وزارت دفاع ملی ترکیه در گزارشی به دستاوردهای خود در سال ۲۰۲۴ پرداخت و اعلام کرد که با اجرای مجموعهای از عملیاتهای نظامی مؤثر و هدفمند، به مقابله با تهدیدات تروریستی پرداخته و نقش کلیدی در تقویت امنیت منطقه ایفا کرده است. این وزارتخانه همچنین با تأکید بر حمایت ترکیه از سوریه در فرآیند بازسازی و بازگشت به ثبات، تصریح کرد که تأمین امنیت مرزها و مبارزه با گروههای تروریستی، اولویت اصلی آن در سال ۲۰۲۴ بوده است.
عزم جدی ترکیه برای ریشهکن کردن تروریسم
زکی آکترک، اعلام کرد که نیروهای مسلح ترکیه از اداره جدید سوریه با هدف برقراری امنیت پایدار، حمایت میکنند. آکترک همچنین اشاره کرد که ترکیه در تلاش است روابط استراتژیک و همکاریهای چندجانبهای با سوریه برقرار کند و پس از مذاکره با طرفهای ذیربط، نقشه راهی برای این موضوع در راستای نیازهای آینده تهیه خواهد شد.
حمایت ترکیه از امنیت منطقهای و وضعیت ادلب
آکترک افزود که ترکیه همچنان در کنار مردم سوریه است و در این مرحله انتقالی، از طریق همکاریهای دفاعی و امنیتی، به تقویت امنیت ملی دو کشور و حفظ ثبات منطقه ادامه خواهد داد.
وی همچنین در خصوص وضعیت ادلب اظهار داشت که این منطقه همچنان شاهد تغییرات مستمر است و نیازمند نظارت دقیق نیروهای مسلح ترکیه میباشد. برنامههای نظامی بهطور مداوم بر اساس تحولات میدانی بهروزرسانی میشوند و در صورت لزوم، اقدامات لازم از جمله جابجایی نیروها انجام خواهد شد.
تحولات در شرق فرات و مبارزه با تروریسم
آکترک در خصوص وضعیت شرق فرات اظهار داشت که درگیریها میان ارتش ملی سوریه و گروههای تروریستی مانند پ.ک.ک/ی. پ.گ همچنان ادامه دارد. وی تأکید کرد که ترکیه به همکاری خود با طرفهای ذیربط در زمینه مبارزه با تروریسم ادامه خواهد داد و در عین حال به حفظ یکپارچگی اراضی سوریه و ثبات آن پایبند خواهد بود.
عملیات نظامی مؤثر و دستاوردهای سال ۲۰۲۴
در خصوص دستاوردهای سال ۲۰۲۴، آکترک افزود که نیروهای مسلح ترکیه در این سال ۳، ۰۷۰ تروریست را از پای درآورده است که از این تعداد، ۱،۵۷۹ نفر در سوریه و ۱،۴۹۱ نفر در شمال عراق بودهاند. وی همچنین افزود ۱۰۷ تروریست در سال ۲۰۲۴ خود را به نیروهای امنیتی ترکیه تسلیم کردهاند.
آکترک تأکید کرد که عملیاتهای امنیتی مؤثر نیروهای ترکیه در مرزها همچنان ادامه دارد و در این راستا، ۱۰۹ نفر از افرادی که قصد عبور غیرقانونی از مرز را داشتند، از جمله عناصر تروریستی، دستگیر شدند. همچنین از عبور غیرقانونی ۲۰۱۶ نفر دیگر جلوگیری به عمل آمد.
حمایت ترکیه از ثبات منطقهای و بازگشت داوطلبانه پناهندگان سوری
در سطح منطقهای و بینالمللی، ترکیه همچنان به حمایت از ثبات منطقه، به ویژه در سوریه، ادامه میدهد و همکاری با اداره جدید سوریه را با ایجاد همبستگی و مبارزه با تروریسم تقویت کرده است. همچنین، ترکیه از بازگشت داوطلبانه و ایمن پناهندگان سوری به کشورشان حمایت میکند.
نگرانیهای ترکیه نسبت به تحولات خاورمیانه
آکترک ضمن ابراز نگرانی از تهدیدهای ناشی از سیاستهای اسرائیل در خاورمیانه، بهویژه در غزه، و سوریه، از جامعه جهانی خواست با اتخاذ موضعی قاطع در برابر این تهدیدها، به تلاشها برای برقراری صلح و ثبات در منطقه کمک کنند.
تقویت همکاری نظامی بینالمللی و برنامههای آموزشی
او بر تداوم تقویت همکاریهای نظامی بینالمللی تأکید کرد و یادآور شد که وزیر دفاع ترکیه در تاریخ ۲۶ دسامبر با رئیس ستاد ارتش عربستان دیدار کرده است. همچنین، پس از حادثه سقوط هواپیمای آذربایجانی در قزاقستان، از سفارت جمهوری آذربایجان در آنکارا بازدید به عمل آورد.
ترکیه در ماه دسامبر مانورهای مشترکی با پاکستان برگزار کرده و قصد دارد در ژانویه ۲۰۲۵ مانور وطن آبی ۲۰۲۵ را در دریای مدیترانه برگزار کند. همزمان، این کشور ساخت و تولید ۳۱ کشتی جنگی جدید را در کارخانههای داخلی خود ادامه میدهد.
وی همچنین به پیشرفتهای دفاعی ترکیه اشاره کرد و اعلام داشت که نیروهای زمینی این کشور موفق به تکمیل آزمایشهای سامانههای توپخانهای پیشرفته از جمله توپهای خودکششی «فیرتینا» و سیستم الکترونیکی MILKED شدهاند.