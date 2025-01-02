وزارت دفاع ملی ترکیه در گزارشی به دستاوردهای خود در سال ۲۰۲۴ پرداخت و اعلام کرد که با اجرای مجموعه‌ای از عملیات‌های نظامی مؤثر و هدفمند، به مقابله با تهدیدات تروریستی پرداخته و نقش کلیدی در تقویت امنیت منطقه ایفا کرده است. این وزارتخانه همچنین با تأکید بر حمایت ترکیه از سوریه در فرآیند بازسازی و بازگشت به ثبات، تصریح کرد که تأمین امنیت مرزها و مبارزه با گروه‌های تروریستی، اولویت اصلی آن در سال ۲۰۲۴ بوده است.

عزم جدی ترکیه برای ریشه‌کن کردن تروریسم

زکی آک‌ترک، اعلام کرد که نیروهای مسلح ترکیه از اداره جدید سوریه با هدف برقراری امنیت پایدار، حمایت می‌کنند. آک‌ترک همچنین اشاره کرد که ترکیه در تلاش است روابط استراتژیک و همکاری‌های چندجانبه‌ای با سوریه برقرار کند و پس از مذاکره با طرف‌های ذی‌ربط، نقشه راهی برای این موضوع در راستای نیازهای آینده تهیه خواهد شد.

حمایت ترکیه از امنیت منطقه‌ای و وضعیت ادلب

آک‌ترک افزود که ترکیه همچنان در کنار مردم سوریه است و در این مرحله انتقالی، از طریق همکاری‌های دفاعی و امنیتی، به تقویت امنیت ملی دو کشور و حفظ ثبات منطقه ادامه خواهد داد.

وی همچنین در خصوص وضعیت ادلب اظهار داشت که این منطقه همچنان شاهد تغییرات مستمر است و نیازمند نظارت دقیق نیروهای مسلح ترکیه می‌باشد. برنامه‌های نظامی به‌طور مداوم بر اساس تحولات میدانی به‌روزرسانی می‌شوند و در صورت لزوم، اقدامات لازم از جمله جابجایی نیروها انجام خواهد شد.

تحولات در شرق فرات و مبارزه با تروریسم

آک‌ترک در خصوص وضعیت شرق فرات اظهار داشت که درگیری‌ها میان ارتش ملی سوریه و گروه‌های تروریستی مانند پ.ک.ک/ی. پ.گ همچنان ادامه دارد. وی تأکید کرد که ترکیه به همکاری خود با طرف‌های ذی‌ربط در زمینه مبارزه با تروریسم ادامه خواهد داد و در عین حال به حفظ یکپارچگی اراضی سوریه و ثبات آن پایبند خواهد بود.

عملیات نظامی مؤثر و دستاوردهای سال ۲۰۲۴

در خصوص دستاوردهای سال ۲۰۲۴، آک‌ترک افزود که نیروهای مسلح ترکیه در این سال ۳، ۰۷۰ تروریست را از پای درآورده است که از این تعداد، ۱،۵۷۹ نفر در سوریه و ۱،۴۹۱ نفر در شمال عراق بوده‌اند. وی همچنین افزود ۱۰۷ تروریست در سال ۲۰۲۴ خود را به نیروهای امنیتی ترکیه تسلیم کرده‌اند.