهشدن از مسیر فهم واقعه هولوکاست است و از مقامات اتریش میخواهد قدمهای قابلتوجهی در مسیر درست بهسوی مواجهه با گذشته مردم اتریش در ارتباط با هولوکاست بردارند.
وی با اظهاراینکه بسیاری سعی در تحریف یا بازنویسی این واقعه دارند، گفت: افتتاح این نمایشگاه، در بنای پارلمان اتریش، دارای اهمیت تاریخی و نمادین فوقالعادهای است. این نمایشگاه گواهی قوی بر ضرورت یادآوری هولوکاست و تعهد مستحکم اتریش به حفظ ارزشهای معنوی و واقعی این فصل تاریک از تاریخ است.
مؤسسه حفظ واقعه هولوکاست درست در زمانی حرف از ارسال پیام روشن به جهانیان برای مقابله با یهودیستیزی میزند که ارتش اسرائیل در طی یک سال اخیر بیش از ۵۰ هزار مسلمان فلسطینی و لبنانی را که اکثرا زن و و کودک بودند را به تیغ جنگ ستیزی دولت اسرائیل بسته و میلیونها نفر را آواره کوه و بیابان کرده است. وی در ادامه گفت: تنها با مواجهه با حقایق دردناک میتوانیم آیندهای آزاد از آلودگی یهودستیزی و نفرت را تضمین کنیم.
در خلال این سفر همچنین توافقنامهای تحت عنوان یادداشت تفاهم موو (MOU) بین صدراعظم اتریش و دانی دایان امضا شد که هدف آن تقویت همکاری بین دولت اتریش و مؤسسه یادواشم بود.
رئیسجمهور اتریش که ماه گذشته نیز میزبان رئیسجمهور اسرائیل بود، برخلاف دیگر همتایان خود در اروپا که این روزها تلاشهایی، هرچند نمایشی، برای توقف جنایتهای اسرائیل ترتیب میدهند، با تأکید بر زنده نگهداشتن هولوکاست، از این واقعه بهعنوان فاجعه یاد کرد و یادآورد شد که یاد و خاطره شش میلیون قربانی هولوکاست باید گرامی داشته شود.
وی بدون درنظرگرفتن وقایع خاورمیانه و انجام هرگونه جنایتهای نافی حقوق انسانی از سوی اسرائیل از افزایش یهودستیزی در اروپا صحبت کرد و گفت: من بهشدت نگران افزایش وقایع یهودستیزانه در اروپا هستم و تعهد شخصی خود و جمهوری اتریش را برای ادامه مبارزه با یهودستیزی در تمامی اشکال آن را تأکید میکنم.