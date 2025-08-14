ششمین نشست سه‌جانبه وزیران خارجه چین، افغانستان و پاکستان روز چهارشنبه ۲۰ آگوست ۲۰۲۵ در کابل برگزار خواهد شد. محور اصلی این نشست، مرور و پیگیری تصمیمات اتخاذشده در دیدار غیررسمی ماه مه امسال در پکن و بررسی راه‌های توسعه همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی میان سه کشور اعلام شده است.

پیش از این، پنجمین نشست سه‌جانبه در ماه مه ۲۰۲۳ در اسلام‌آباد برگزار شد که در آن طرف‌ها بر گسترش همکاری‌های منطقه‌ای و تقویت روابط دوجانبه تأکید کردند.

همچنین، در ماه مه سال جاری یک نشست غیررسمی میان سه کشور در پکن برگزار شد که طی آن توافق‌هایی در زمینه همکاری‌های اقتصادی و امنیتی حاصل شد.

این نشست در حالی قرار است برگزار شود که پیش از این، وزیر خارجه اداره طالبان از برنامه‌ریزی‌اش برای سفر به اسلام‌آباد در اوایل ماه جاری میلادی خبر داده بود. این سفر قرار بود در ۴ آگوست انجام شود اما به دلیل نامعلوم لغو شد. اداره طالبان تاکنون در این مورد ابراز نظر رسمی نکرده است.

وزیر خارجه پاکستان نیز پیش‌تر گفته بود که این کشور روابطش با افغانستان را به درخواست پکن ارتقا داده است.