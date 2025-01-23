محمدجواد ظریف، معاون راهبردی رئیسجمهور ایران، به دعوت رسمی مجمع جهانی اقتصاد، بامداد دوشنبه راهی سوئیس شد تا در پنجاهوپنجمین مجمع جهانی اقتصاد داووس ۲۰۲۵ شرکت کند. این نشست سالانه که با شعار «همکاری برای عصر هوشمندی» آغاز شده، از ۲۰ ژانویه آغاز و به مدت پنج روز در شهر داووس سوئیس ادامه خواهد یافت.
محمدجواد ظریف، عصر چهارشنبه در حاشیه این نشست به سوالات فرید زکریا، مجری سیانان، پاسخ داد. او در این گفتوگو اشاره کرد که عملیات حماس علیه اسرائیل در تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۲۳، فرصت مناسبی را برای مذاکرات با واشنگتن و احیای توافق هستهای ۲۰۱۵ از بین برده است و ابراز امیدواری کرد که بتواند به توافق هستهای جدیدی با رئیسجمهور آمریکا، دونالد ترامپ، دست یابد.
ظریف دراینباره گفت: آنها (حماس) هرگز از ایران یا دستورات ما پیروی نکردهاند. ما از عملیات هفتم اکتبر اطلاعی نداشتیم و خودمان نیز شوکه شدیم، زیرا قرار بود در نهم اکتبر با آمریکاییها درباره برجام دیدار داشته باشیم که بهدلیل عملیات طوفانالاقصی، این دیدار برگزار نشد.
در ادامه، ظریف افزود: شما میگویید سرمایهگذاری ایران در محور مقاومت تصمیمی نابخردانه بوده است، اما به نظر من، ما به قدرتهای ایدئولوژیک اعتقاد داریم. توانایی ایدئولوژیک ایران برای به خیابان کشاندن شهروندان کشورهای مختلف جهان، به ما قدرت میدهد. این قدرت همچنان در اختیار ماست و میتوانیم همانطور که در اوایل انقلاب این کار را کردیم، مردم جهان را انگیزه بدهیم.
او در ادامه گفت: به غزه نگاه کنید، حماس هنوز در غزه حضور دارد. نتانیاهو به هیچیک از اهداف خود، ازجمله نابودی حماس، نرسید. اسرائیل همچنین مجبور به پذیرش آتشبسی موقت شد که امیدوارم این آتشبس بهخاطر ۵۰ هزار غیرنظامی که توسط اسرائیل قتلعام شدند، ادامه پیدا کند. مقاومت زنده است و آرزوهای دیگران برای ازبینرفتن آن بر اساس اطلاعات و چارچوبی است که اسرائیل ایجاد کرده است.
ظریف در پاسخ به سوال زکریا درباره یادداشت او در نشریه «فارن افرز» و اظهاراتش مبنی بر وجود فرصتی برای انعقاد توافق هستهای با ترامپ، گفت: امیدواریم دیگران منطق و عقلانیت را برگزینند.
وی همچنین به برخی نکات درباره مشاوران ترامپ اشاره کرد و گفت: مشاوران ترامپ از برجام برداشت غلطی داشتند، نه خود ترامپ.
ایران در حال حاضر حدود ۲۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنیشده به میزان ۶۰ درصد دارد که نزدیک به ۹۰ درصد غنیسازی سلاحی است، این را رافائل گروسی، رئیس آژانس بینالمللی انرژی اتمی، در نشست خبری مجمع جهانی اقتصاد در داووس در روز چهارشنبه بیان کرد.
به گفته او، طبق معیاری که آژانس بینالمللی انرژی اتمی برای غنیسازی در نظر دارد، این مقدار مواد، اگر بیشتر غنیسازی شود، بهاندازه کافی برای پنج سلاح هستهای است.
گروسی افزود که تسریع اخیر در غنیسازی تا ۶۰ درصد توسط ایران، نرخ تولید این کشور را در این سطح هفت برابر کرده است.